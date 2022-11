[株式会社Trys]

11月15日より劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのはDetonation」との復刻コラボを実施いたします!

コラボキャラクターの「高町なのは」「フェイト・T・ハラオウン」「八神はやて」が再登場!オリジナルコラボイベント『魔法少女と魔導の王』の復刻開催や、コラボキャラクターが再登場する召喚も同時開催!ログインするだけでゲーム内アイテムが獲得できるキャンペーンも開催します!









■オリジナルコラボイベント『[復刻]魔法少女と魔導の王』開催!

【開催日時:11/15 15:00 ~ 12/15 14:59】



突然現れた罅に呑み込まれた先は、見た事のない異世界。

不死者の王様や悪魔さんたちの住むその場所、ナザリック

地下大墳墓で始まるのは、新たな出会いとお別れの物語。

魔法少女リリカルなのはDetonationコラボ、はじまります。



オリジナルコラボイベント『[復刻]魔法少女と魔導の王』を開催いたします!



【イベント概要】

イベントストーリーを進めながら、クエストクリア時に獲得できる「メダル」を集めることで、メダル累計獲得数に応じて「達成報酬」や「交換所」にてアイテム等と交換することができます。

ストーリーを最後まで進めると、マルチプレイ対応クエストが解放されます。

他のプレイヤーと協力して、効率よく「メダル」を集めることができます。



詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。





■コラボ召喚『有償限定 魔法少女リリカルなのはDetonation復刻コラボステップアップ召喚(キャラ別)』開催!



コラボを記念して『有償限定 魔法少女リリカルなのはDetonation復刻コラボステップアップ召喚』をキャラ毎に開催!

ピックアップされるキャラクターが召喚毎に異なるので、狙ったキャラクターをご利用いただけます!



詳しい開催期間はゲーム内お知らせをご確認ください。



▼有償限定 魔法少女リリカルなのはDetonation復刻コラボステップアップ召喚 -なのは-





STEP8で復刻登場「★5【不屈の空戦魔導師】高町なのは」1体確定!



《限定排出キャラクター》

[復刻]★5【不屈の空戦魔導師】高町なのは



▼有償限定 魔法少女リリカルなのはDetonation復刻コラボステップアップ召喚 -フェイト-





STEP8で新登場「★5【閃光の空戦魔導師】フェイト・T・ハラオウン」が確定排出!



《限定排出キャラクター》

[復刻]★5【閃光の空戦魔導師】フェイト・T・ハラオウン



▼有償限定「有償限定 魔法少女リリカルなのはDetonation復刻コラボステップアップ召喚 -はやて-





STEP8で新登場「★5 【夜天の書の主】八神はやて」が確定排出!



《限定排出キャラクター》

[復刻]★5【夜天の書の主】八神はやて



開催期間などの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■コラボ召喚『魔法少女リリカルなのはDetonation復刻コラボステップアップ召喚』開催!





【開催日時:11/15 15:00 ~ 12/15 14:59】

コラボを記念して『魔法少女リリカルなのはDetonation復刻コラボステップアップ召喚』を開催!

コラボ限定!★5キャラクター3体「★5【不屈の空戦魔導師】高町なのは」「★5【閃光の空戦魔導師】フェイト・T・ハラオウン」「★5【夜天の書の主】八神はやて」をピックアップ!

さらに3体はオリジナルコラボイベント『[復刻]魔法少女と魔導の王』でイベント特効最大「140%」を所持!

イベントでも活躍してくれます!



《限定排出キャラクター》

[復刻]★5【不屈の空戦魔導師】高町なのは

[復刻]★5【閃光の空戦魔導師】フェイト・T・ハラオウン

[復刻]★5【夜天の書の主】八神はやて



詳しい開催期間はゲーム内お知らせをご確認ください。





■『魔法少女リリカルなのはDetonation復刻コラボ記念キャンペーン』開催!





【開催日時:11/15 15:00 ~ 12/15 14:59】

劇場版アニメ『魔法少女リリカルなのはDetonation』との復刻コラボを記念したログインボーナスと限定ミッションを開催!

期間中、お得にゲーム内アイテムをゲットできるキャンペーンとなっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください!



詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。





■『魔法少女リリカルなのはDetonation コラボ記念パック』販売!





【販売日時:11/15 15:00 ~ 12/1 14:59】

コラボ記念をした特別なパックを販売!

七色水晶や混沌石をまとめて入手できる「コラボ記念パック」と、ゲーム内アイテムがランダムで獲得できるコラボ記念ランダムボックスと混沌石がセットになった「コラボ記念ミニパック」の2種をご用意!



▼なのはコラボ記念パック-第1弾-





≪パック詳細≫

七色水晶・大×1

有償混沌石×1250

赤ポーション×30

強竜石・中×30

指南書・中位×30



▼なのはコラボ記念ミニパック-第1弾-





≪パック詳細≫

コラボ記念ランダムボックス×5

有償混沌石×20



詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。





■『魔法少女リリカルなのはDetonationコラボキャラクタースキルパック』販売!





【販売日時:11/15 15:00 ~ 12/15 14:59】

コラボ限定のスキルパックが登場!

強化素材や混沌石をまとめて入手できる、お得なパックです!

このパックで対象キャラクターの全スキルをlv.100に強化できます。



≪販売内容≫

スキルパック【不屈の空戦魔導師】高町なのは

スキルパック【閃光の空戦魔導師】フェイト・T・ハラオウン

スキルパック【夜天の書の主】八神はやて



詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。





※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。

※一部画像は開発中の画面です。



■「MASS FOR THE DEAD OVERLORD」アプリURL

App Store(iOS) :https://itunes.apple.com/jp/app/mass-for-the-dead/id1438596675

Google Play(android) :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exys2008.over

Shift for docomo(PC) :https://shift.games/80433

Amazonアプリストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B07YN8XSXH/



最新情報に関しましては、ゲーム公式Twitter等でご報告させて頂きます。

ゲーム公式Twitter:https://twitter.com/overlord_ch

ゲーム公式サイト: https://overlord-game.com

公式YouTubeチャンネル「オバマス放送局」:https://www.youtube.com/channel/UCv5yMCWzjt5w_1czERqYkvQ



■ゲーム概要

タイトル : MASS FOR THE DEAD OVERLORD

ジャンル : 異世界ダークファンタジーRPG

配信日 : 2019年2月21日

対応OS : Android 5.1以降 / iOS 10 以降

価格 : 基本プレイ無料 (アイテム課金型)

ゲーム公式サイト : https://overlord-game.com

ゲーム公式Twitter: https://twitter.com/overlord_ch

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード製作委員会



■劇場版アニメ『魔法少女リリカルなのは Detonation』

(C) NANOHA Detonation PROJECT

公式ポータルサイト:https://www.nanoha.com/

公式サイト:https://www.nanoha.com/archive7/

公式Twitter:https://twitter.com/lyricalnanoha_



■会社概要

商号 :株式会社Trys(英語表記:Trys,Inc.)

代表者 : 代表取締役社長 小林泰平

所在地 : 107-0052 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2F

事業内容 : イラスト制作事業、漫画制作事業、ゲーム事業、動画マネジメント事業、漫画動画事業

URL : https://trys2020.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/13-15:16)