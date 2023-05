[いちご]



当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

当社が保有するいちごフィエスタ渋谷に入居されている、アメリカンモダンデザインを代表する家具メーカーであるハーマンミラージャパン株式会社(以下、「ハーマンミラー」という。)は、2011年の東日本大震災を契機とし、ショップの近隣の皆さまと支え合うコミュニティの必要性から、「お隣り同士の交流会」として、Meet The Neighbors!というイベントを開催しています。

当社は、本イベントの趣意に強く賛同しており、このたび、渋谷エリアで保有、運用する物件 と連携し、ハーマンミラーストア渋谷店1周年を記念して、ハーマンミラー様と共同開催にて、「Meet The Neighbors!」イベントを2023年5月26日に開催いたしました。



■ 「Meet The Neighbors!」開催の目的

当社は、サステナブルインフラ企業として、不動産を超えて、保有、運用物件のインフラとしての価値向上を目指しております。災害発生時においては、近隣での助け合いが不可欠であり、近隣とのコミュニティ形成は、重要なテナントサービスの一つと考えております。

当社は、グループ会社が運用するJ-REITで保有する物件と連携し、本イベントを開催することで、同ビルもしくは近隣のビルで働く皆さまのコミュニティづくりをサポートしてまいります。

本イベントは、防災イベントを兼ね「AED講習会」も実施しており、ご入居いただくテナント様に安全安心を提供いたします。

今回、渋谷エリアにて開催いたしましたが、社会的意義の大きな活動として、今後、他のエリアにおいても開催を検討してまいります。



■ 「Meet The Neighbors!」概要





■ いちご地所株式会社 代表取締役社長 細野 康英 コメント

この度ハーマンミラー様といちごの共催で「Meet The Neighbors!」を開催しました。渋谷エリアは文化、経済、商業の最先端、中心地であり、いちごグループにおいて重要な戦略エリアです。エリアにおける当社グループの各アセットで連携し、テナント様にもご参加いただき、とてもエキサイティングなイベントとなりました。

イベントのネーミングに込められた「お隣様と繋がる」ことは、平時のみならず、災害時にとても大切なことと考えています。

いちごはサステナブルインフラ企業としてこれからもこのような取り組みを進めて参ります。



【当日の様子】



【イベントのご案内状】





