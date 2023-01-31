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2022年12月期決算説明会開催に関するお知らせ

2022年12月期決算説明会開催に関するお知らせ

［株式会社グローバル・リンク・マネジメント］

投資用不動産を扱う株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：渋谷区、代表取締役：金大仲、東証プライム：3486、以下「GLM」）は、このたび、2022年12月期通期決算説明会を下記の通り開催いたします。アナリスト、投資家の皆様には何卒ご参加賜りますようお願い申し上げます。





決算説明会概要

開催日時 ：2023年2月14日（火）17時～18時
説明者 　：代表取締役　金　大仲
開催方法 ：オンライン配信（Zoomを使用いたします）参加方法 ：下記URLよりお申込みください。



Zoom参加申し込み方法

　下記URLをクリック頂き、Zoomウェビナーへの事前登録をお願いたします。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WGtGl5VaSZCcEJSXFbFxxQ

【注意事項】
※事前に以下URLよりZoom接続テストをお済ませください。
http://zoom.us/test
※通信環境等により、配信が乱れる可能性がございます。



プログラムスケジュール（予定）

17:00～：決算説明
17:30～：質疑応答
18:00　：終了
　当日は、当社の代表取締役・金大仲より、2022年12月期通期決算内容についてご説明いたします。

　ご不明な点などございましたら、こちらよりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
https://www.global-link-m.com/contact04/



GLM 概要

社名：　　　株式会社グローバル・リンク・マネジメント
設立：　　　2005年3月
証券コード：3486（東証プライム）
資本金：　　553百万円（2022年 12月末現在）
代表：　　　代表取締役　金 大仲
本社：　　　東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F
事業：　　　不動産ソリューション事業（投資用不動産「アルテシモシリーズ」等の開発、販売等）、
　　　　　　プロパティマネジメント事業
会社HP： 　 https://www.global-link-m.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/31-19:46）

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