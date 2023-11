[TikTok for Business]

参加受付開始!TikTok for Businessが年末に開催するショート動画マーケティング オンラインイベント



TikTok for Businessは、広告主、ビジネスオーナー、広告代理店向けに、ショート動画マーケティングに特化したオンラインイベント「ILLUMINATE 2024 with TikTok for Business」を12月15日(金)に開催します。





本イベントでは「M2DK/マツダ家の日常」関ミナティ氏、ワンメディア代表明石ガクト氏、インフルエンサー万博を主催運営されているカレン社長こと川口加恋氏を始め、ショート動画マーケティング市場を牽引する業界のリーダーたちとともに、これからのビジネスで役立つマーケティング情報を発信。

女優・TikTokクリエイターである「ぶんちゃん」こと重松文氏をはじめとする人気クリエイター達を招いたセッションでは、ユーザーに響くクリエイティブを制作する秘訣を深掘りしていきます。



参加申し込み:http://illuminatewithtiktok-jp.splashthat.com/pressrelease







ILLUMINATE 2024 with TikTok for Business



■配信日時:2023年12月15日(金)14:00~17:00*

*時間は前後する可能性がございます。イベントページにて最新の情報をご確認ください。



■参加方法:

イベントページの申し込みフォームより、必ず事前登録をお願い致します。

http://illuminatewithtiktok-jp.splashthat.com/pressrelease

■申し込み期限:12月14日(木)23:59



■参加費用:無料



■アジェンダ:

詳細はイベントページをご確認ください。

※情報は随時更新致します。





<TikTok for Businessについて>

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。



