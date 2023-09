[STORES 株式会社]

お店のデジタル化を支援する STORES 株式会社(以下、STORES)は、Rubyコミッターの笹田耕一氏と遠藤侑介氏の両名を採用したことをお知らせいたします。笹田氏、遠藤氏にはフルタイムのRuby開発者として STORES に入社していただき、Rubyの品質向上、ユーザー体験や性能の改善に専念します。







■ フルタイムRubyコミッター採用の背景

1993年に日本で生まれたプログラミング言語Rubyは、Rubyコミッターを中心として多くのエンジニアによって磨き上げられ、世界中で使われてきました。私たちもサービス開発言語の一つとしてRubyを選択し、様々なサービスを提供してきました。



STORES のミッションである”Just for Fun”という言葉は、Linuxの作者であるリーナス・トーバルズの著書※からインスパイアされたものです。私たちがこの言葉をミッションとして掲げる根底には、個人の情熱やこだわり、楽しみから、何かを生み出すという営みへの深い尊敬があります。オープンソースソフトウェアの開発者は、まさにこだわりや情熱、楽しみに駆動され、ものごとを生み出していくという、Just for Funという言葉の体現者でもあり、私たちはそういったオープンソースソフトウェアやそのコミュニティへ大きな敬意をよせています。



一方で、これまで STORES としてオープンソースソフトウェアの発展自体を直接サポートすることはできていませんでした。今回、笹田氏、遠藤氏をフルタイムのRuby開発者として迎えることで、Rubyというオープンソースソフトウェアを、さらに魅力的な存在にすることに直接貢献でき、とても嬉しく思います。また、Ruby自体の発展により、STORES が提供する製品やサービスの品質が向上することを期待しています。今後も STORES は、さまざまな取り組みを通じて、ミッションである「Just for Fun」の実現を目指します。



※Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary (Linus Torvalds、 David Diamond | 2002 )



■ 笹田耕一 氏のコメント

プログラミング言語の開発はとても楽しく、気付いたら20年ほどRubyインタプリタの開発を続けていました。これだけ続けても、やればやるほど「あれもしたい」「これもしたい」ということがなくなりません。そんな中、Rubyをもっとワクワクするプログラミング言語にするという思いを共有していただき、STORES にジョインして開発を続けられることになり、とても感謝しております。Rubyをもっと楽しく、もっとワクワクするプログラミング言語にして皆さんの手元にお届けできるよう、開発を進めたいと思います。



・プロフィール

大学在学時からRuby向け仮想マシンYARVを開発し、2007年に「Ruby 1.9」に採用される。以降、Rubyコミッターとして、言語処理系の高速化に従事し、仮想マシンやガーベージコレクションの性能改善、並行並列処理機能の実装などを行なう。Rubyアソシエーション理事 (2012~現任)。博士(情報理工学)。





■ 遠藤侑介 氏のコメント

STORES にフルタイムRubyコミッターとして参加させていただくことになりました。2008年にRubyコミッターになって以来、テストの拡充やリリース管理など、ソフトウェア工学よりの観点からRubyの改良に関わってきました。2017年からフルタイムでのRuby開発活動を開始し、Ruby3で導入された型システムの開発、開発コミュニティ運営、セキュリティ対応などにも貢献を広げてきました。STORES では、これらの活動を継続し、Rubyの維持と更なる発展を目指します。それにより、STORES を始めとするRubyを使って作られているサービスの価値向上に寄与していきたいと思います。



・プロフィール

大学院修了後、大手電機メーカーで研究開発職としてソフトウェア工学の研究開発に従事する。そのかたわら、Ruby 2.0のリリースマネージャーを努めるなどRubyの開発に携わる。2017年から職務としてRubyの開発を行う。著書に『あなたの知らない超絶技巧プログラミングの世界』『RubyでつくるRuby--ゼロから学びなおすプログラミング言語入門』、共訳書に『型システム入門--プログラミング言語と型の理論』など。



