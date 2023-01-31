［株式会社グローバル・リンク・マネジメント］

投資用不動産を扱う株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：渋谷区、代表取締役：金大仲、東証プライム：3486、以下「GLM」）は、このたび、2022年12月期通期決算説明会を下記の通り開催いたします。アナリスト、投資家の皆様には何卒ご参加賜りますようお願い申し上げます。











決算説明会概要



開催日時 ：2023年2月14日（火）17時～18時

説明者 ：代表取締役 金 大仲

開催方法 ：オンライン配信（Zoomを使用いたします）参加方法 ：下記URLよりお申込みください。







Zoom参加申し込み方法



下記URLをクリック頂き、Zoomウェビナーへの事前登録をお願いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WGtGl5VaSZCcEJSXFbFxxQ



【注意事項】

※事前に以下URLよりZoom接続テストをお済ませください。

http://zoom.us/test

※通信環境等により、配信が乱れる可能性がございます。







プログラムスケジュール（予定）



17:00～：決算説明

17:30～：質疑応答

18:00 ：終了

当日は、当社の代表取締役・金大仲より、2022年12月期通期決算内容についてご説明いたします。



ご不明な点などございましたら、こちらよりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

https://www.global-link-m.com/contact04/







GLM 概要



社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年3月

証券コード：3486（東証プライム）

資本金： 553百万円（2022年 12月末現在）

代表： 代表取締役 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産「アルテシモシリーズ」等の開発、販売等）、

プロパティマネジメント事業

会社HP： https://www.global-link-m.com/



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/31-19:46）