株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾丈、東証プライム:3679、以下じげん)が運営するフランチャイズ情報比較サイト「フランチャイズ比較.net」 は、開業・副業を検討中の方やフランチャイズ制度を利用し独立開業をしたい方へ向け、ユーザー集客・加盟獲得にお悩みのフランチャイズ・代理店企業様が直接オファーを送れる業界初(※1)のスカウトアプリ「RelifePass(リラパス)」をリリースしました。この度、初回掲載の企業様限定の特別プランがスタートいたしましたことをお知らせいたします。(※1 日本国内における「フランチャイズ業界アプリ(かつチャット機能で本部と直接やりとり可能なもの)」として(弊社調べ:2023年5月(アプリリリース前)及び2023年8月(リラパス初回プレスリリース作成前)時点)







「フランチャイズ比較.net」は、開業・副業を検討中の方の「知らない」「見つからない」「わからない」を解決する、サービス開始18年目のフランチャイズ・代理店の情報比較サイトです。自分の希望する開業条件に合わせて募集案件を比較検討でき、フランチャイズ・代理店の一括資料請求サービスも提供しています。フランチャイズ・代理店と新しい働き方を見つけたい方のマッチングをサポートし、年間400名以上の独立・開業を実現しています。

今年7月、「フランチャイズ比較.net」は、開業・副業を検討中の方やフランチャイズ制度を利用し独立開業をしたい方へ向け、ユーザー集客・加盟獲得にお悩みのフランチャイズ・代理店企業様が直接オファーを送れる、業界初のスカウトアプリ「RelifePass(リラパス)」を新たにリリースいたしました(※プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000008966.html)。





■スカウト型のマッチングプラットフォーム「RelifePass(リラパス)」

リラパスは、「フランチャイズ比較.net」が新たに提供する、より効率的で質の良いマッチングを実現するサービスです。業界初のスカウト型マッチングモデルにより、フランチャイズ・代理店企業様の加盟ユーザー確保・領域拡大をサポートします。



「フランチャイズ比較.net」をはじめとした従来の独立比較サイトでは、フランチャイズ・代理店企業様本部は第一ステップとしてサービスサイト上でのユーザーによる問い合わせを待つ必要があり、本部から能動的にユーザーにアプローチをかけられるモデルは存在していませんでした。一方でリラパスでは、企業様本部から希望条件や求める人物像(エリア、自己資金、年齢等)とマッチしたユーザーに直接オファーを送ることが可能です。幅広い検討ユーザーに対して企業様から直接アプローチをかけ潜在層を囲い込むことが可能なため、ユーザー確保の領域拡大も実現できます。

また、従来の独立系比較サイトでは、基本連絡手段が電話・メールのみでしたが、リラパスではアプリ内チャット機能によりユーザーと企業様間でのシームレスかつ効率的な連絡・やり取りが可能になります。



<リラパスは、フランチャイズ・代理店企業様のこんなお悩みを解決します>

・開拓したいエリアからの問い合わせが来ない

・問い合わせが来ても、なかなか加盟につながらない

・問い合わせが来ても、求める人物像と違う

・営業リソースがなく、効率よくユーザー獲得を行いたい

・比較サイトや自社集客にて広告費をかけ出稿しているが、費用対効果が合っていない





■初めての企業様限定!『初回掲載限定お試しプラン』について

アプリリリースを記念して、初回掲載の企業様限定の特別プラン、『初回掲載限定お試しプラン』がスタートいたしました。「フランチャイズ比較.net」が新たに提供する効率・質の良いマッチング機会を、この機に是非お試しください。



<お試しプラン 3つのお得ポイント>

1.月額費用が無料!…初回掲載の企業様限定です。

2.スカウト費が無料!…企業様がユーザーへスカウトを送る際に使用するチケット計20枚分が無料に(※2か月間のご契約)。積極的なスカウトで加盟獲得のチャンス!

3.問合せ課金が無料!…ユーザーからの問合せが何件発生しても、問い合わせ成果課金が無料です。



※2か月間限定。

※付与するチケットについては個人ユーザー様向けとなります。

※毎月先行申し込み先着5社限定で適用となります。





■今後の展開

これまで「フランチャイズ比較.net」では、大手のフランチャイズ・代理店の企業様をメインにサポートしてまいりましたが、今回のアプリリリースをきっかけに、今後は中小中堅の企業様の加盟ユーザー確保・領域拡大をサポートしてまいります。スカウト型モデルによる効率的で質の良いマッチングを追求するためアプリ機能のさらなるアップデートをはかり、ユーザーと企業様のマッチングの最適化を実現できるよう努めてまいります。





■RelifePass(リラパス)概要



リラパスは、優良企業から直接独立オファーが届く業界初のスカウトアプリです。開業・副業を検討中の方の、独立開業への一歩を踏み出すサポートをいたします。希望する開業条件を入力しておくだけで、条件にあった募集要項を持つフランチャイズ企業からオファーをもらうことができます。厳正な審査を通過した優良フランチャイズのみ掲載、またアプリ内チャット機能を通じた担当者とのやり取りにより、より安心で効率的な独立開業を実現いたします。

<お問い合わせはこちらから>

リラパス 営業担当 佐藤真也:

メール:shinya.sato@zigexn.co.jp 電話番号 : 080-4081-3666

リラパス運営事務局:

メール:info.franchise@zigexn.co.jp 電話番号:03-6432-0390



<ダウンロードはこちらから>







■フランチャイズ比較ネット概要



「フランチャイズ比較.net」は、開業・副業を検討中の方の「知らない」「見つからない」「分からない」を解決する、サービス開始18年目のフランチャイズ・代理店の情報比較サイトです。開業資金額や地域、自分の理想の働き方に合わせて募集案件を比較検討でき、フランチャイズ・代理店の一括資料請求サービスも提供しています。また、ブランドの特長、開業資金や収益モデル、ロイヤリティーなどの基本情報を紹介するほか、フランチャイズ・代理店担当者によるオリジナル解説動画や現役オーナーへの開業後の働き方インタビューなど、フランチャイズ本部選びに役立つ様々な情報をお届けします。フランチャイズ・代理店と新しい働き方を見つけたい方のマッチングをサポートし、年間400名以上の開業を実現しています。

※サービスはコチラ https://www.fc-hikaku.net/



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2023年3月31日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



