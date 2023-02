[クラスター株式会社]

■2023年2月24日(金)開催!来場者にはここでしかもらえない特別なライバー特典も!



メタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役 CEO:加藤直人)は、株式会社セブン&アイ・ホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社 長:井阪隆一)の『セブンマイルプログラム」が主催する『Virtual World』を「cluster」上にて期間限定でオープン中です。 オープンを記念して2月24日(金)に大人気ライバー「三枝明那」、「椎名唯華」の“VIRTUAL WORLD LIVE Powered by SEVEN MILE PROGRAM”(VTuber LIVE)を開催するほか、来訪された方に対して、ここでし かもらうことができないスマートフォン向け壁紙のオリジナル特典もご用意しています。ライブは先着で参加可能な第1部とセブンマイルと交換したシリアルコードの入力で入場する第2部を実施。ぜひこの機会にワールドに訪れて、新しい「ライブ体験」をお楽しみください。













イベント概要



■【Virtual World LIVE powered by seven mile program】

・出 演:にじさんじ所属 「三枝明那」、「椎名唯華」

・日 程:2月24日(金)

・時 間:第1部 OPEN:18:40 START:19:00 第2部 OPEN:20:00 START:20:20予定

・鑑賞方法:第1部 先着3万名様にご覧いただけます。第2部 『7iD』への登録後、『セブンマイルプログラム』で鑑賞コードを取得した先着3万名様にご覧いただけます。

セブンマイルと交換で、今回のために特別に描きおろしたスマートフォン向け壁紙なども オリジナル特典として ご用意しています。

・アクセス方法:スマートフォン・PC・SteamVR(OpenVR)対応PC向けVRデバイス

・URL:https://virtual-world-live-7mp.cluster.mu/

特典情報

・概要:セブンマイル10マイルと交換でセブンマイルプログラムオリジナル壁紙と交換が可能です。

・交換期間

第1弾(開始:2月13日(月)10:00 終了:3月7日(火)23:59)

第2弾(開始:2月22日(水)10:00 終了:3月21日(火)23:59)





三枝明那プロフィール:大きな志を持ち、何事にも全力で臨む大学生。 日々、同じ目標を掲げる「同志」を探しているが、彼の熱意に応えてくれる存在はいまだ現れていない。 同志を見つけるべく、配信を始めた。





椎名唯華プロフィール:ゲームが大好きな関西弁の高校1年生。実は霊能力者。マイペースな性格で、周りのことは気にせずのほほんとしている。そのせいか、よく色々な霊にとり憑かれ、体をのっとられたりする。





【Virtual World】

・概 要:『セブンマイルプログラム』のメタバース空間。

・開催期間:2023年2月13日(月)~ 3月31日(金)

・アクセス方法:スマートフォン・PC・SteamVR(OpenVR)対応PC向けVRデバイス

・URL:https://virtual-world-live-7mp.cluster.mu/



■ポータルエリア



セブン&アイグループの要素をぎゅっと詰め込んだポータルエリア。 ここからライブ様々なワールドへ行けたり、同じ空間に入っている人ともコミュニケーションも取れます。

ぜひワールドに入って体験してください!



そのほかにもライブ会場のほか、たくさんのワールドをご用意しています。



<アプリケーション概要>

名称:cluster

運営:クラスター株式会社

価格:無料

互換性:スマートフォン…iOS 13.0以降、Android 9.0以降

PC…Windows10以降、macOS10.13以降

ダウンロードURL:https://cluster.mu/downloads











■クラスター株式会社について

誰もがバーチャル上で音楽ライブ、カンファレンスなどのイベントに参加したり、友達と常設ワールド(バーチャル空間)やゲームで遊ぶことのできるメタバースプラットフォームを展開しています。スマホやPC、VRといった好きなデバイスから数万人が同時に接続することができ、これにより大規模イベントの開催や人気IPコンテンツの常設化を可能にしています。渋谷区公認の「バーチャル渋谷」、「バーチャル大阪」やポケモンのバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」の制作運営など、メタバースを実現し、全く新しいエンタメと熱狂体験を提供し続けています。クラスター株式会社では多くのメタバースイベント事業を実施しています。詳細はこちらをご覧ください。(URL: https://www.biz.cluster.mu/)



■セブンマイルプログラムについて

・セブン&アイグループ各社・提携企業店舗でのお買い物やお食事でたまったマイルをお好きなタイミングにお好きな特典と交換することができるプログラムです。

・現在、2,700万人以上の会員の方にご利用いただいており(2023年1月末時点)、たまったマイルは、災害復興や各種財団などへも寄付することができ、社会環境問題解決にもお役立ていただけます。(「セブンマイルプログラムサイト」URL:https://www.7mp.omni7.jp/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/17-11:46)