株式会社フロレスタ(本社:大阪市浪速区/代表取締役社長:辻尾吉厚)は、2023年1月7日(土)~ 29日(日)の期間限定で店頭及びオンラインストアにて「マイメロディうさぎ年コラボドーナツ」を販売します。







自然な素材にこだわる手作りドーナツ専門店「フロレスタ」に、今回は株式会社サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」「マイスウィートピアノ」そして「クロミ」の3キャラクターとコラボした『マイメロディうさぎ年コラボドーナツ』が登場します。



来年の干支は”うさぎ”。2023年最初のコラボは、とっても可愛いドーナツになったキャラクターがフロレスタのお店に並びます♪

今回はマイメロディのほか、マイメロディの自称ライバルのクロミやお友達のマイスウィートピアノが登場します。



第1弾は、可愛いウサ耳が生えた2023年ドーナツの上に、マイメロディとマイスウィートピアノを載せました。

第2弾は、お正月らしく着物をイメージしたドーナツの上に、マイメロディとクロミを載せたドーナツをご用意します。

ひとつひとつ熟練のドーナツ職人が丁寧にお作りしています。



見た目も可愛い、そして何より「ドーナツが美味しい!!」ということがフロレスタの自慢です。フロレスタこだわりのホワイトチョコレートに野菜や果物を乾燥粉砕したいちごパウダーやかぼちゃパウダーを練り込んで、やさしい甘さのドーナツに仕上がっています。



カラフルですが、もちろん合成着色料や合成香料、保存料や防腐剤も一切不使用!

「いつもはいちごチョコが苦手だけれど、フロレスタのいちごチョコは人工的な香りがなく、自然な味わいだからおいしく食べられる!」と嬉しいお声もいただいております。 自分へのご褒美として、お友達へのプレゼント、家族の団欒になど、みなさまでぜひお楽しみください。



フロレスタ公式通販サイトからのお取り寄せもできます。

ぜひチェックしてみてくださいね。

フロレスタオーガニックストア https://floresta-ec.jp/





商品詳細





マイメロディうさぎ年コラボドーナツ

2023年 1月 7日(土)~ 29日(日)

【第1弾】1月 7日(土)~ 17日(火) マイメロディ2023・マイスウィートピアノ2023





【第2弾】1月 18日(水)~ 29日(日) マイメロディ着物・クロミ着物





販売価格 おひとつ 税込 520yen(テイクアウト時の価格)







取り扱い店舗





【東北】石巻R45店

【関東】宇都宮平成通り店、学芸大学店、三軒茶屋店、高円寺店

【東海】浜松さんじの店、日比野駅前店、イオンタウン各務原店

【関西】奈良本店、堀江店、北花田店、キッチンコドモ、三田ウッディタウン店、王子公園店

【中国】米子店

【九州】藤崎店、平尾店、六本松店、くまもと光の森店、大分店、大分駅上野の森口店、大分大在店

ショップリスト https://www.nature-doughnuts.jp/shop/



※販売期間中、店舗によっては開店直後であっても商品のご用意が出来ていないこともございます。

※ご予約、お取り置きなど詳しくは各店舗にお問い合わせください。

※常温/冷凍販売は店舗により異なります。

※ドーナツはひとつひとつ丁寧に手作りしておりますので数に限りがございます。

まことに恐れ入りますが、品切れの場合はご容赦ください。







おとりよせ通販サイト





フロレスタオーガニックストア https://floresta-ec.jp/

予約販売開始日時 2023年 1月 5日(木)10時 受注スタート

(受注終了日時 2023年 1月20日(金) 23時59分)



*数量限定のため、受注終了日前でも予約上限になり次第受付を終了いたします。

*ご注文から商品の発送まで2週間前後お時間を頂戴します。あらかじめご了承ください。







ご来店時のお願い





・フロレスタ全店では、感染予防策としてソーシャルディスタンスへのご協力をお願いしております。

店舗をご利用の際は、お客様同士一定の距離をあけてお並びいただきますようお願いいたします。なお、ご来店の際にはマスクをご着用いただくなど、感染症予防対策を万全にしてお越しください。

・フロレスタでは、レジ袋代として1会計ごとに3円を頂戴しております。

お客さまには大変恐縮ですがご理解とご協力をお願いするとともに、マイバッグ等のご持参を推奨しております。













すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L634660











フロレスタは、北海道産小麦粉や国産大豆の無調整豆乳など、素材にこだわり、お店で一つひとつ丁寧に手づくりしているドーナツ専門店です。一番人気である「ネイチャードーナツ」はいつでも揚げたてを提供しています。小さなお子さまからご年配の方まで幅広い層の方々に親しまれています。どの製品も日持ちさせるための防腐剤・保存料などは一切使用しておりませんので、からだに優しく安心です。そのため、できるだけ早くお召し上がりいただき、保存される場合は冷凍をおすすめしています。 自然解凍で美味しくお召し上がりいただけます。トースターであたためるのもおすすめです。







小麦粉・・・ポストハーベストの心配の少ない北海道産の小麦を使用。すべて江別製粉さんより仕入れています。食感と風味にこだわって薄力粉と全粒粉を配合しています。

砂糖・・・動物性の骨炭などを一切使わず製糖した無着色の三温糖を使用

豆乳・・・北海道産大豆でつくられた無調整豆乳

たまご・・・木酢酸の飼料で育ったにわとりの新鮮卵

バター・・・厳選した北海道産の生乳から作られたもの

揚げ油・・・高オレイン酸なたねの菜種油。オレイン酸を70%以上含有し酸化しにくくコレステロール0

塩・・・ミネラルが豊富な沖縄県産天日自然塩

ベーキングパウダー・・・非遺伝子組換えコーンスターチを使用し、体内への影響が心配されるアルミニウム化合物無添加のもの





