oVice株式会社(本社:石川県七尾市、代表取締役CEO:ジョン・セーヒョン)が開発・提供する「誰もが、どこからでも“つながる”」2次元のビジネスメタバース「ovice(オヴィス)」が、アイティクラウド株式会社(以下「アイティクラウド」)が主催する「ITreview Best Software in Japan 2023」のTOP50に選出されました。「情報共有」カテゴリーの「仮想オフィス」において、唯一TOP50にランクインしました。







◆ITreview Best Software in Japan 2023とは

ITreviewユーザーが支持したSaaS・ソフトウェア、ITサービスを選出する「ITreview Best Software in Japan 2023」。ビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェアの中でも、顧客満足度・認知度がともに優れ、特にこの1年間でユーザーから多くの評価を得たTop50製品が年に一回表彰される企画です。





今回は、2022年4月~2023年3月の1年間に一定数以上のレビューを集め、ユーザーとの向き合いのなかで高い評価を得た製品がランキング形式で発表されました。製品ジャンルを問わず、この期間に多くのビジネスユーザーから評価されたSaaS・ソフトウェアがランクインしています。





詳細は下記ITreviewの専用ページよりご参照ください。

URL:https://www.itreview.jp/best-software/2023



◆ITreviewとは

法人向けSaaS・ソフトウェア、ITサービスのレビュープラットフォーム。IT製品を活用中のユーザーにより投稿されたリアルなレビューを閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を比較検討できます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、開発などといった約800のカテゴリー、7,300超の製品・サービスとそれらに関するレビューを約11万件掲載中。



◆oviceとは?アバターを使い交流する2次元のビジネスメタバース

oviceは「誰もが、どこからでも“つながる”」2次元のビジネスメタバースです。2020年8月のサービス開始以降、テレワークにおけるバーチャルオフィスやオンラインイベント、オープンキャンパスなど、さまざまな場面での活用が進み、2023年4月末時点で約4,000社に導入されています。



◆会社概要

「誰もが、どこからでも“つながる”」ことができるビジネスメタバース「ovice(オヴィス)」を開発・提供しています。また、oViceはシリーズBラウンドで新規投資家および既存株主含む複数投資家を引受先とする第三者割当増資に加え、複数の金融機関からの融資により総額45億円の資金調達を行ったことを2022年8月31日に発表しました。

社 名 :oVice株式会社



所在地 :石川県七尾市本府中町エ113 B



代表者 :代表取締役CEO ジョン・セーヒョン



設 立 :2020年2月



URL :https://ovice.biz/3OL7EhN



事業内容:バーチャルオフィス、オンラインイベントで使えるビジネスメタバースの開発・提供



無料トライアル:https://ovice.biz/3os6ihm







◆本件の問い合わせ先

oVice株式会社

広報

media@ovice.co



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/29-19:16)