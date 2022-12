[イザナギゲームズ]

『破天MCBATTLE 1.0』各バトル公開中!次回3大会のリアル観戦チケット2次プレオーダー受付中!





株式会社イザナギゲームズ(東京都江東区、プロデューサー兼CEO:梅田慎介)は、2022年12月7日(水)開催の『破天MCBATTLE 1.0』にて実施した呂布カルマによるスペシャルライブの映像を、破天公式YouTubeチャンネルにて、2022年12月31日(土)21時よりプレミア公開することを発表いたしました。



視聴URL:https://youtu.be/ITPFLtwdZeo







今回プレミア公開されるのは、『破天MCBATTLE 1.0』にて実施された呂布カルマさんによるスペシャルライブ。ライブでは、YouTubeにて絶賛公開中のアニメ『 なならき ~ Seven Lucky Gods ~ 』主題歌の『Lucky Boy, Lucky Girl』と、呂布カルマさん6枚目のアルバム『Be kenja』に収録されている『Against the World prod.T-SPICE』を披露していただきました。

RED° TOKYO TOWER SKY STADIUMの大型4面LEDパネルを活用した、迫力のある特別なパフォーマンスを是非お楽しみください!



破天公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/@hatenmicrophone )では、『破天MCBATTLE 1.0』の各バトル動画を公開中!接戦の末、延長戦まで縺れ込み白熱のバトルとなった「NAIKA MC vs 呂布カルマ」決勝戦や、総勢16名が8人2組に分かれて行ったスペシャルサイファー等もご視聴いただけます。



2曲のMVもYouTubeで公開中:

『Lucky Boy, Lucky Girl』MV:https://youtu.be/PT6h9ea-zHA

『Against the World prod.T-SPICE』MV:https://youtu.be/0K6JGhJuQ_0





『破天MCBATTLE 1.0』大会概要



大会名:『破天MCBATTLE 1.0』(ハテン エムシーバトル イッテンゼロ)

開催日時:2022年12月7日(水)

開催場所:RED° TOKYO TOWER SKY STADIUM(東京タワー5F)

『破天MCBATTLE 1.0』公式サイト:https://haten.jp/mcb/1-0/



出演者:

【MC】

S-kaine / mckj / MCリトル / 句潤 / KT / KOPERU / サイプレス上野 / 崇勲 / 椿 / TKda黒ぶち / D.D.S / 十影 / NAIKA MC / PONEY / 呂布カルマ / 裂固

【DJ】

DJゆの

【HUMANBEATBOXER】

AFRA / 油揚げ

【総合司会】

アンジャッシュ渡部建

【総合プロデューサー】

コン梅田



【スペシャルライブ】

・呂布カルマ:Lucky Boy, Lucky Girl(アニメ『 なならき ~ Seven Lucky Gods ~ 』主題歌 )

・呂布カルマ:Against the World prod.T-SPICE





呂布カルマさん直筆サイン入りダミーマイク プレゼントキャンペーン応募締切間近!



破天公式Twitterアカウントのフォロー&該当の投稿をRTすることで応募可能!応募締切は、明日2022年12月31日(土)まで!この機会をお見逃しなく!



キャンペーンツイート:https://twitter.com/hatenmicrophone/status/1588727803700076544



※本賞品はダミーマイクのため、マイクの機能はございません。

※アカウントを非公開にしている場合は、応募対象外となります。

※応募期間終了後厳正なる抽選の上、当選者の方には『破天MICROPHONE』公式Twitter(@hatenmicrophone)よりDMにてご連絡いたします。





『破天MCBATTLE 1.0』出場MC全員の直筆サイン入りポスター プレゼントキャンペーン実施中!



破天公式Twitterアカウントのフォロー&該当の投稿をRTすることで応募可能!応募締切は、2023年2月28日(火)まで!たくさんのご応募をお待ちしております。



キャンペーンツイート:https://twitter.com/hatenmicrophone/status/1602242878629376000



※アカウントを非公開にしている場合は、応募対象外となります。

※応募期間終了後厳正なる抽選の上、当選者の方には『破天MICROPHONE』公式Twitter(@hatenmicrophone)よりDMにてご連絡いたします。





チケット情報 2次プレオーダー受付中!



◆『破天MCBATTLE 1.5』(ハテン エムシーバトル イッテンゴ)

開催日程:2023年2月11日(土) 15:00開場/15:30開演

開催場所:CLUB CAMELOT(東京都渋谷区)

会場へのアクセス:https://clubcamelot.jp/ja/access

『破天MCBATTLE 1.5』公式サイト:https://haten.jp/mcb/1-5/



リアル観戦チケット価格:3,980円(税込)

リアル観戦チケット販売ページ:https://eplus.jp/haten-mcb/

抽選受付期間:2022年12月23日(金)12:00 ~ 2023年1月15日(日)23:59



◆『破天BEATBOXBATTLE 1.0』(ハテン ビートボックスバトル イッテンゼロ)

開催日程:2023年3月18日(土) 15:00開場/15:30開演

開催場所:CLUB CAMELOT(東京都渋谷区)

会場へのアクセス:https://clubcamelot.jp/ja/access



リアル観戦チケット価格:2,980円(税込)

リアル観戦チケット販売ページ:https://eplus.jp/haten-beatboxb/

抽選受付期間:2022年12月23日(金)12:00 ~ 2023年1月15日(日)23:59



◆『破天MCBATTLE 2.0』(ハテン エムシーバトル ニテンゼロ)

『破天BEATBOXBATTLE 2.0』(ハテン ビートボックスバトル ニテンゼロ)

開催日程:2023年4月13日(木) 18:00開場/18:30開演

開催場所:豊洲PIT

会場へのアクセス:https://toyosu-pit.team-smile.org/access



リアル観戦チケット価格:5,980円(税込)

リアル観戦チケット販売ページ:https://eplus.jp/haten-mc_beatbox/

抽選受付期間:2022年12月23日(金)12:00 ~ 2023年1月15日(日)23:59





『破天MCBATTLE』とは



新世代からレジェンドMCまで幅広い世代のMC達が集い、オリジナルビートとバトルフィールドの上で火花を散らす唯一無二のMCBATTLEトーナメント。

歴戦のMC達による本戦「破天MCBATTLE X.0」と、本選への出場権を賭けた予選大会「破天MCBATTLE X.5」を交互に開催。

MCバトルシーンに新たな風を吹き込む。



破天MICROPHONE-MCBATTLE & BEATBOXBATTLE- 公式ウェブサイト:https://haten.jp/



【破天MICROPHONE SNS公式アカウント】

YouTube:https://www.youtube.com/@hatenmicrophone

Twitter:https://twitter.com/hatenmicrophone

Instagram:https://www.instagram.com/haten_microphone/

TikTok:https://www.tiktok.com/@haten_microphone



【お問い合わせ先】

株式会社イザナギゲームズ:破天MCBATTLEお問い合わせ窓口

haten@izanagigames.co.jp





イザナギゲームズについて



イザナギゲームズは、日本のクリエイターとともに作ったゲームを世界のマーケットにダイレクトにアピールしていくことを理念に掲げる、コンシューマーゲームを中心とするインタラクティブエンターテインメントプロデュース会社。東京都江東区に本社を置く。資金調達の幅を広げることにより、優れたクリエイターが新しいIP・ゲームを創り出すチャンスを増やし、全世界を販売マーケットとして大きくアプローチすることで、数多くのユーザーにゲームを中心としたインタラクティブエンターテインメント体験を届けることを目指している。

『Death Come True(デスカムトゥルー)』、『ワールズエンドクラブ【World's End Club】』、『冤罪執行遊戯ユルキル』などの作品を様々なプラットフォームで世界に向けてリリースしている。また、webtoonにも本格参入しており、webtoonスタジオ「ツクヨミ」を立ち上げている。



・イザナギゲームズ公式サイト

https://izanagigames.co.jp/

・イザナギゲームズ公式Twitterアカウント( @izanagigames )

https://twitter.com/izanagigames



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/30-15:16)