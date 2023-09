[株式会社UPDATER]

株式会社UPDATER(本拠地:東京都世田谷区、CEO:大石英司、以下「UPDATER」)は、2023年9月10日(日)に恵比寿で開催された「BAD MORNING! CLUB produced by 近田春夫×小泉今日子」のイベントに参加いたしました。会場では再エネ100%の電気を使用し、地域の食材を使った「顔の見えるたこ焼き」を提供するなど、美味しい食体験とともに社会問題への新たなアプローチを実現し多くの注目と共感を集めました。







「顔が見えるたこ焼き」がきっかけ作りに!環境・社会課題解決のはじめの一歩

UPDATERは、これまでアーティストや著名人自らが発電所を設立・運営する「アーティスト電力」、アート集団Chim↑Pomとのアートコラボレーションなど、持続可能な社会に向けて、アーティストとのサスティナビリティコラボレーションを展開してきました。

今回の「顔の見えるたこ焼き」は、栃木県のソーラーシェアリングで収穫した100%オーガニックの小麦や、宮城県石巻市の旨みの最上を目指した最高品質のタコを使用しています。太陽光で蓄電されたバッテリーを利用するたこ焼き機を使用し、環境や地域への貢献を前面に出したプロジェクトです。





■「再エネ100%でできた、超顔の見えるたこ焼き」詳細

1)食材詳細

小麦粉ご提供:株式会社グリーンウィンドさま

一般販売されていない栃木県宇都宮市の小麦粉「ゆめかおり」

https://green-wind.jp/





タコご提供:大森式流通さま

「旨みの最上」を目指して処理をした宮城県石巻市のタコ

https://www.omorishiki.com/





2)再エネ電気詳細

TADORi「はじめての自家発電セット」

https://www.shop.tadori.jp/products/122





■イベント概要

「BAD MORNING! CLUB produced by 近田春夫×小泉今日子」概要

https://www.bluenoteplace.jp/bad_morning_club/





■株式会社UPDATER代表 大石英司

恵比寿で新しい朝活を!という地域密着型のコンセプトに賛同し、参加いたしました。地球、世界、日本、社会課題は山積みですが、それをクルクル回して解決するぞ!という意気込みで、クラブサウンドのグルーヴに乗り、たこ焼きを焼きました。このイベントで「2代目タコ社長」を襲名しましたので、今後はソーラーパネルと蓄電池、たこ焼き機を携えて、被災地や全国各地を回り「地域の食材と再エネ100%電気でできたたこ焼き」をお届けしてまいります。同時に気候変動などを啓発し、社会課題解決に主体的に取り組むUPDATERを一人でも増やし、世界に日本にSX(サスティナビリティ・トランスフォーメーション)の波を起こしていければと考えております。



【参考】UPDATERとアーティストとのサスティナビリティコラボレーションのこれまで

1)「アーティスト電力」

みんな電力が提供する、「アーティスト電力」は再生可能エネルギーの“電気”を通じてアーティストとファンがつながれるサービスです。契約すると、アーティストが作った電気を使いながら、限定イベントに参加したり、特典を受け取ったりすることができます。

「アーティスト電力」は、作家でクリエイターのいとうせいこうさんの「いまは中央集権ではなく自律分散の時代であり、太陽光パネルを分割してみんなで持ち合うことでエネルギーも分散化できる」というアイデアからスタートしました。「電気を面白く選ぶ体験を広めたい」という思いと共に、2021年4月に第1弾となる「いとうせいこう発電所」をご家庭向けに開始しました。みんな電力では、下記のアーティスト電力を提供しています。





第1弾「いとうせいこう発電所」

https://minden.co.jp/personal/shareland/seikoito/





第2弾「太陽のタイジ発電所」佐藤タイジ(シアターブルック)

https://minden.co.jp/personal/shareland/taijisato/





第3弾「大木伸夫発電所」(ACIDMAN)

https://minden.co.jp/personal/shareland/okinobuo/



また、2023年5月27日には、福島県矢吹町にある「太陽のタイジ発電所」にて、佐藤タイジさん、いとうせいこうさん、うじきつよしさんら3名のアーティストが集い、ご契約者様限定のライブイベント「ソラフェス!」を開催しました。電気を作っているアーティストと電気を使っているファンが集うという新しいライブイベントです。発電所に囲まれた野外にステージを組みたて、演奏に使用する電源は太陽のエネルギーを溜めた蓄電池を使用しました。



写真撮影:高橋良平



2、「アーティストコラボ」

「Chim↑Pom杯!UPDATER手打ち野球大会 ~昭和の《道》を取り戻せ!~」

当社はアート集団Chim↑Pom from Smappa!Groupが社会課題に正面から向き合い、独自の表現方法で対峙して社会をアップデートさせていく姿勢に共感し、六本木ヒルズ・森美術館で開催された「Chim↑Pom展:ハッピースプリング(2022年2月18日~5月29日」に協賛いたしました。展示された作品 《道》 で「Chim↑Pom杯!UPDATER手打ち野球大会 ~昭和の《道》を取り戻せ!~」を開催いたしました。当日はUPDATER代表取締役 大石英司、当社スタッフ、法人需要家の従業員さま、アーティストの皆さまなど、多くの皆様が参加しました。



また現在、当社WEBサイトのトップページには、Chim↑Pomとのコラボレーションによって作られたNFT作品が掲示されています。



株式会社UPDATER TOPページ



■会社情報

会社名 :株式会社UPDATER

所在地 :東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表者 :代表取締役 大石英司

設立 :2011年5月25日

資本金 :13億498万円(資本準備金 20億3,918万円) ※2023年3月31日現在

事業内容:独自の特許ブロックチェーン技術を活用し、法人・個人向けにSXサービスを提供。主要事業として「みんな電力」(脱炭素領域・再生可能エネルギー事業)、「みんなエアー」(ウェルビーイング領域・環境改善事業)等。

コーポレートサイト:https://www.updater.co.jp/



