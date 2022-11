[株式会社ピアラ]

ヘルスケア、ビューティ、食品領域を中心に、様々な業界の企業に対しブランディングからLTV向上までのALLデータを一元管理し、通販DX(マーケティングDX)サービスを展開する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、当社の提供するコンサルティングサービスの名称を「ゼロコン」とし、専用の問い合わせ窓口を設置しましたことをお知らせします。













「ゼロコン」で初回無料でコンサルティング相談を



「ゼロコン」は、現在の広告配信や、月別継続率、CRMプログラム、クリエイティブなど、あらゆる角度から通販事業者の現状を把握した上で、初回無料にて課題に合ったコンサルティングプランをご提案し、サポートを行うサービスです。

近年のD2C市場を取り巻く状況は、新規参入企業の増加に伴うクリック単価の高騰や、ITPの影響によるリターゲティング広告費率の低下、さらにはエンドユーザーに適切なプロモーションを行うための法律遵守など、年々厳しさを増しています。このようなシビアな条件下で、事業会社は売上・利益を確保していく必要があります。



そこで、当社の「ゼロコン」では、事業会社に対して、最新の市場状況に即した戦略の提案から、戦術の提供を行っています。この度改めて、専用相談窓口を設置したことで現状や課題を伺ったうえで、適切なプランをご提案する機会を設けていく考えです。



具体的なご提案内容として、事業のPLと各KPIを算出する「事業シミュレーション策定」から、狙うべきターゲットを見つけ出すための「顧客サーベイ」、CV最大化を行う「新規獲得施策」のご提案、新規ユーザーのプール先にもなる「公式SNS運用」などについて、戦略立案から実行までをサポートします。

また、事業会社が自社で集めた顧客データの統合や管理を行うCDP※の構築や導入支援も無償にて行うことで、DX化とマーケティング効率の向上に寄与することができます。

実際に、当社のコンサルティングサービスを活用し、WEB単体だったプロモーションを、オフラインも含めて全体的にアロケーションを行うことで、CVを最大化した事例もございます。



「新規獲得件数が伸び悩んでいる」「CPAを下げたい」などの具体的なお悩みから、「サブスクリプションモデルの通販を始めるにあたり必要なものはなんだろう」「事業設計はこれでいいのだろうか」などの抽象的なご相談も、経験豊富な当社のコンサルタントが当社のノウハウを元に解決に導きます。



※CDP カスタマーデータプラットフォーム(プライベートDMP):顧客一人一人のデータを収集し、管理し、分析するデータプラットフォーム







800社以上のデータやノウハウを活かして



当社は、ヘルスケア&ビューティ、食品領域を中心に、800社以上の企業におけるマーケティング支援を行ってきました。「ゼロコン」では、これまで蓄積してきたノウハウと豊富な知見やデータを元に、提案から運用までをワンストップで行います。通販事業者を成功に導くため、これらのデータを最大限に活用しています。





また当社は、オフラインやオンラインなど全てのマーケティングデータを一元管理し、認知拡大から理解促進などのトップファネル、ミドルファネルのマーケティングから見直しを図ることで、獲得効果の最大化を狙う「通販DXサービス」を展開しています。「ゼロコン」でご相談を受けた通販事業者においても、部分最適化ではなく、全体最適化を見据えたご提案が行えることも当社の強みだと考えております。



今後も当社は、様々な角度からクライアントの課題を解決し、KPI達成のためのサポートを行ってまいります。







【ゼロコン サービスページ】



https://piala.co.jp/lp/zerocon/

問合せは上記URLの問い合わせフォームからお願いいたします。



【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 : 株式会社ピアラ

代表者 : 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 : 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 : 2004年3月

事業内容 : 1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 : 850百万円(2022年9月末)

証券コード : 東京証券取引所市場第一部7044

関連会社 : 比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C

URL : https://www.piala.co.jp/



