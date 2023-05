[株式会社Earth Ship]

5月27日(土)、28日(日)水のステージにて



株式会社Earth Ship(読み:アースシップ、本社:茨城県常総市、代表取締役社長:谷 俊介 )のグループ会社である株式会社KINTONE(本社:茨城県常総市、取締役社長:辻本 諒、以下KINTONE )は、5月27日(土)、28日(日)茨城県ひたちなか市、国営ひたち海浜公園にて、7月からの法改正に対応した新型電動キックボードの試乗会を開催することが決定しました。









茨城県各地で、試乗イベントを開催しているKINTONE。この度、茨城県ひたちなか市にある「国営ひたち海浜公園」にて初めて開催することが決定いたしました。

当日は、新型電動キックボードのほか、お子様やご家族で楽しめるバランススクーターなど多数のモビリティを試乗頂けます。「楽しいを乗りこなす」を、ご体感・ご体験ください。





開催概要について









日 時:2023年5月27日(土)10:00-16:00

28日(日)10:00-15:00

会 場:国営ひたち海浜公園 水のステージ

参加費:無料

雨 天:中止

https://hitachikaihin.jp/dgt-5th/



※開催時間や開催内容は、天候などの関係で予告なく変更となる場合がございます。

試乗にあたってはスタッフが補助いたします。





新型電動キックボード「Kintone model one S」について









2023年7月1日より施行されることが明らかになった改正道路交通法により、一定の条件を満たした電動キックボードは免許不要(ヘルメット着用は努力義務)で運転することができるようになります。

今回の改正道路交通法の施行に合わせ、以前から開発を進めていた新しい法律に適合する「Kintone model one S」の発売を決定しました。現行モデルのパワフルさを引き継ぎつつ、公道走行可能でより手軽に乗れるように設計しました。







「Kintone model one S」は茨城県の自社工場にて、専門的な技術を持ったスタッフにより一つ一つ作られています。



電動モビリティは安全が命。



お客様の安全のため、運転中の事故が起こらないよう細心の注意を払い、時間をかけて開発しました。部品の一つ一つに至るまで徹底的にこだわり抜き、驚異の高品質を実現しています。

品質の高さを示す特徴の一つが、電動なのにビックリするほど滑らかに移動できること。





エコで楽しい電動モビリティを開発し、移動の選択肢を広げているKintoneが開発した、電動キックボードに乗って「楽しいを乗りこなす」を、ご体感・ご体験ください。





スペックについて









充電時間:5~6時間

ブレーキ:前輪電気ブレーキ/後輪ディスクブレーキ

タイヤサイズ:8.5インチ

防水機能:IPX3

最大勾配:20%

走行モード:公道/歩道

速度:公道走行モード最高速度20km/h・歩道走行モード最高速度6km/h

サイズ:展開時:1180mm×430mm×1140mm折り畳み時:1180mm×430mm×490mm

重さ:約14kg

保証期間:購入より6ヶ月

付属品:充電器・説明書





ラインナップについて





1.簡単折りたたみ・持ち運び可能:電動キックボード「Model One」

2.「Model One」最新モデル :公道仕様「Model One S」

3.立ち乗りバランススクーター :Kintone「classic」

4.立ち乗りバランススクーター :Kintone「off-road」

電動モビリティのフルラインアップをご準備いたします。

試乗車に限りがございますので、ご希望の試乗時間を調整させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

商品の詳細につきましては、当社ポータルサイトも是非ご覧ください。

URL:https://kintone.mobi/





過去の試乗会の様子









電動キックボードやバランススクーターは、「操作が難しそう」「乗るのが怖い」といったネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、試乗イベントにて実際に乗ってみると「思っていたよりも簡単に乗りこなせた!」「爽快感が楽しい!」といったポジティブなご意見を多く頂きます。

KINTONEのモビリティをまだ乗ったことがないという方、購入を検討中という方は、この機会にぜひご来場いただき、操作性や走行性をお試しください。





Kintoneについて





株式会社KINTONEは、2015年から電動モビリティを作り続けてきた老舗電動モビリティメーカー。全国500店舗以上で取り扱われているkintoneブランドは小型電動モビリティの先駆け的存在です。中国にグループ会社を保有し、部品の調達、開発、組み立て、修理など一連の作業を自社で管理する事により、優れた安全性を実現。 さらなる安全性とより質の高い物作りのために、2020年から組み立てや部品開発を茨城の自社工場に移行を実施。Japan Qualityでのものづくりを追求するとともに、次代に求められる電動モビリティを開発を行っています。

本社所在地:〒303-0041茨城県常総市富岡町乙2008−1

代表者:取締役社長 辻本 諒

設立:2018年9月28日

資本金:100万円

事業内容:電動モビリティブランド製品の製造、輸入販売

URL:https://kintone.mobi/

※株式会社KINTONEは、株式会社Earth Shipのグループ会社です。



株式会社Earth Ship概要





会社名:株式会社Earth Ship

本社所在地:茨城県常総市水海道宝町2868-5

代表者:代表取締役社長 谷 俊介

設立:2010年2月

事業内容:商品企画販売、輸出入、卸業、イベント企画、古物営業法に基づく古物商

URL:https://earthship.co.jp/



お客様からのお問い合わせ先





カスタマーセンター

電話:050-1743-9444 (受付時間: 10:00~18:00、土日祝を除く)

Eメール: sale-support@earthship.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-19:46)