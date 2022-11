[株式会社ピアラ]

「クリエイティブ×データサイエンス」で獲得効果の最大化



ヘルスケア&ビューティ、食品領域を中心に、様々な業界の企業に対しブランディングからLTV向上までのALLデータを一元管理し、通販DXサービス(マーケティングDX)を展開する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、クリエイティブエージェンシーとのネットワークの強化・拡大を目的として、テレビCMやグラフィック、番組の制作を得意とする株式会社ユナイテッドスクエア(本社:東京都渋谷区、代表:渡邉浩一郎、以下「ユナイテッドスクエア」)と業務提携いたしますことをお知らせします。













あらゆるブランドの急成長を支えるユナイテッドスクエアと業務提携



当社では「通販DXサービス」の一環として、ECサイトでの獲得効果を最大化することを目的とした運用型テレビCMサービス「CM-UP」を提供しています。出稿プランからメディアバイイング、CM制作、効果の分析から最適化までを一気通貫でサポートしています。

定量的な効果測定、ROI(投資利益率)の分析が難しいとされていたテレビCMですが、「CM-UP」は、当社の独自MAツール「RESULT MASTER」と連携することで、TVCMを放映した際のCMリーチ数、位置情報、時間、検索数、クリエイティブ別でのWEBへのアクセス増加・効果を可視化します。その中で見えてきたユーザーインサイトやデータを活用し、クリエイティブPDCAの最適化を図ることで、データに基づいた確実性の高いクリエイティブ制作が可能となります。



この度、業務提携を行うユナイテッドスクエアは、特にテレビCM制作を得意とする企業で、これまでDUO、CANADEL、バルクオムといった様々な化粧品ブランドのCM制作を担当した実績があります。実際に、CM総合研究所が行う「CM好感度ランキング(化粧品部門)」では度々1位を獲得するなど、質の良い、且つ、消費者の共感力の高いクリエイティブで、ブランドの成長に大きく貢献しています。



当社は、高いクリエイティブ力による消費者コミュニケーションを強みとするユナイテッドスクエアと業務提携をすることで、これまで以上にブランドや商品機能を的確に表現した、質の高いクリエイティブのCMの展開を目指していくとともに、クリエイターネットワークを構築・拡大していく考えです。







当社のサービス全体像 800社以上のデータやノウハウを活かして



当社は、ヘルスケア&ビューティ、食品領域を中心に、800社以上の企業におけるマーケティング支援を行ってきました。現在は、これらで培ったノウハウや豊富な知見、データを元に、オフライン・オンライン問わず全てのマーケティングデータを一元管理し、認知拡大から理解促進などのトップファネル、ミドルファネルのマーケティングから見直しを図ることで、獲得効果の最大化を狙う「通販DXサービス」を展開しています。部分最適化だけではなく、全体最適化を見据えた当社の強みだと考えております。







当社は質の高い制作力を持つクリエイティブエージェンシーとのネットワーク拡大に努めてまいります。そして、TVとWEBが完全連動することで、シナジー効果を高め、とブランドの認知や売上の向上をサポートしてまいります。今後はユナイテッドスクエアのノウハウと、CM-UPのシステムを強化した共同サービスの開発も視野に入れております。





【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 : 株式会社ピアラ

代表者 : 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 : 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 : 2004年3月

事業内容 : 1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 : 850百万円(2022年9月末)

証券コード : 東京証券取引所市場第一部7044

関連会社 : 比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C

URL : https://www.piala.co.jp/





【会社概要 株式会社ユナイテッドスクエア】

商号 : 株式会社ユナイテッドスクエア

代表者 : 代表取締役 渡邉 浩一郎

所在地 : 〒150-0001渋谷区神宮前3-40-9

設立 : 2007年5月

事業内容 : 広告代理事業

資本金 : 10百万円

URL :https://unitedsquare.co.jp/



