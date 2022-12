[東亜産業]

フレーバーカプセル×爽快4フレーバー 究極のニコチンゼロ※2誕生



Future Technology株式会社※3(本社:鹿児島県出水市)はこのたび、加熱式ノンニコチンスティック新製品「The Third IZUMI(ザサードイズミ)」について公式オンラインストア(https://the3rdfree.com/)で4銘柄の販売を開始いたしました。

※1 Future Technology調べ(2022年12月時点) ※2 第三者機関にて非検出確認済み ※3株式会社東亜産業のグループ会社





2022年12月20日の発売以来、IQOS ILUMAユーザーやノンニコチンたばこ愛用者などから大きな反響を呼んでいるThe Third IZUMI。九州エリアでは現在、メンソール系の「ブラックメンソール」と「エメラルドミント」を販売しておりますが、公式オンラインストアでは新らに「リッチレギュラー」「ブライトブルーベリー」を含む計4銘柄をラインアップいたします。



製品名:ノンニコチンスティック「The Third IZUMI」 1箱(20本入り)税込440円

公式オンラインストア:https://the3rdfree.com/

製造・販売元:Future Technology株式会社



・ラインアップは全4種類







▼【ブラックメンソール】 ハードメンソールが溢れ出すノンニコチン究極の切れ味









▼【エメラルドミント】 清涼感のあるミントがつまった後味スッキリ爽快フレーバー









▼【ブライトブルーベリー】 甘酸っぱいブルーベリーとメンソールの絶妙ハーモニー







▼【リッチレギュラー】 飽きのこないバニラカプセルがアクセントの新定番







・Amazon.co.jpや価格.comでランキング1位獲得

ノンニコチンスティックThe Third IZUMIがAmazonランキング〈ドラッグストアカテゴリ〉にて、「新着」と「売れ筋」の両ランキングで1位を獲得しました(2022年12月22日時点)。また価格比較サイト「価格.com」においても、「総合ニュース」と「家電ニュース」の両ランキングで1位を獲得(2022年12月12日時点)。















・開発者コメント

弊社では創設以来、ノンニコチンにこだわり、数多くの製品を開発・製造して参りました。

このたび、12月20日に発売いたしました「The Third IZUMI」は前例のないほど大きな反響をいただきました。そして今回新たに、2銘柄を含む全4銘柄を公式オンラインストアで販売いたします。

従来の加熱式たばこ愛用者の中には、臭いや健康を気に留めている方もいらっしゃると思います。IZUMIはそのような方はもちろん、そのご家族や恋人、ご友人のためにも自信を持ってオススメしたい1本です。





・The Third IZUMIとは?







The Thirdシリーズは健康と周囲に配慮したノンニコチンスティック。たばこ葉を使わず、国産茶葉を用いることで高い満足感と、深い吸いごたえを実現した“第3のたばこ”です。

新製品The Third IZUMIは従来シリーズから原料やフレーバー、製法、加熱方法、デザインのすべてを刷新。日本初となるニコチンゼロで新たな体験をお楽しみください。



たばこ葉不使用でニコチンゼロ。鹿児島県産茶葉配合の“第3のたばこ”

吸いごたえ&風味アップのフレーバーカプセル搭載

誘導加熱式の最新デバイスに対応(加熱ブレード挿入タイプでは使用不可)



▼公式オンラインサイト

https://the3rdfree.com/

▼公式Twitter

https://twitter.com/officialthe3rd1

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/the.third_official/



【会社概要】

会社名:Future Technology株式会社

本社:〒899-0501 鹿児島県出水市野田町上名6504

東京支社:〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13

代表取締役:深井昭匡

資本金:1000万円

https://futuretechnology.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/29-15:46)