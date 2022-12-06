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「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイー…

「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」より、「ホログラムカンバッジ、アクリルフィギュア」他、新商品の販売がスタート！

［株式会社コンテンツシード］

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役社長：大塚 則和）は 「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」より、「ホログラムカンバッジ、アクリルフィギュア」など新商品を販売いたします。



「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」より、わたなべひろし氏と羽原信義氏によるミンキーモモとスイートミントの新規描き下ろしイラストを使用した「ホログラムカンバッジ、アクリルフィギュア」他、新商品を販売いたします。テーマは当時のミンキーモモ＆スイートミント、現代のミンキーモモ＆スイートミントです！是非チェックしてみてください！


【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3215


【注文受付期間】
・2022年12月6日(火)18:00～2023年1月10日(火)23:59


【発送予定日】
・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送


【ご購入者様特典】
期間中「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」の商品をTHEキャラ通販にて、税込2,000円お買い上げごとに1枚、ランダムで「ブロマイド」をプレゼント！



【製品情報】
＜ホログラムカンバッジ＞

・販売価格：各660円(税込)
・種類数：全4種


＜アクリルキーホルダー＞

・販売価格：各770円(税込)
・種類数：全4種


＜アクリルフィギュア＞

・販売価格：各1,540円(税込)
・種類数：全4種


＜アクリルスマホスタンド＞

・販売価格：各1,650円(税込)
・種類数：全4種


＜アクリル万年カレンダー＞

・販売価格：各2,200円(税込)
・種類数：全2種


＜フェイスタオル＞

・販売価格：各2,750円(税込)
・種類数：全4種


＜マイクロファイバー＞

・販売価格：各660円(税込)
・種類数：全4種


＜Tシャツ＞

・販売価格：各3,300円(税込)
・種類数：全4種


＜メモリアルアート＞

・販売価格：各1,8150円(税込)
・種類数：全2種


＜ポストカードセット＞

・販売価格：550円(税込)
・種類数：全1種（4枚入り）


【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3215


【注文受付期間】
・2022年12月6日(火)18:00～2023年1月10日(火)23:59


【発送予定日】
・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送


【権利表記】
(C)ASHI PRODUCTIONS 1982
(C)ASHI PRODUCTIONS 1990


【クレジット】
ミンキーモモ原画：わたなべひろし
スイートミント原画：羽原信義
彩色：トムス・フォト(T.D.I.)


【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/


【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/06-18:46）

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