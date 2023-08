[イード]

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋、以下 イード)は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、ハリウッド大作にも出演した韓国映画界の大スター、マ・ドンソクが主演および製作した『狎鴎亭スターダム』の映画前売券付きブロマイドを2023年8月18日(金)正午より販売開始いたします。











■映画前売券付きブロマイドについて

エンタメプリントで販売する映画前売券付きブロマイドは、あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、映画の前売券が付いたブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントするものです。映画鑑賞の記念に保存してお楽しみいただけます。



今回は新コンテンツとして、鍛え抜かれた肉体と超人的なアクションで映画ファンを魅了する俳優マ・ドンソクが主演および製作を務める『狎鴎亭スターダム』(2023年9月8日公開)の映画前売券付きブロマイドを2023年8月18日(金)正午より販売開始いたします。



販売サイト:https://ticket.entame-print.jp



ブロマイドは本国ポスタービジュアルの7種類(ランダム)で、販売価格は、1,700円(映画前売り券:1,500円、ブロマイド:200円の合計・税込)です。決済後に発行されるプリント番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。各劇場のホームページなどで、上映日時や座席を指定のうえ、ご鑑賞ください。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)



また、映画前売券付きブロマイドをご購入いただいた方の中から、抽選で3名様に「狎鴎亭スターダム 日本版B2ポスター」をプレゼントするキャンペーンを実施しています。





※7種類のうちいずれか1枚をランダムで排出



■『狎鴎亭スターダム』について

ソウル江南(カンナム)地区は、韓国でも富裕層が多く住んでおり、なかでも「狎鴎亭(アックジョン)」は、高級ブランドショップや高級レストランが軒を連ねるセレブリティの街としてのみならず美容大国として知られる韓国において美容整形外科が居並ぶなどKビューティ・ビジネスが盛んな街として知られています。今や世界中の有名人が施術を受けるために狎鴎亭を訪れるほどこの街をKビューティの聖地に変えたのは、人生崖っぷちの二人だった!?街の住民たちから慕われている“狎鴎亭の主( ぬし )”テグクを演じるのは、韓国映画界の“頼れる兄貴”ことマ・ドンソク 。そして、テグクの幼馴染で、騙されて医師免許を停止された天才美容外科医ジウに扮するのは、ドラマ「イルタ・スキャンダル~恋は特訓コースで~」や「賢い医師生活」で日本でも人気を博している“ドラマ界の貴公子”ことチョン・ギョンホ。旧くからの知り合いでありながら、今作で初めて共演した二人ですが、軽快なセリフの応酬など息の合ったコンビぶりは見ごたえ十分。2023年9月8日(金)より劇場公開いたします。







タイトル:『狎鴎亭スターダム』

公開日:2023年9月8日(金)

原題:압꾸정(狎鴎亭)

英題:MEN OF PLASTIC

監督・脚本:イム・ジンスン

主演:マ・ドンソク 、チョン・ギョンホ、オ・ナラ、オ・ヨンソ、チェ・ビョンモ

配給:アット エンタテインメント

(C)2022 SHOWBOX, BIG PUNCH PICTURES, HONG FILM AND B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.

公式サイト:https://apgujeongstardom.com/



今後エンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、アニメ情報誌「アニメディア」のイラストなどの関連コンテンツをはじめ、イードが運営する21ジャンル79におよぶ多種多様なメディアと連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。



■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当:徳田/八木

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL:https://www.iid.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/15-14:16)