この度、株式会社ライブドア(本社:東京都新宿区、代表取締役:宮本 直人、以下当社)は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO/CFO:瓜生 憲)と共同で運営する新サービス「livedoor Choice」をローンチいたしました。「livedoor Choice」はライフスタイルを豊かにするための生活全般にわたる情報サービスで、ユーザーの「選ぶ」に役立つ最新情報をお届けします。





■「livedoor Choice」:https://www.livedoor.com/choice/



■「livedoor Choice」とは

ポータルサイト「livedoor」がお送りするライフスタイルを豊かにするための生活全般に役立つ情報サービスです。生活に関わるあらゆる最新情報を詳しく&わかりやすく解説するとともに、ユーザーからの商品・サービスに対する口コミ、評判によるランキングや、おすすめのサービスなど“みんなの選ぶ”をサポートします。



■「livedoor Choice」開発の背景

「ネットにはいろいろな情報があるけど、どの情報が正しいのかわからない…」

「この商品が本当に自分に合っているか不安…」

「ほかの人はどの商品を選んでいるのだろう…」

今、ネットメディアでは情報が氾濫し、「情報洪水社会」になっているとも言われています。SNSを中心に誰もがいつでもどこでも即時に情報発信がなされており、膨大な情報とどのように向き合い、豊かなライフスタイルにどのように活用していくか、つまり有益な情報をどのように取捨選択していくかが求められる時代となっています。このような背景のもと、生活に必要な情報や商品選びに苦労している人にわかりやすく、正しい情報をご提供することで、生活に関わるいろいろな“みんなの選ぶ”を少しだけ楽にする目的で「livedoor Choice」を立ち上げました。今後は総合生活情報サイトを目指し、ジャンルの拡大やlivedoor各サービスとの連携にも努めてまいります。



当社は今後もユーザーの「見たい」「知りたい」気持ちに応える情報を提供し、ユーザーの「表現したい」気持ちに応えるサービスを提供してまいります。



■株式会社ライブドア会社概要(https://livedoor.co.jp)



ミッション : KEEP ON RUNNING WITH USERS

ユーザーの見たい・知りたい・表現したい

に応える最高のインターネットサービスを作り続ける

会社名 : 株式会社ライブドア

所在地 : 東京都新宿区四谷一丁目6番1号

設立 : 2022年10月7日

代表取締役 : 宮本 直人

事業内容 : ニュースプラットフォーム「livedoorニュース」(https://news.livedoor.com/)の運営

ブログサービス「ライブドアブログ」(https://blog.livedoor.com/)の運営

Webニュースメディア「Kstyle」(https://www.kstyle.com/)の運営

その他関連事業の運営





■ 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド会社概要(https://minkabu.co.jp/)



ミンカブは、日本最大級の資産形成情報メディア「MINKABU(みんかぶ)」及び株式専門情報メディア「Kabutan(株探)」等の運営を通じ、株式をはじめ、暗号資産(仮想通貨)、FX(外国為替)、商品先物、投資信託、保険、不動産など様々な金融商品を対象とした投資情報を提供しています。また、ユーザーの投稿や閲覧のデータを集約して利用するクラウドインプットの仕組みとビッグデータを解析し瞬時にコンテンツを生成するAIを活用しながら、一般投資家のみならず金融機関向けにもソリューションパッケージとして情報の提供を行っています。2022年12月28日予定の株式会社ライブドアの完全子会社化により、国内最大級のブログサービス「ライブドアブログ」、幅広い情報をお伝えする「livedoorニュース」、多様なライフスタイルをサポートする「livedoor Choice」、国内最大級の韓流サイト「Kstyle」等をラインアップし、総合メディアサービス展開を図ります。



社名 : 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

所在地 : 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

設立 : 2006年7月7日

代表取締役社長 兼 CEO/CFO : 瓜生 憲

事業内容 : メディア事業、ソリューション事業

連結子会社 : Prop Tech plus株式会社、ロボット投信株式会社、

株式会社ミンカブアセットパートナーズ、

株式会社ミンカブ Web3ウォレット、

株式会社ALIS



本件に関するお問い合わせ先

株式会社ライブドア 広報

E-mail:press@livedoor.co.jp



株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

TEL:03-6867-1531

E-mail:press@minkabu.co.jp



