「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイー…
［株式会社コンテンツシード］
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役社長：大塚 則和）は 「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」より、「ホログラムカンバッジ、アクリルフィギュア」など新商品を販売いたします。
「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」より、わたなべひろし氏と羽原信義氏によるミンキーモモとスイートミントの新規描き下ろしイラストを使用した「ホログラムカンバッジ、アクリルフィギュア」他、新商品を販売いたします。テーマは当時のミンキーモモ＆スイートミント、現代のミンキーモモ＆スイートミントです！是非チェックしてみてください！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3215
【注文受付期間】
・2022年12月6日(火)18:00～2023年1月10日(火)23:59
【発送予定日】
・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送
【ご購入者様特典】
期間中「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」の商品をTHEキャラ通販にて、税込2,000円お買い上げごとに1枚、ランダムで「ブロマイド」をプレゼント！
【製品情報】
＜ホログラムカンバッジ＞
・販売価格：各660円(税込)
・種類数：全4種
＜アクリルキーホルダー＞
・販売価格：各770円(税込)
・種類数：全4種
＜アクリルフィギュア＞
・販売価格：各1,540円(税込)
・種類数：全4種
＜アクリルスマホスタンド＞
・販売価格：各1,650円(税込)
・種類数：全4種
＜アクリル万年カレンダー＞
・販売価格：各2,200円(税込)
・種類数：全2種
＜フェイスタオル＞
・販売価格：各2,750円(税込)
・種類数：全4種
＜マイクロファイバー＞
・販売価格：各660円(税込)
・種類数：全4種
＜Tシャツ＞
・販売価格：各3,300円(税込)
・種類数：全4種
＜メモリアルアート＞
・販売価格：各1,8150円(税込)
・種類数：全2種
＜ポストカードセット＞
・販売価格：550円(税込)
・種類数：全1種（4枚入り）
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3215
【注文受付期間】
・2022年12月6日(火)18:00～2023年1月10日(火)23:59
【発送予定日】
・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)ASHI PRODUCTIONS 1982
(C)ASHI PRODUCTIONS 1990
【クレジット】
ミンキーモモ原画：わたなべひろし
スイートミント原画：羽原信義
彩色：トムス・フォト(T.D.I.)
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/06-18:46）
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