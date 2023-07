[株式会社L is B]

~サービス概要、便利な機能をわかりやすく解説~



株式会社L is B (エルイズビー 本社:東京都千代田区、代表取締役:横井太輔、以下L is B)は、現場の情報共有を効率化するビジネスチャット「direct」を紹介するオンラインセミナーを開催いたします。







さまざまな場面でリアルタイムな情報共有が求められる昨今、より手軽にやりとりができるコミュニケーションツールとして、L is Bがご提供するのがビジネスチャット「direct/ダイレクト」です。

本セミナーでは、「direct」の概要や特長、便利な機能を、わかりやすくお伝えいたします。



セミナー概要

◆対象者

・ビジネスチャットの導入をご検討中の方

・社内や社外とのコミュニケーションに課題をお持ちの方

・「direct」の機能概要を知りたい方



◆セミナーURL

https://direct4b.com/ja/event/regular.html



◆参加費

・無料



◆セミナー内容

・「direct」概要説明

・社外メンバーと安全にやりとりできる機能

・緊急連絡に使える機能

・「direct」のセキュリティの強さの秘訣

・チャットだけではない「direct」の便利な機能

・質疑応答



◆開催スケジュール

・7月19日(水) 11:00/15:00



◆参加方法

Web会議システム「Zoom」



ビジネスチャット「direct」について







「direct」サービスサイト:https://direct4b.com/ja/



お客さまの声とともに進化を続ける日本で開発しているビジネスチャット 「direct」は、文字のやりとりだけでなく、現場で撮った写真や図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいています。導入企業は4,000社を超え、建設やインフラ、設備、流通、小売、金融、不動産などさまざまな業界の現場で広がっています。

現在は、ビジネスチャットの機能に加えて、タスク/スケジュール/掲示板/日程調整など、業務アプリ「direct Apps」と連携することで、【現場の業務ソリューション】へ進化しています。



<「direct」の主な機能>

◯トーク ◯通話機能 ◯スタンプ ◯ファイル添付 ◯音声入力 ◯ノート機能

◯アンケート機能 ◯入力支援 ◯写真加工機能 ◯ゲストモード ◯既読・未読

◯ブックマーク ◯一斉連絡 ◯セキュリティ機能 ◯タスク管理 ◯スケジュール

◯掲示板 ◯日程調整

※「direct」は職場や現場でお試しいただけるように“フリープラン”をご提供しています。



株式会社L is B(エルイズビー)について









現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けていきたいと思います。



社名:株式会社L is B



代表取締役: 横井 太輔



設立:2010年9月29日



提供サービス

― ビジネスチャット「direct」

https://direct4b.com/ja/

― 自動学習型FAQチャットボット「AI-FAQボット」

https://faq-bot.ai/ja/

― 長時間労働是正ソリューション「direct Smart Working Solution」

https://direct-sws.com/

ー 現場向けかんたん整理カメラ&クラウド共有「タグショット/タグアルバム」

https://tagshot-album.com/



本社: 東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F



企業URL:https://l-is-b.com/ja/





記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。





【お問い合わせ先】

株式会社L is B PRマーケティング部

E-mail:info@l-is-b.com TEL:03-5812-4735



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-16:46)