新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、2022年12月12日(月)18時より、格闘技の興行『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(以下、『RIZIN.40』)の視聴チケットを販売開始いたします。







「ABEMA」は、『FIFA ワールドカップ カタール 2022』にて大会全64試合を無料生中継しているほか、野球の『メジャーリーグベースボール2022』や、那須川天心選手と武尊選手による世紀の一戦が大きな話題となった『THE MATCH 2022』など、数多くの大型スポーツコンテンツを中継し、多くの熱狂と感動をお届けしてまいりました。RIZINに関しては、9月25日(日)に開催し、フロイド・メイウェザー選手と朝倉未来選手の一戦が大きな話題となった『超RIZIN』および『RIZIN.38』を皮切りに、10月23日(日)開催の『RIZIN.39』や11月6日(日)開催の『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』など、数々のRIZINの大会を生中継。このたび12月31日(土)午後2時より開催する『RIZIN.40』も、全試合生中継が決定しています。



『RIZIN.40』では、日本最高峰の格闘技イベントRIZINのなかで随一の実績を誇るトップ選手たちと、アメリカ合衆国の総合格闘技団体Bellator MMAのスター軍団による“RIZIN vs. Bellator”の全面対抗戦が決定しているほか、女子格闘技界最高峰である伊澤星花選手とパク・シウ選手による「RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント」の決勝戦や、ファン待望の井上直樹選手と瀧澤謙太選手の対戦、キャリア20年を超えるRIZINのベテランである所英男選手と世界最強の格闘技団体UFCで長年活躍してきた、ジョン・ドッドソン選手によるベテラン対決など、格闘技ファン垂涎の極上の対戦カードが肩を並べます。



「ABEMA」では、豪華カードが揃った『RIZIN.40』の視聴チケットを12月12日(月)18時より販売開始いたします。なお、本大会は経済産業省が定める「イベント割」の対象となったことを受け、前売りチケット(※1)は、通常販売額の20%割引となる、ABEMAコイン4,000コイン(4,800円相当)、当日チケットはABEMAコイン4,400コイン(5,280円)でそれぞれ購入いただけます。さらに、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」会員(※2)の方は、よりお得にチケット購入することができ、前売りチケットはABEMAコイン3,600コイン(4,320円相当)、当日チケットはABEMAコイン3,960コイン(4,752円相当)にて購入いただけます。本大会は、2023年1月5日(木)23時59分までご視聴いただけます。

(※1)前売りチケットは、大会前日の12月30日(金)23時59分まで販売

(※2)「ABEMA プレミアム」は、月額 960 円で、「ABEMA」をより一層お楽しみいただけるABEMA のプレミアムプランです。



これを観なければ、2022年は終われない。激動の1年を締めくくるにふさわしい『RIZIN.40』を、ぜひ「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にてお楽しみください。また、「ABEMA」では、K-1、RISE、RIZIN、ONE Championship、プロレス、ボクシングなど様々な格闘に関する大会の中継、オリジナルコンテンツの配信を進めてまいります。引き続き、ご期待ください。





■ABEMA PPV ONLINE LIVE『RIZIN.40』 配信概要

生中継日時:2022年12月31日(土)午後2時~(予定)

詳細ページ:https://abema.tv/channels/payperview-5/slots/8ZUMhy1AZKyoe7

▼『RIZIN.40』特設サイト

https://contents-abema.com/rizin40/

▼チケット詳細

<販売期間>

前売りチケット:12月12日(月)18時~12月30日(金)23時59分

当日チケット:12月31日(土)0時~12月31日(土)23時59分

アーカイブチケット:2023年1月1日(日)0時~2023年1月5日(木)12時00分

<一般>※イベント割適用後の金額

前売りチケット:4,000コイン(4,800円相当)

当日チケット:4,400コイン(5,280円相当)

アーカイブチケット:2,500コイン(3,000円相当)

<ABEMAプレミアム会員>※イベント割適用後の金額

前売りチケット:3,600コイン(4,320円相当)

当日チケット:3,960コイン(4,752円相当)

アーカイブチケット:2,250コイン(2,700円相当)

<見逃し配信期間>

12月31日(土)14時~2023年1月5日(木)23時59分



▼対戦カード ※発表済カードの掲載となり、出場順ではありません

<RIZIN vs. Bellator 全面対抗戦>

ホベルト・サトシ・ソウザ vs. AJ・マッキー

クレベル・コイケ vs. パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル vs. フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 vs. 堀口恭司

武田光司 vs. ガジ・ラバダノフ



<RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 決勝>

伊澤星花 vs. パク・シウ



スダリオ剛 vs. ジュニア・タファ

井上直樹 vs. 瀧澤謙太

元谷友貴 vs. ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ vs. ジョニー・ケース

所英男 vs. ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア vs. 宇佐美正パトリック





■ABEMAについて

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、国内唯一の24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約20チャンネルを24時間365日放送しています。また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1(※1)を誇り、総エピソード数は常時 約30,000 本以上を配信。ほかにも、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイス、Nintendo Switchなどで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。さらに、月額960円のABEMAプレミアムに登録すると、限定コンテンツの視聴や「動画ダウンロード機能」「見逃しコメント機能」など「ABEMA」の全ての機能が利用でき、「ABEMA」をよりお楽しみいただけます。

(※1)2022年1月時点、自社調べ



