株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する雑誌『Lightning(ライトニング)』2023年6月号「アウトドアしようぜ!」が 2023/4/28 に発売となります。









創刊から350号となる今月号は外に遊びに行きたくなる春にピッタリなアウトドア特集です。

キャンプはもちろんですが、『Lightning(ライトニング)』がオススメしたい様々な外遊びをスタイルからギアまで幅広く紹介しています。

また、「外に遊びに行きたい」という気分が高じて久しぶりにアメリカのカリフォルニアにも行ってきました。

その模様は小特集で紹介します。









アウトドアしようぜ! Let's get outdoors!

巻頭特集は「アウトドアしようぜ!」と題しまして、暖かくなってきたこの季節にぴったりなアウトドア・アクティビティにフィーチャーしています。

アウトドアと言えば、ここ数年キャンプがブームになっていますが、それ以外にもフィッシングやツーリングなど遊び方は様々です。そこで遊びを堪能している方達のライフスタイルだけでなく、スタイリングから愛用品の数々を紹介します。カーショップオーナーに希少な遊び用のクルマを見せてもらったり、ファッション業界人のスタイルやSNAP、さらに「これは使えるっ!!」と本誌がオススメする最新のギアカタログもたっぷり掲載しています。









ヴィンテージ漬けのカリフォルニア出張日記。

3年ぶりにカリフォルニアはパサデナで開催されましたファン垂涎のヴィンテージショー「Inspiration」の様子や、ローズボウルのフリーマーケット、アンティークショップなどヴィンテージ三昧な内容をお届けします。

ヴィンテージカーもたくさん紹介しておりますのでこちらもオススメです。

コロナによるパンデミックの影響で久しぶりのカリフォルニア出張でしたが、その空気感も誌面から感じていただけたらと思います。



▼ 目次

・SCHOTT ×

・EDITOR'S PICK

・巻頭特集「アウトドアしようぜ!」

・小特集「ヴィンテージ漬けのカリフォルニア出張日記。」

・WAREHOUSE & CO. AUTHENTIC PRODUCTS

・Pure Blue japan INDIGO通信

・魁!! フライトジャケット塾

・PRO SHOP CAR GUIDE

・VINTAGE MARKET

・CLUB Lightning通信

・OWNER'S STORY RETURNS

・サスティーナぶるみの新生再生、再発見!

・USED IS MARVELOUS!

・NO HOBBY, NO LIFE

・ハイレベル間違い探し



▼ 次号予告

雑誌『Lightning(ライトニング)』

2023年7月号 Vol.351「夏はデニム&ミリタリー。」号(2023年5月30日発売予定)

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:Lightning(ライトニング) 2023年6月号 Vol.350

タイトル:「アウトドアしようぜ!」

発売日:2023年4月28日

定価(税込):¥1,320

発行:株式会社ヘリテージ



▼ Lightning(ライトニング)とは

ファッション、クルマ、趣味や遊びなど、アメリカンカルチャーをベースに縦横無尽なアンテナで拾った情報を、遊び心たっぷりの誌面で紹介する、こだわりの大人たちに向けたライフスタイルマガジン。

