福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ(本社:東京都新宿区、代表取締役:岡本 盛 https://www.reloclub.jp/cs-solution/)は、LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ)https://www.lg.com/jp)がモバイルノートパソコンの公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」の活動の一環として立ち上げた、会員向けロイヤリティプログラム「Hustle Hub Club Off」に、サービス提供および運営を2022年12月より開始いたしました。













■「Hustle Hub Club Off」とは





LGエレクトロニクスのPCブランド「LG gram」の公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram Japan」開設1周年を記念して、メンバーの方々への感謝の気持ちとともに、ますます前向きに前進し続けていって欲しいという思いから、会員向けロイヤリティプログラム「Hustle Hub Club Off」が立ち上げられました。

CRM事業を展開するリロクラブは「Hustle Hub Club Off」という形で、毎日の暮らしやオフタイムを充実させお得な優待サービスを、会員の方々にご提供いたします。

会員の方々は国内外の宿泊施設、食事やショッピング、映画やエンターテインメント施設、育児・介護サービスなどの日々の生活を豊かにする様々なサービスを、国内外200,000ヵ所以上の施設にて優待価格でご利用いただけます。







■サービス概要







>>>対象者の詳細はキャンペーンページ(https://www.lg.com/jp/lg-gram/CP/hustlehub-cluboff)をご覧ください







■「Hustle Hub by LG gram」とは









“前進しつづける人”を応援する「LG gram」の公式コミュニティとして、そして「毎日を、前向きに。」というメッセージとともに、仕事や人生の目標を実現するために日々「Hustle」する人たちが集まれるハブとして、2021年11月15日に立ち上げられたコミュニティです。

開始から約1年間で会員数は約1750名に(2022年12月現在)。

公式Facebookのグループ(https://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.jp)に参加するとコミュニティメンバーになることができ、「LG gram」を最大限活用するための情報だけではなく、ビジネスやキャリアに役立つハックを発信するとともに、メンバー同士がコミュニティ内で交流したりできます。限定グッズのプレゼントなどさまざまな特典も予定されています。







■リロクラブ・CRM事業について



リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を!”をモットーに世界中の働く人々のくらしを福利厚生サービスで豊かにしてまいりました。企業の規模にかかわらず、コスト・パフォーマンスの高い様々なサービスを全国地域格差なく18,200社、会員数672万人※1 へ提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。

リロクラブのCRM事業は「クラブオフ(Club Off Alliance)」をはじめ、「福利厚生倶楽部」でのノウハウを活かした様々なサービスを展開しております。それぞれの企業が優良顧客を獲得するためのCRMサービスとして高い評価を受けており、付加価値の高いサービス提供とカスタマーエクスペリエンス(CX)の創出は、多くの企業の顧客満足度(CS)アップに繋がっております。

近年、世代を問わないスマートフォンの普及やSDGsの浸透により、企業の販促活動のありかたも大きく変化しております。リロクラブでは、それぞれの企業の顧客世代や環境に合わせた柔軟なソリューション提案をおこなっております。販促費の見直しによる予算捻出アドバイスから、顧客集客・定着が見込めるプロモーション展開をコンサルティングし、企業価値の向上と顧客満足度の高いサポートを行っております。

また、提供する優待サービス等においては、地域を支える法人・店舗との新規提携も積極的に実施し、地域活性化にも努めております。

リロクラブはこれからも、その地域に住まう人、働く人、営む人たちが共に支え合い持続可能な社会基盤をつくるお手伝いをしてまいります。



◆CRM事業のご案内はコチラ ▶▶▶ https://www.reloclub.jp/cs-solution/









【企業概要】

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

□所 在 地 :

〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

https://www.lg.com/jp

□設 立 :1981年1月

□事 業 内 容 :LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

□代 表 者 : 代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ)





■株式会社リロクラブ

□所 在 地 :

<本 社>

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL:03-3226-0244 FAX:03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/

□設 立 :2001年8月17日(事業開始:1993年9月)

□資 本 金 :1億5000万円(株式会社リログループ100%出資)

□事 業 内 容 :

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 岡本 盛



