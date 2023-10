[住友不動産商業マネジメント株式会社]

住友不動産商業マネジメント株式会社(本社:東京都新宿区 取締役社長:山本 直人)が、運営する複合商業施設「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」(所在:東京都江東区)において実施する、全国各地のご当地グルメや話題のスイーツなど、旬の商品を販売する期間限定ショップの予定をお知らせいたします。













●開催中・開催予定の期間限定ショップのご案内●

とんかつ販売「とんかつ まい泉」







開催期間:2023年10月4日(水)~10月9日(月・祝)

開催時間:10:00~21:00 ※最終日は19:00までの営業となります。

開催場所:モール2F ガーデンデリ



シュウマイ・にくまん「小洞天 東京名物シュウマイ」







開催期間:2023年10月4日(水)~10月16日(月)

開催時間:10:00~21:00 ※最終日は19:00までの営業となります。

開催場所:モール2F ガーデンデリ



北海道コロッケ「北の風花」







開催期間:2023年10月18日(水)~10月30日(月)

開催時間:10:00~21:00 ※最終日は19:00までの営業となります。

開催場所:モール2F ガーデンデリ



マカロン「MACARON ET CHOCOLAT」







開催期間:2023年10月18日(水)~10月23日(月)

開催時間:10:00~21:00 ※最終日は19:00までの営業となります。

開催場所:モール2F ガーデンデリ



ミニたいやき「札幌PIRIKA」







開催期間:2023年10月25日(水)~11月6日(月)

開催時間:10:00~21:00 ※最終日は19:00までの営業となります。

開催場所:モール2F ガーデンデリ



一口丸餃子・惣菜販売「神戸・南京町大同行」







開催期間:2023年11月22日(水)~12月4日(月)

開催時間:10:00~21:00 ※最終日は19:00までの営業となります。

開催場所:モール2F ガーデンデリ



団子販売「珀屋」







開催期間:2023 年 10 月 3 日 (火) ~ 2023 年 10 月 15 日 (日)

開催時間:10:00~21:00 ※完売次第終了となります

開催場所:モール2F Dエスカレーター横(KITANO ACE前)



パン販売「アンダール/イエローパンダ」







開催期間:2023 年 10 月 3 日 (火) ~ 2023 年 10 月 15 日 (日)

開催時間:10:00~21:00 ※完売次第終了となります

開催場所:モール2F Eエスカレーター横(natane by hakka前)



キムチ販売「天平キムチ」







開催期間:2023 年 10 月 17 日 (火) ~ 2023 年 10 月 29 日 (日)

開催時間:10:00~21:00 ※完売次第終了

開催場所:モール2F Dエスカレーター横(KITANO ACE前)



フィナンシェ販売「拝啓フィナンシェです。」







開催期間:2023 年 10 月 17 日 (火) ~ 2023 年 10 月 29 日 (日)

開催時間:10:00~21:00 ※完売次第終了となります

開催場所:モール2F Eエスカレーター横(natane by hakka前)



ブレッツェル販売「ブレッツェリア」







開催期間:2023 年 10 月 31 日 (火) ~ 2023 年 11 月 12 日 (日)

開催時間:10:00~21:00

開催場所:モール2F Dエスカレーター横(KITANO ACE前)



湘南カヌレとキルギスはちみつ







開催期間:2023 年 10 月 31 日 (火) ~ 2023 年 11 月 5 日 (日)

開催時間:10:00~21:00 ※完売次第終了になります

開催場所:モール2F Eエスカレーター横(natane by hakka前)



TRUZ POP UP STORE







開催期間:2023 年 9 月 29 日 (金) ~ 2023 年 10 月 9 日 (月)

開催時間:11:00~20:00 ※最終日のみ18:00閉店です ※完売次第終了になります

開催場所:1F 有明ガーデンギャラリー



ふわふわスタジアム







開催期間:2023 年 9 月 30 日 (土) ~ 2023 年 10 月 12 日 (木)

開催時間:10:00~18:00

開催場所:モール2F 中央吹抜広場



レディースアパレル販売「HOLSOL」







開催期間:2023 年 10 月 7 日 (土) ~ 2023 年 10 月 8 日 (日)

開催時間:10:00~21:00 ※完売次第終了となります

開催場所:モール2F Gエスカレーター裏(AMERICAN HOLIC前)



有明ガーデンについて





大規模複合街区「有明ガーデン」は、店舗数約200の大型モール、最大約8,000名収容の劇場型ホール「東京ガーデンシアター」や劇団四季専用劇場「有明四季劇場」、温浴施設と749室のホテル、総戸数約1,500戸のトリプルタワーマンションなどで構成する複合開発です。



▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼住友不動産 湾岸マンションギャラリー

https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ariake2/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/



住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて





無料で遊べる屋内キッズスペースや広大な芝生広場など、ファミリーが1日中楽しめる施設が充実しています。



施設名:住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

URL:https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/

所在地:東京都江東区有明2-1-8

TEL:0570-077-711

開発・所有:住友不動産株式会社、運営:住友不動産商業マネジメント株式会社

店舗数:約200店舗

駐車場:約1,800台

アクセス:ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分

通常営業時間:物販・サービス 10:00~21:00、フードコート・レストラン 11:00~23:00

主要店舗:無印良品、コジマ×ビックカメラ、ABC-MART、H&M、アーバンリサーチストア、ムラサキスポーツ、ビアンキバイクストア、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい(キドキド)、トモズ、カルディコーヒーファーム、キタノエース、イオンスタイル、ビオラルなど

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。

※営業時間が変更になる場合があります。



