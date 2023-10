[ClipLine株式会社]

『「強い店舗」と利益を生み出すプラットフォーム』をテーマに多拠点ビジネスの課題解決策を提案



多拠点ビジネスの潜在力を引き出す「ABILI(アビリ)」を提供する ClipLine 株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:高橋 勇人、以下「当社」)は、2023年10月25日(水)~27日(金)に幕張メッセで開催される「第14回 Japan IT Week 秋」に出展することをお知らせします。







Japan IT Week 秋について





幅広くIT分野を網羅した11の専門展から構成され、660社が出展するIT展示会です。各社による展示以外に、業界トップランナーによる併催セミナーも開催されます。「人手不足」という大きな社会課題を前に、さまざまな視点で成長に繋がる”真の改革”を考えていくセミナーです。



ABILIの出展について





当社は「第11回 次世代EC&店舗EXPO秋」へ出展し、多店舗・多拠点展開をしている企業様の経営課題の可視化から解決策の実行までを一気通貫してサポートするプラットフォーム「ABILI」を出展します。

ブースでは、ABILIのデモンストレーションを交え、実地に即した活用方法に加え、Webサイトではご紹介しきれない導入事例や、多拠点ビジネスの課題に対する具体的な打ち手などをご紹介します。



展示会概要





総称:第14回 Japan IT Week 秋

会期:2023年10月25日(水)~27日(金)

時間:10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

会場:幕張メッセ

主催:RX Japan株式会社



詳細・来場申し込み





展示会の詳細および来場申し込みはこちら

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html



ABILIについて





ABILIは「バラつき」を徹底的に削減し利益を生み出すことを目的に開発されたプラットフォームです。経営課題の可視化から解決策の実行までを一気通貫してサポートし、多拠点ビジネスの経営改善に特化しています。「経営層」と「ミドル層」、そして顧客と向き合う最前線である「現場」の間で生じる情報のバラつきや、拠点間で生じる売上・顧客体験・従業員満足度などのバラつき。これらをなくし、人的資本を最大化しながら財務成果に貢献します。



導入企業一例







ClipLine株式会社について





ミッション:「できる」をふやす

Increase “What You Can Do”



ClipLineは、サービスが提供される現場と

それを支える本部の人々の「できる」をふやし続けます。

そして、「できる」がふえたときに得られる幸福感を世界中に広げていきます。



代表者 :代表取締役社長 高橋 勇人

設立 :2013年7月11日

所在地 :〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 グランファースト神田紺屋町5F

資本金 :7億4,063万円(資本準備金含む 2022年3月31日現在)

企業URL :https://corp.clipline.com/

サービスサイト:https://service.clipline.com/

事業内容 :多拠点ビジネスの潜在力を引き出す「ABILI(アビリ)」の開発・運営、及び経営コンサルティング



本件に関するお問い合わせ





ClipLine株式会社 担当:東

TEL:03-6809-3305 Email:mkis@clipline.jp



