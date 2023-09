[小林製薬株式会社]

~2023年10月 5 日(木)に新発売~



小林製薬株式会社(本社:大阪市、社長:小林 章浩)は、インテリアフレグランスの『Sawaday 香るStick』シリーズから、本物の紅茶のような茶葉感がある香りの「Sawaday 香る Stick The TEA」を、10月5日(木)から新発売いたします。







〈開発背景〉





香水やコスメでも注目されている紅茶の香りが新登場

小林製薬のインテリアフレグランスブランド『Sawaday 香るStick』シリーズでは、これまで生活者の趣味嗜好・ニーズに合わせて多くの香りのラインナップを取り揃えてまいりました。

この度、香水やコスメでも注目されている紅茶の香りをお部屋で楽しめるフレグランスとして新発売いたします。今回新しく発売する『Sawaday 香るStick The TEA』は、今までの紅茶の香り製品とは一線を画した、まるでポットで淹れた紅茶のような茶葉感のある美味しい香りで、紅茶を飲んだときのような「落ち着く」「癒やされる」そんな気持ちを感じられる心地よい香りを目指しました。

本製品は大人っぽい落ち着いたデザインでインテリアとしても取り入れやすく、お部屋をおしゃれに演出します。

今後も、お客様のニーズに合わせた香りのラインナップを展開していくことで、さらなる市場拡大を図ってまいります。



<香りの説明>









<製品概要>





製品名:Sawaday 香るStick The TEA

カテゴリー:芳香・消臭剤

アイテム:華やかイングリッシュストレートティ

爽やかアールグレイ

メーカー希望小売価格:オープン価格 70mL 本体・つめ替

製品特徴:1.本物の紅茶のような香り

2.インテリアとしても取り入れやすい大人っぽく落ち着いたデザイン

発売日:2023年10月5日(木)

*実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

*店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。



<一般の方からのお問い合わせ先>





小林製薬株式会社 お客様相談室

TEL:0120-5884-07

URL:https://www.kobayashi.co.jp

(受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日を除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-22:40)