［株式会社コンテンツシード］

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役社長：大塚 則和）は 「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」より、「ホログラムカンバッジ、アクリルフィギュア」など新商品を販売いたします。







「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」より、わたなべひろし氏と羽原信義氏によるミンキーモモとスイートミントの新規描き下ろしイラストを使用した「ホログラムカンバッジ、アクリルフィギュア」他、新商品を販売いたします。テーマは当時のミンキーモモ＆スイートミント、現代のミンキーモモ＆スイートミントです！是非チェックしてみてください！





【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3215





【注文受付期間】

・2022年12月6日(火)18:00～2023年1月10日(火)23:59





【発送予定日】

・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送





【ご購入者様特典】

期間中「魔法のプリンセス ミンキーモモ」「魔法のエンジェル スイートミント」の商品をTHEキャラ通販にて、税込2,000円お買い上げごとに1枚、ランダムで「ブロマイド」をプレゼント！







【製品情報】

＜ホログラムカンバッジ＞



・販売価格：各660円(税込)

・種類数：全4種





＜アクリルキーホルダー＞



・販売価格：各770円(税込)

・種類数：全4種





＜アクリルフィギュア＞



・販売価格：各1,540円(税込)

・種類数：全4種





＜アクリルスマホスタンド＞



・販売価格：各1,650円(税込)

・種類数：全4種





＜アクリル万年カレンダー＞



・販売価格：各2,200円(税込)

・種類数：全2種





＜フェイスタオル＞



・販売価格：各2,750円(税込)

・種類数：全4種





＜マイクロファイバー＞



・販売価格：各660円(税込)

・種類数：全4種





＜Tシャツ＞



・販売価格：各3,300円(税込)

・種類数：全4種





＜メモリアルアート＞



・販売価格：各1,8150円(税込)

・種類数：全2種





＜ポストカードセット＞



・販売価格：550円(税込)

・種類数：全1種（4枚入り）





【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3215





【注文受付期間】

・2022年12月6日(火)18:00～2023年1月10日(火)23:59





【発送予定日】

・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送





【権利表記】

(C)ASHI PRODUCTIONS 1982

(C)ASHI PRODUCTIONS 1990





【クレジット】

ミンキーモモ原画：わたなべひろし

スイートミント原画：羽原信義

彩色：トムス・フォト(T.D.I.)





【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/





【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/06-18:46）