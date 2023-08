[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

「テプンの花嫁」「Dr.JIN」ほか独占配信作品を含む28作品が冒頭話無料に!



株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、今月で開局から3年目を迎えるAmazon Prime Video内のチャンネル「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」(以下、チャンネルK)にて、先行独占配信となるパク・ハナ主演の最新愛憎劇「テプンの花嫁~愛と復讐の羅針盤」をはじめ、スターを夢見る若者たちのリアルを描いた大人気作「ドリームハイ」、ナムグン・ミン×ジュノ(2PM)共演のヒット作「キム課長とソ理事~Bravo! Your Life~」など、3周年を彩る「チャンネルK」初登場作品を本日8月7日(月)より順次配信いたします。





最愛の家族が仇だったら…?悪魔へと豹変した花嫁が挑む華麗な復讐劇!

韓国で同時間帯視聴率1位の「テプンの花嫁」が、チャンネルKにて先行独占配信スタート!







今回ご紹介する「テプンの花嫁~愛と復讐の羅針盤」は、2023年の3月に韓国で最終回を終えたパク・ハナ主演の最新愛憎劇。韓国放送では同時間帯視聴率1位を記録し、多くの視聴者を夢中にさせた作品です。



実子ではないことが原因でカン家を追い出された後もカン家の家族を恋しく思っていたソヨンが、自身の出生の秘密を知ったことで復讐の花嫁へと豹変していくー。これまで信じてきた最愛の家族が自身の仇であると知り、かつては兄だったカン・テプンの“花嫁”として元家族であるカン家への復讐を決意する主人公カン・パラムことウン・ソヨンを演じるのは、「人形の家~偽りの絆~」や「悲しくて、愛」などこれまで数々の愛憎劇で悲劇のヒロイン役を演じ、毎回完璧な復讐で視聴者の心をスカッとさせてくれる女優パク・ハナ!

本作では、その圧倒的な演技力が評価され、「2022 KBS演技大賞」連続ドラマ優秀賞を受賞しています。



そして、唯一の心の支えだった妹パラムを失い、心に傷を負ったカン家の長男カン・テプン役を「ショッピング王ルイ」のカン・ジソプが熱演。他にもパラムの幼馴染で初恋の人であるユン・サンドゥルを「名前のない女」、「赤い靴」のパク・ユンジェ、パラムの双子の姉でサンドゥルに恋心を抱いているカン・パダ役をガールズグループRAINBOW出身で最近はダークヒロイン役で注目を集めるオ・スンアといった愛憎・復讐ドラマに欠かせない名キャストが集結!



そんな一度観始めたら続きが気になって仕方ないドラマ「テプンの花嫁~愛と復讐の羅針盤」が、DVDレンタルおよび他の動画配信サイトに先駆け、「チャンネルK」で本日より先行独占配信スタート!



8月7日(月)より一挙25話(※20話までプライム見放題)が公開され、以降は毎週木曜日に5話ずつ更新となります。

物語が進むにつれて明かされるソヨンの出生の秘密や両親の死の真相、複雑に絡み合う4人の恋愛模様など、人生の全てを復讐に捧げた、美しき花嫁による壮大で熾烈な愛憎ドラマ「テプンの花嫁~愛と復讐の羅針盤」の結末をぜひ「チャンネルK」でご視聴ください。



「ドリームハイ」シリーズ、「キム課長とソ理事」に「ドラゴン桜」まで!

“今すぐ観たくなる”人気名作ドラマが続々と「チャンネルK」で配信スタート!







8月は「チャンネルK」で初配信となるドラマが盛り沢山!

韓流旋風を巻き起こしたトップスター ペ・ヨンジュンと日本でも有名な音楽プロデューサーJ.Y.Parkが出演・企画を手掛け、ペ・スジ、キム・スヒョン、テギョン(2PM)、IUが共演した大ヒット作「ドリームハイ」と、その続編として注目を集めたカン・ソラ、チョン・ジヌン、パク・ソジュン、ジヨン出演の「ドリームハイ2」も配信スタート。芸能高校を舞台に、若者たちの愛と友情、葛藤をリアルに描いた大人気学園シリーズ「ドリームハイ」は、今をときめくトップスターたちの初々しい演技にも注目です。



そして、キム・スロ、ペ・ドゥナ、ユ・スンホ出演で韓国最高視聴率27.4%を記録した日本の大人気漫画「ドラゴン桜」の韓国版や、2017年の「KBS演技大賞」では驚異の5冠、同時間帯視聴率を独走したナムグン・ミン、ジュノ(2PM)共演の話題作「キム課長とソ理事~Bravo! Your Life~」、「ジャスティス -復讐という名の正義-」のチェ・ジニョクが人間界に溶け込んで生きる新型ゾンビ役に挑戦した異色のヒューマンコメディ「ゾンビ探偵」など、あなたの興味をそそる極上の韓国コンテンツが見放題となっております。



「チャンネルK」の大好評企画に華流スターがランクイン!

あなたの推しに投票できる「チャンネルK3周年総選挙」も実施中!







今年も「チャンネルK」では、絶賛配信中の作品に出演している人気スターたちに投票できる大人気企画「チャンネルK 3周年総選挙」を開催中!

投票対象として、ソ・イングク、チャン・グンソク、パク・ウンビンといった人気韓流スターはもちろん、大注目の中国俳優ソン・ウェイロンやディン・ユーシーなど、いま話題の俳優・女優が数多くノミネートされています。【俳優部門】と【女優部門】の2部門から、1日1回まで投票することが可能。







果たして、「チャンネルK」の3周年を彩るに相応しい人気スター1位に輝くのは…?



そして、投票にご参加いただいた方の中から抽選で韓国好きには堪らない豪華商品が当たるチャンス!

3周年を盛り上げる「チャンネルK」の人気企画にぜひ、ご参加ください。



「3周年総選挙」に関する詳細はチャンネルK公式サイトをご確認ください。





「花郎<ファラン>」、「Dr.JIN」ほか計28作品が8/31まで冒頭話無料!







さらに、「3周年総選挙」にノミネートされたパク・ソジュンの時代劇初主演作「花郎<ファラン>」をはじめ、「チャンネルK」にて独占配信中のソン・スンホン、パク・ミニョン、ジェジュン共演作「Dr.JIN」、「ザ・グローリー ~輝かしき復讐~」で強烈な悪役キャラクターを演じ話題を呼んだイム・ジヨン主演のファンタジー・ラブストーリー「ウェルカム2ライフ~君と描いた未来~」、男装女子ブームの火付け役「コーヒープリンス1号店」など「チャンネルK」で全話配信中の人気韓国ドラマ28作品が期間限定でAmazon Prime Video会員なら誰でも最大20話まで無料でご視聴いただけます。※1



3周年を迎える「チャンネルK」が自信を持ってお届けする“観て後悔しない人気韓国ドラマ“の冒頭話が無料で視聴できるキャンペーンは本日8月7日(月)から期間限定公開となっていますので、3周年総選挙とあわせてお楽しみください!



「チャンネルK」ではご紹介した韓国ドラマのほか、多数ジャンルの作品を追加料金なしで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご加入後、月額500円(税抜)ですぐにオンデマンドで視聴が可能となり、初回14日間は無料でお試しいただけます。

この機会にぜひ「チャンネルK」で韓国ドラマをご視聴ください。



※1:冒頭話無料の話数は作品によって異なります。







作品紹介





■「テプンの花嫁~愛と復讐の羅針盤」

もしも最愛の家族が、憎むべき仇となったら…?

韓国で同時間帯視聴率1位のパク・ハナ主演の最新ドロドロ愛憎劇を先行独占配信!



ある雷雨の夜、化粧品会社ルブランの社長が殺害された。現場を目撃した被害者の妻ソ・ユニは、その場で産気づいて女児を出産。犯人であるカン・ベクサンから逃れるため、娘を家政婦に託して、行方をくらますのだった。その手には、ルブランの重要な開発書類が握られていた―。10年後、ユニが出産した女児パラムは、ベクサン夫婦の死産した娘とすり替えられ、実の娘として育てられていた。しかし、実子ではないと知られたことでパラムは家を出ていくことになり、パラムの失踪は事故死として処理されたのだった。それからさらに20年後、美しく成長したパラムは“ウン・ソヨン”と名を改め…。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reserved

提供:ワコー



■「ドリームハイ」

スジ×キム・スヒョン×テギョン(2PM)ほか大人気スターが夢の共演!

空前の大ブームを巻き起こしたヒット作が「チャンネルK」に初登場!



2018年、アメリカで最も権威ある音楽賞であるグラミー賞に韓国人として初めてノミネートされた“K”。そのスターへの道は2010年、キリン芸能高校から始まるー。幼い頃から勉強、歌、ピアノ…何をやっても1位を逃したことのない天才少女コ・ヘミ(ペ・スジ)は、ソプラノ歌手になることを夢見ていたが、父親の突然の事業失敗により借金取りドゥシクに追われる日々を過ごしていた。ドゥシクから歌手になり借金を返済することを提案されたヘミは、ベクヒ(ハム・ウンジョン)と共に歌手デビューのための英才教育を施す「キリン芸能高校」のオーディションを受けることになるが…。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2011 KBS. All rights reserved



■「ゾンビ探偵」

チェ・ジニョク×パク・ジュヒョン主演!

人間界に溶け込んで生きる新型ゾンビが繰り広げる異色のヒューマンコメディ!



ある夜、不法投棄されたゴミ山の中で一人の男が目を覚ます。男は生前の記憶を何ひとつ思い出せず、自分がゾンビとしてよみがえったことに気づいて絶望するが、やがて人間と共生するための過酷なトレーニングをスタートする。時が流れ、猛特訓の甲斐あって人間らしい歩き方や話し方を取り戻したゾンビ。山奥で偶然、探偵のキム・ムヨンという男の死に際に立ち会った彼は山を下り、ムヨンになりすまして生きていこうと決心するが…!?

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2020 KBS, Contents wavve & SK broadband. All rights reserved

提供:ポニーキャニオン



■「ドラゴン桜」

キム・スロ×ペ・ドゥナ×ユ・スンホ主演!

日本で社会現象を巻き起こし、ドラマ化された大人気漫画「ドラゴン桜」の韓国版!



貧乏弁護士カン・ソクホは、廃校寸前のピョンムン高校の法人解散の依頼をうけるが、荒れきった高校を見て、ある考えが浮かぶ。それは、“特別進学クラス”を発足し、名門の「天下大学」への合格者を出して高校の入学者数を増やす再建プロジェクトだった!しかし理事長のチャン・マリは、特進クラスを発足させる代わりに、ある条件を付きつける。

(C) 2010 KBS. All rights reserved

原作 “ドラゴン桜”(C)2003 Norifusa Mita, published by Kodansha Ltd.



■『探偵なふたり』

クォン・サンウ×ソン・ドンイル主演!

最高の頭脳を持つ“まんが喫茶”の店長と“人食いザメ”と恐れられる

はみ出し刑事の最低?最高?なコンビが誕生!



国内最大の未解決殺人事件サイトを運営する有名ブロガーであり、プロファイリング同好会の会長でもあるカン・デマン(クォン・サンウ)。しかし、現実は子供の世話やら、サイト運営やら、妻に気を使う日々のせいで“シャーロック・ホームズ”級の推理力を発揮する機会が全くない。彼の唯一の楽しみは、警察署に顔を出し、捜査に干渉すること!“広域捜査隊の人食いザメ”という華麗な経歴を持つにも関わらず、現在は一介の刑事として左遷させられたノ・テス(ソン・ドンイル)は、いつも事件に口を挟んでくるデマンを疎ましく思っていた。そんなある日、デマンの友人である刑事が殺人容疑で逮捕される事態が発生。デマンとテスは、この事件に隠された陰謀を察知する。警察は事件解決と判断する中、真犯人を見つけるために仕方なくふたりは手を組み、ぶつかりながらも捜査を進めていく。そんな彼らの前に新たな殺人事件が起こってしまう…。

(C)2015 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED



「チャンネルK」について







「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」とは、Amazon Prime Videoチャンネルで韓国ドラマ、映画、音楽など韓国の様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選された韓国ドラマや映画、K-POP番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。既にAmazon プライム会員の方は、「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録頂くと月額500円(税別)ですぐにご視聴いただけます。



「冬のソナタ」、「フルハウス」、「IRIS-アイリス」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、ブレイク直前の若手俳優が出演する最新Webドラマまで韓国エンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。



配信ページ:https://krtv.jp/ch/channelk



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-18:46)