[IISIA]

マーケットとそれを取り巻く国内外情勢の分析、それに基づく未来シナリオを提示し「Pax Japonica」の実現をめざす独立系シンクタンク



マーケットとそれを取り巻く国内外情勢の分析、それに基づく未来シナリオを提示し「Pax Japonica」の実現をめざす独立系シンクタンク





この度、株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA: Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc. 本社:東京千代田区)は、この度季刊誌『IISIA Quarterly Volume 3 January 2024』を刊行致しました。



弊研究所では本年4月より「学際研究グループ(Interdisciplinary Research Group)」を正式に立ち上げし、同年7月に『IISIA Quarterly Volume 1 July 2023』を刊行開始致しました。当部門では博士課程修了ないし博士号取得者である国内外の研究者たちにより、「パックス・ジャポニカ(Pax Japonica)」の実現に向け様々な角度からの研究を行っております。

当季刊誌は、その研究成果としての学術レヴェルを満たす論文集であり、アカデミズムを超えてグローバル社会全体に対してPAX・JAPONICAの意義とその実現促進のための手段を問うものです。



弊研究所といたしましては、四半期に1度、本『IISIA Quarterly』の刊行を続け、先端科学技術の社会実装によるグローバル規模でのトランスフォーマティヴ・イノヴェーションを力強く推進して参る考えでございます。



御購読の程、衷心より御願い申し上げます。



『IISIA Quarterly』(Volume 3 January 2024)の概要

購入ページ:bit.ly/3RHD9Jz





(掲載論文)

田中 大

「四則和算の心理療法への応用の展望」

1. はじめに

2. 否定と直交に関する考察

3. 四則和算による精神分析の説明

4. 集団力動とPax Japonica

5. おわりに



大河原 健太郎

「生成AI規制に関する諸考察」

1. はじめに

2. 生成AIとは

3. 生成AIのメリットとリスクについて

4. 人文知をベースに

5. 未来の世界について



(その他概要)

購入ページ:bit.ly/3RHD9Jz

・定価50,000円(税別)

・A4版40ページ、日本語・英語によるabstract有

・今回の『IISIA Quarterly』の刊行にあたり会費の変更はございません。

(以上)



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/04-16:46)