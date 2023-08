[株式会社Bace]

株式会社βace(東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」( https://mini-mal.tokyo/ ) は、森ビル株式会社が2023年11月24日に開業を予定している「麻布台ヒルズ」に新業態の新店「Minimal The Specialty(ミニマル ザ スペシャルティ)」を出店します。







「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ」概要



特徴

・「Minimal」各業態のシグニチャースイーツが集まる

・食べ比べやペアリングなど、チョコレートの新しい体験ができる



「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ」では、Bean to Barスタイルのスペシャルティチョコレートの専門店「Minimal」の各業態のシグニチャースイーツが揃い、チョコレートやガトーショコラの最上級の食べ比べ体験やペアリングなど、“新しいチョコレート体験”をお届けします。

ペアリングドリンクは、日本を代表する秋田県「新政酒造」の日本酒や、「The World’s 50 Best Discovery」に選ばれた「とおの屋 要」のどぶろく、日本古来の在来種や高品質な日本茶、トップレベルのスペシャルティコーヒーなどをご用意する予定です。これら最高品質の飲み物とチョコレートやガトーショコラとのペアリング体験をお楽しみいただけます。



店名「The Specialty(スペシャルティ)」に込めた想い



「カカオ・チョコレートに対する"専門性"をより高めていきたい」という想いを、"The Specialty"という店名に込めました。Minimalでは現在板チョコレート専門店の「Minimal 富ヶ谷本店」、ガトーショコラ専門店の「Minimal The Baking 代々木上原」があり、そして2023年9月16日には、生菓子や焼き菓子、デセールをご提供する「Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵」をオープン予定です。



「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ」では各店舗のシグニチャーが揃い、手土産としてお買い求めいただきやすくなるほか、これまでMinimalが培ったカカオ豆からチョコレートができる工程の食べ比べ体験、ガトーショコラの食べ比べ体験、そしてチョコレートと様々なドリンクのペアリング体験など、これまでにない新しいチョコレート体験をお楽しみいただけます。



「The Specialty」の名にふさわしい専門性が高い商品や、専門的ですが楽しく新しい体験を提供する全く新しい業態になります。創業から8年間研鑽しつづけてきた、カカオの個性を活かす表現を集約し、いままでにないさらなる新しいチョコレート体験をお届けしていきますので、ぜひ「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ」にて、カカオ・チョコレートの奥深い世界の扉を開いていただければと思います。



【店舗情報】

店名:Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所:東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

オープン予定日:2023年11月24日(金)

営業時間:11:00~19:00を予定



素材と製法を探求するチョコレートの職人チーム「Minimal」







Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 8 年連続 83 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。



Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。



■Minimal 富ヶ谷本店

住所:東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス:小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間:11:30~19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所:東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス:各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間:11:00~19:00 定休日無

※2023年9月16日に、新業態「パティスリー」の新店・祖師ヶ谷大蔵店をオープン予定



株式会社 βace概要

社名:株式会社 βace

代表者:代表取締役 山下貴嗣

所在地:151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数:40 人(アルバイト含む)

業務内容:チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営



Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア:https://mini-mal.tokyo

LINE:https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram:https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X(旧Twitter):https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook:https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts



