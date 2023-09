[株式会社じげん]

株式会社じげんのグループ会社で、メーカー専門の転職エージェントである株式会社タイズ(本社:大阪府大阪市、代表取締役:広岡 栄志、以下タイズ)は、株式会社椿本チエイン(本社:大阪府大阪市 CEO:代表取締役社長:木村 隆利、以下、椿本チエイン)の2023年度上期(2023年4月~9月15日)の関西エリア中途採用者数において、シェア第1位(※2023年9月15日時点・株式会社椿本チエイン集計)を獲得し、ご担当者からのコメントをいただきましたので、この度お知らせいたします。







タイズは大阪に本社をおき、2005年の創業以来メーカー一筋に転職支援を行っている転職エージェントです。担当コンサルタントが企業・求職者の両方から丁寧にヒアリングをすることで、よりマッチ度の高い求人紹介を実現する「アナログマッチング」をはじめ、大手メーカーへの高い転職成功率や、他社にはない独占求人のご提案など、メーカー専門エージェントならではのきめ細かいサポートを行いながら、忙しいビジネスパーソンのために効率的な転職活動を支援しています。

この度タイズは、採用を支援している椿本チエイン社の2023年度上期(2023年4月~9月15日)における中途採用者数において、関西エリアでシェア第1位を獲得いたしました。タイズのコンサルタントは、椿本チエイン採用担当者と日々直接コミュニケーションをしており、最近では椿本チエイン社が注力しているアグリビジネス事業部部長へのインタビューを実施いたしました。(記事はこちらから:タイズマガジン 企業インタビューhttps://www.ee-ties.com/magazine/386277/)

また今回のシェア1位の実績に際して、椿本チエイン人事・山口様よりコメントを頂戴しております。



「タイズの担当コンサルタント様は他エージェントと違い営業とコンサルタントを兼任で担当されており、私たちが伝えたいことやニュアンスをきちんと理解し熱量を変えずに応募者様に伝えていただけるので、フォローもしやすくとても助かっています。実績も高く、これからもその姿勢に期待しています。」



■椿本チエイン担当タイズコンサルタント・松本 コメント

「椿本チエイン社の業務内容に加え、会社の考え方や社風、価値観などアナログな情報をご提供いたします。椿本チエイン社はワークライフバランスが良くアットホームな社風で長く働くことができる会社です。ご興味のある方はぜひご連絡ください!」



(椿本チエイン・京田辺工場にて 椿本チエイン人事部・山口様とタイズコンサルタント・松本)





タイズは創業以来大手メーカーを中心に転職実績と採用支援を積み重ね、各企業・職種への深い知見とリレーションを培ってまいりました。その結果、サービスサイトに掲載されていない数多くの非公開求人を取り扱わせていただき、その中には多数の当社だけが取り扱うことができる独占求人もございます。

タイズは今後とも、各企業・職種への深い知見を活かし、メーカー企業を希望する求職者に寄り添った転職ご支援に尽力してまいります。





■株式会社椿本チエイン 概要

1917年創業以来、機械メーカーとして、機械部品から搬送システムまで幅広い分野で、世界中の「動く」を支え続けてきました。産業用チェーン、自動車エンジン用チェーンでは世界シェアナンバーワンを誇り、現在、つばきブランドは、世界26の国・地域に82拠点にまで拡大。22年度の海外売上高比率63.3%、海外従業員比率52%とグローバルに事業を展開しています。次の100年に向け、企業理念に掲げている「“動かす”ことに進化をもたらし、社会の期待を超えていく」ことを目指し、チェーン、モーションコントロール、モビリティ、マテハンの既存事業に磨きをかけるとともに、その枠にとらわれず、新規ビジネスへも挑戦し、社会課題解決への貢献を目指しています。

[社名]株式会社椿本チエイン

[本社所在地]大阪市北区中之島3-3-3(中之島三井ビルディング)

[設立年月日]1941年1月(昭和16年)

[代表者]代表取締役社長 木村 隆利

[サービス内容]各種動力伝動装置および同付属品の製造販売、各種輸送機械器具、同付属品の製造販売ならびに輸送機械装置の設計および設置工事の請負各種電気電子機器、同付属品の製造販売ならびに電気機器装置の設計および設置工事の請負、建築工事の設計、施工、監理の請負、前各号関連商品の輸入販売、前各号の付帯事業ならびに出資

[URL]https://www.tsubakimoto.jp/



■株式会社タイズ 会社概要



タイズは2005年の創業以来、メーカー一筋で転職支援を行っている転職エージェントです。タイズのコンサルタントはメーカーの仕事に精通しており、求職者へ専門性の高い支援が可能です。

[社名]株式会社タイズ (Ties Co.,Ltd.)

[本社所在地]大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号ハービスENTオフィスタワー23階

[設立年月日]2005年7月22日

[代表者]代表取締役 広岡 栄志

[事業内容]メーカーに特化した人材紹介事業

[サービス内容]Ties:https://www.ee-ties.com/

[URL]https://www.ee-ties.com/about/



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2023年3月31日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



