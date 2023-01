[株式会社いいオフィス]

カーボンニュートラル・BCP対策で「ちょっといい明日」を考えながら仕事+休暇



全国47都道府県に800店舗以上のコワーキングスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、建設コンサルタント事業を展開する「株式会社オリエンタルコンサルタンツ」と提携し、和歌山県西牟婁郡白浜町に「いいオフィス和歌山 by Office Could9」をオープンしました。











滑走路を眺めながら自然に囲まれ快適ワーケーション!



「いいオフィス和歌山 by Office Could9」は、ビーチや温泉、パンダに代表される自然・環境に恵まれた南紀白浜空港まで徒歩5分、白良浜まで車で5分、白浜駅まで車で10分の好立地にあるワーケーション施設です。





周囲がガラス張りとなっているため、施設内にいながらも景色を眺めやすくなっています。空港に近接(滑走路を見下ろせる立地)なので、飛行機好きの方にもピッタリです。自然に囲まれながら快適なスペースで仕事をしたい、という方にも快適なワークスペースです。











安心して利用できる“SDGs仕様”のユニバーサルデザイン



紀州材をはじめとした国産木材をふんだんに使ったオープンスペースは、周りに気兼ねすることのない静かな環境で、個人でも団体でも気軽にテレワークが可能です。





再生可能エネルギー由来100%の電気を使用しており、環境に配慮しながら仕事を進めることができます。





段差がない昇降施設(スロープ)、オスメイト付きトイレなど、誰もが利用しやすい設備が整っています。











仕事が終わったらビーチへ。自然豊かな南紀白浜だから可能な新しい働き方



テレワークが普及し、時間や場所にとらわれない新しい働き方が広がりつつあります。仕事環境が整い、充実した自然とアクティビティを備えている南紀白浜で「働くこと」と「休むこと」を充実させたい。「いいオフィス和歌山 by Office Could9」は、ワーケーションという新しい働き方を実現させるために生まれたワークスペースです。





店舗運営者からのメッセージ







株式会社オリエンタルコンサルタンツ 社会・地域イノベーション推進室 副室長 小林且典

ワーケーションや企業誘致に積極的に取り組んでいる和歌山県や白浜町に共感し、地域振興の一助になればと思い、コワーキングスペース開設を企画しました。県有地を賃借し、株式会社オリエンタルコンサルタンツと株式会社淺川組が共同で整備・運営をしています



名称には、“利用者の皆様が「最高の気分、晴々とした気持ち」で集い、「視界良好」な未来を創る場となって欲しい”という思いを込めています。南紀白浜空港の滑走路や美しく広がる太平洋など、ダイナミックな景色に囲まれながら、新しい事業やアイデアが生み出せるような場づくりを私たちは心がけています。



今後は地域事業者の方々とも協力しながら、施設内での交流イベントの企画などを通して、南紀白浜に訪れるビジネスマンや旅行者に新たな働き方・暮らし方を提案してまいりたいです。





いいオフィス和歌山 by Office Could9 店舗情報



■インフォメーション

住所:〒649-2334 和歌山県西牟婁郡白浜町才野1622番1086

電話:0739-33-2330

営業時間:8:30~18:30

定休日:土・日・祝日、年末年始

webサイト: https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/wakayama/nishimurogun/wakayama-by-officecloud9



■特徴

【立地】

・白浜駅より車で10分

・南紀白浜空港より徒歩5分(送迎あり[要予約])

【席数】

・16席

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・プリンター/コピー機

・シュレッダー

・ラミネーター

・文房具

・モニター

・HDMIケーブル

・充電ケーブル

・延長コード

・自動販売機

・会議室

・テレカンブース

・喫煙所

・無料駐車場



■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード&会員登録いただき、ご利用ください。

https://pr2111.e-office.space/

(1)月額プレミアム会員 月額22,000円(税込)

全国各地にあるいいオフィスが利用可能です。

(2)ドロップイン

時間・価格は店舗に準じます。





株式会社オリエンタルコンサルタンツ 企業情報



本社:東京都渋谷区本町3丁目12番1号 住友不動産西新宿ビル6号館

設立日:1957年12月

代表者:代表取締役社長 野崎秀則

事業内容:建設コンサルタント業

ホームページ:https://www.oriconsul.com/





株式会社いいオフィス 企業情報



「どこでもいい世界。(The world is good anywhere.)」をつくることを理念に、定額制でコワーキングスペース「いいオフィス」を国内外どこでもご利用できるサービスを提供しています。



現在は首都圏を中心に、国内・海外含めて800店舗以上を展開。店舗数は日本一で、契約ベースで1,000店舗を超えています。働く人が快適に働ける環境をつくり、場所にとらわれない、多様な働き方のサポートをいたします。



個人が組織や場所にとらわれずどこでも好きな場所で自分らしく働ける、私たちの理念であるすべての人を「場所」から開放し「どこでもいい世界」をつくることを自ら体現しながら事業を展開しています。



■会社概要

本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日:2018年4月

資本金:401,273,400円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役 龍崎 宏

事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント



■関連リンク

ホームページ:https://e-office.inc/

公式Twitter:https://twitter.com/ii_office

公式Instagram:https://www.instagram.com/iioffice.inc/公式Facebook:https://www.facebook.com/iioffice110





