[株式会社サステナブル・プランニング]

PCR検査キット:https://www.healthy-stand-japan.com/pcr-test



抗原検査・PCR検査・抗体検査・出張ワクチン接種などの新型コロナ検査サービス「Check Station」を提供するSustainable Planning, INC. (東京都渋谷区、代表取締役:福井 全)は、新型コロナウイルスの感染者数が増加する中、職場での感染を広げないためにも、この度、職場や自宅で検査可能なPCR検査キットを期間限定価格にてご提供させていただきます。また、PCR検査キット10テストご購入毎に1テスト分をプレゼントさせていただきます。

職場における感染対策として、従業員様の夏季休暇明け出社前のセルフ検査にご活用ください。



今まで当社では、サッカー長友佑都選手を応援アンバサダーに迎え、

新型コロナウイルス検査サービス「Check Station」の運営を行ってまいりました。

引き続き、感染拡大の防止と医療機関等の負担緩和に貢献してまいります。









キャンペーン概要





新型コロナウイルスの感染者数が増加する中、これから本格的に夏休みや帰省シーズンを迎えます。

従業員様の健康を守るため、感染対策企業様向けに新型コロナPCR検査キットを10テストご購入毎に1テスト分をプレゼントさせていただきます。



これから人と接する機会も多くなると思いますので、職場での感染拡大を防ぐためにも、従業員様向けに事前に新型コロナPCR検査キットを配布し、夏季休暇明け出社前のセルフ検査としてご使用されることをおすすめします。



♦こんな企業様におすすめです♦

・会社での感染を広げたくないので検査がしたい

・無料のPCR検査所が終了し、検査場所が分からず困っている

・感染者数が増え、無症状だが感染が不安なので検査がしたい

・体調不良の方や新型コロナ陽性者の方と接触し、不安なので検査がしたい

など



内容:PCR検査キット10テストご購入毎に、PCR検査キット1テスト(6,280円相当)プレゼント



価格:1テスト 6,280円(税別) ⇒ 3,000円(税別)



対象:法人・企業・団体様、および、従業員・従業員ご家族の皆様



送料:全国一律1,100円。(北海道、沖縄県は追加送料550円かかります。)

40個以上のご購入から送料無料



支払:月末締翌月末お支払い/クレジットカード決済



納期:最短当日出荷(※オプションにてバイク便で当日配送可能)



※大量購入をご検討されている法人様等には、さらにお値引きさせていただきます。



※今まではご注文後、翌日以降に順次配送を行ってまいりましたが、この度、16時10分までの注文ご依頼分につきま して当日配送いたします。





発注方法 期間限定価格 ※8月10日まで





ご注文の際は、「お問い合わせ内容」欄に「PCR特価」とご記載ください。

注:ご記載がない場合、特別価格でのご注文にはなりませんのでご注意くださいませ。



▼ ▼こちらのURLよりご注文お願いいたします▼▼

https://www.healthy-stand-japan.com/pcr-test





「PCR検査キット」の紹介と特徴





弊社が取り扱っている新型コロナウイルスのPCR検査キットの製品紹介と特徴になります。





商品名:Check Station PCR検査キット



測定対象:唾液



内容量:1テスト用



来院:不要



判定結果:検体受領後、最短3時間



★選ばれる理由

・「早い」:レターパック付きで簡単スピート検査!

・「安心」:唾液検査だから、お子様も高齢者も安心!

・「充実」:オプションで渡航証明書も発行可能!



★豊富な実績

・国内販売実績は、自衛隊、企業、自治体まで100万キット以上

・楽天の「PCR検査」で第1位を獲得



※上野ロイヤルガーデンクリニック様と提携しております。





弊社の強み





ヘルスケア事業においては、空港をはじめとした交通機関・医療機関・製造業・建設業・小売業・旅行業・サービス業ほか1万社以上との取引実績により、大量ロットから戸配までノウハウを蓄積し、安心・安全に商品・サービスをお届けいたします。



また、他社にはないサービスとして、

「後払い可!」・・・法人に最適な後払い決済(月末締翌月末お支払い/クレジットカード決済も可)

「手間なし!」・・・法人に最適なまとめ買いに対応(数量の上限設定なし)

「スピード!」・・・1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)エリア限定の当日バイク便(別途料金)

を対応させていただいており、多くの法人・企業・団体様からご評価いただいております。





会社概要





Sustainable Planning, INC. は、ヘルスケア事業(=健康)やビジネスアクティベーション事業(=活性)を主な事業領域とし、持続可能な文化と産業の実現を目指しております。



事業内容:

■ヘルスケア事業

・検査サービス「Check Station」(アンバサダー:サッカーの長友佑都選手)

・健康経営支援サービス「Healthy Stand」

■ビジネスアクティベーション事業

・ご縁シェアリングサービス「ENGO」

・店舗集客サービス「MEOサクセス」(アンバサダー:タレントのルー大柴さん)

・Cookie同意管理ツール+LINEチャットボット「クッキーLINE」



Sustainable Planning, INC.

株式会社サステナブル・プランニング

設立日: 2010年12月22日

代表者: 代表取締役 福井全

所在地: 東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1F

資本金:1億円

許認可等:医薬品販売業 許可番号 第5313230270号

URL: https://www.suspla.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-10:46)