高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神:NIKKE』(以下、『NIKKE』)において、新年の到来を記念した最新バージョン「NEW YEAR, NEW SWORD」を本日実装したことをお知らせします。 最新バージョンでは、人気ニケ「紅蓮」の過去の姿である新SSRニケ「紅蓮:ブラックシャドウ」(CV:上田麗奈)が登場します。また、新年のスペシャル隊員募集として人気SSRニケ「モダニア」(CV:花澤香菜)が期間限定で復刻します。さらに、人気ニケ「ノイズ」、「ギロチン」、「リター」3人の新年をテーマにした新限定コスチュームを追加します。最新バージョンの実装に合わせて、新ストーリーイベントの舞台は、前哨基地で開かれた新年のパーティーとなります。紅蓮の過去を描かれた物語を通して、姉と共に過ごした彼女の大切な思い出の日々が綴られます。▽ストーリーPV「NEW YEAR, NEW SWORD」

https://www.youtube.com/watch?v=KAuNyWtTSPQ



なお、新年の到来と最新バージョンの実装を記念して、「累計ログインイベント」や、「OOH広告掲出」、「大型インフルエンサー企画」など、さまざまな特別イベントについても併せてお知らせします。これらのイベントでは、豪華なゲーム内アイテム報酬はもちろん、『NIKKE』オリジナル限定グッズの入手チャンスです。さらに、ゲーム内にて新年イベントの開催期間中限定でロビー画面が新年の背景に彩られます。指揮官の皆様、ぜひアクセスしてニケたちとともに新年の楽しいひとときを過ごしください。 最新バージョン「NEW YEAR, NEW SWORD」の詳細、及び各種イベントや企画については、公式X(旧Twitter)「@NIKKE_japan」または公式サイトをご覧ください。



▼NIKKE公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/NIKKE_japan▼NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/■新年の到来を記念した最新バージョン「NEW YEAR, NEW SWORD」本日実装!新SSR ニケ「紅蓮:ブラックシャドウ」(CV:上田麗奈)登場&SSR ニケ「モダニア」(CV:花澤香菜)期間限定で復刻!【アップデートの主な内容】

●新キャラクター追加▽SSR ニケ「紅蓮:ブラックシャドウ」(CV:上田麗奈)





<プロファイル>

ラプチャーを斬る剣、紅蓮の過去の姿であるSSRニケ「紅蓮:ブラックシャドウ」が、期間限定募集で登場します。<特徴>







「紅蓮:ブラックシャドウ」は、攻撃回数の条件に応じて多彩で強力な攻撃を使用するニケです。

バーストスキル使用時、攻撃回数の条件が緩和され、戦場で大活躍できます。- クラス:火力型

- 武器:剣:花無十日紅(RL)

- コード:風圧

- 企業:ピルグリム<期間限定募集期間>

2024年1月1日(月)0:00:00~2024年1月18日(木)4:59:59まで

※ロビーメニューの「隊員募集」内の「特殊募集」より募集できます●人気キャラクター復刻▽SSR ニケ「モダニア」(CV:花澤香菜)





<プロファイル>

無垢な気持ちをいまだ忘れていない、SSR ピルグリムニケ「モダニア」が新年スペシャル募集で再登場します。<特徴>







「モダニア」は追加ダメージと独自の攻撃能力の上昇により、敵に強力なダメージを与えられるニケです。

バーストスキル使用時、無限の弾倉で多数の敵と発射体を同時に攻撃できます。- クラス:火力型

- 武器:ニューエイジ(MG)

- コード:灼熱

- 企業:ピルグリム<新年スペシャル募集期間>

2024年1月1日(月)0:00:00~2024年1月18日(木)4:59:59まで

※ロビーメニューの「隊員募集」内の「特殊募集」より再募集できます●ステップアップ募集

新年を祝して、特別なステップアップ募集を実施します。

期間限定募集中、有料無料を問わずジュエルを消費して4段階まで募集すると、新年SSRニケ選択ボックスから指定されたSSRニケ1体を選択して獲得できます。

募集の詳細をゲーム内で確認した上で入手ください。<期間限定募集期間>

2024年1月1日(月)0:00:00~2024年1月11日(木)4:59:59まで

※新年SSRニケ選択ボックスにピルグリム、期間限定募集のニケおよび一部のニケは含まれません。詳しくはゲーム内の募集画面の新年SSRニケ選択ボックス「リストを見る」でご確認ください。●新コスチューム

▽ 限定コスチューム:ノイズ:クラシックディーバ





<概要>

輝くステージの上で、新年を知らせるディーバ。<獲得方法>

「ノイズ:クラシックディーバ」は、新商品「コスチュームガチャ」から入手できます。「コスチュームガチャ」を10回まわすことで、「ノイズ:クラシックディーバ」、高級募集チケット、装備レベルアップ素材を含むすべての報酬を獲得できます。

「ノイズ:クラシックディーバ」には新しいボイス、バーストスキルカットシーン、立ち絵ポーズ、SD特殊モーションが含まれます。<開催期間>

2024年1月1日(月)0:00:00~2024年1月18日(木)4:59:59まで▽ 限定コスチューム:ギロチン:ダークトレーサー<概要>

新年を迎える黒翼のバンケット。<獲得方法>

「ギロチン:ダークトレーサー」は、1月のMission Passで獲得できます。1月プレミアムパスを購入後、デイリーミッションでPassレベルがアップすると、募集チケットやモールドアイテムなどの報酬を獲得できます。最大レベルに到達するとギロチンの限定コスチューム「ダークトレーサー」を獲得できます。<開催期間>

2024年1月1日(月)0:00:00~2024年1月31日(水)23:59:59まで▽ 限定コスチューム:リター:キュートサンフラワー<概要>

新年を見つめながら咲いたヒマワリ。<獲得方法>

「リター:キュートサンフラワー」はSUNRISE PASSで獲得できます。SUNRISE PASSプレミアムパスを購入後、デイリーミッションでレベルアップすると、高級募集チケットなどの報酬を獲得できます。最大レベルを達成すると、リターの限定コスチューム「キュートサンフラワー」を獲得できます。<開催期間>

2024年1月1日(月)0:00:00~2024年1月18日(木)4:59:59まで●新イベント

▽新ストーリーイベント「NEW YEAR, NEW SWORD」

<イベント概要>

NEW YEAR, NEW SWORD イベントに参加してステージをクリアすると、イベント専用アイテムを獲得できます。獲得したイベント専用アイテムは、イベントショップで募集チケットやスキル育成素材などさまざまな報酬と交換できます。

さらに、NEW YEAR, NEW SWORD イベントで「チャレンジステージ」も開放されます。高難易度のボスステージに挑戦して、各種育成素材を獲得しましょう。<あらすじ>

新年を迎え、前哨基地では新年のパーティーが開催されていた。

そこでこっそり前哨基地にやってきた紅蓮と出会う。

紅蓮は日の出を見るために地上へ向かい、姉と共に過ごした過去の思い出を語った…<イベント開催期間>

2023年12月28日(木)のメンテナンス終了後~2024年1月11日(木)4:59:59まで

※イベントショップのアイテム交換は、2024年1月11日(木)4:59:59まで▽7 Days Loginイベント「DAILY LOGIN NEW DAYS」





<イベント概要>

イベント期間中、ゲームにログインするとデイリー報酬を最大7日分獲得できます。7日間ログインすると、高級募集チケットや育成素材を含むさまざまな報酬を獲得できます。<イベント開催期間>

2023年12月28日(木)のメンテナンス終了後~2024年1月11日(木)4:59:59まで▽「新年FULL BURST DAY」イベント

<イベント概要>

新年FULL BURST DAYイベントの開催期間中は、迎撃戦やシミュレーションルームでの報酬獲得量が2倍になります。<イベント開催期間>

2023年12月30日(土)5:00:00~2024年1月8日(月)4:59:59まで▽「新年Daily Bonus Reward」イベント

<イベント概要>

新年イベント期間中のデイリーミッションをすべて完了すると追加報酬を獲得できます。<イベント開催期間>

2023年12月30日(土)5:00:00~2024年1月8日(月)4:59:59まで▽アーカイブ「NYA NYA PARADISE」







<イベント概要>

ストーリーイベント「NYA NYA PARADISE」がアーカイブに追加されました。

ストーリーイベントNEW YEAR, NEW SWORDへの参加で、アーカイブストーリーイベントを解禁できる「メモリーフィルム」を獲得できます。<オープン期間>

2023年12月28日(木)のメンテナンス終了後~各イベントの詳細については、公式X(旧Twitter)「@NIKKE_japan」または公式サイトやゲーム内でご覧ください。■東武池袋駅ラウンドワイドボードに『NIKKE』のピールオフ広告が掲出中!ニケからの年賀状も!





2023年12月25日(月)から2024年1月7日(日)まで、東武池袋駅ラウンドワイドボードに『NIKKE』のピールオフ広告が掲出されます。

これに伴い、公式X(旧Twitter)「@NIKKE_japan」で、「#NIKKE探し」キャンペーンも同時開催しています。ご参加いただいた方の中から抽選で「NIKKEボックス」を5名様にプレゼントします!

さらに、現地でQRコードをスキャンすると、ニケからの年賀状がもらえます。

池袋にお立ち寄りの際はどうぞお見逃しなく。





















また、2024年1月14日(日)まで、渋谷、新宿、秋葉原、大阪の道頓堀においても、屋外広告を期間限定で展開する予定です。

詳細は公式X(旧Twitter)「@NIKKE_japan」をご確認ください。<掲出期間>

2023年12月25日(月)~2024年1月14日(日)<ご注意>

※駅係員へのお問い合わせは、ご遠慮ください

※景品は、お一人様につき一点のみとなります

※景品の交換は、対応いたしかねます

※景品は、無くなり次第終了となります■NIKKE新年大放送リレー!年始大型インフルエンサー企画を実施





新年の到来と最新バージョン「NEW YEAR, NEW SWORD」の実装を記念して、2024年1月1日(月)~2024年1月5日(金)の5日間、伊織もえさん、よみぃさんをはじめ、多数のインフルエンサーを招待し、多彩な動画投稿やライプ配信をお送りします。

「NEW YEAR, NEW SWORD」の情報をはじめ、新ニケ「紅蓮:ブラックシャドウ」をモチーフにしたドローイング、ピアノ演奏、コスプレなど、さまざまな内容で各インフルエンサーのチャンネルで公開されます。また、各動画やライブ配信の最後には、ご覧いただいた指揮官様へのサプライズもご用意していますので、ぜひご視聴ください。さらに、公式X(旧Twitter)「@NIKKE_japan」にて「#NIKKE紅蓮お年玉キャンペーン」抽選キャンペーンも同時開催します。総額100万円分のAmazonギフト券等、豪華賞品を多数ご用意しています。本キャンペーンの詳細は、公式Xで後日公開予定です。インフルエンサー企画の詳細については、公式X(旧Twitter)「@NIKKE_japan」で随時発信いたします。公式アカウントにて最新情報をチェックして、インフルエンサーの皆様の配信をお楽しみください。<各インフルエンサーの投稿・配信日>※順不同、敬称略2024年1月1日(月)

・ 伊織もえ

https://www.youtube.com/@iorimoe2024年1月2日(火)

・ ラブマツ

https://www.youtube.com/@LOVEMATSU

・ Mハシ

https://www.youtube.com/@Mhashi/videos2024年1月3日(水)

・ さいとうなおき2

https://www.youtube.com/@saitonaoki2

・ k4sen

https://www.twitch.tv/k4sen2024年1月4日(木)

・ よみぃ

https://www.youtube.com/@WoooRen1006■App StoreでPayPayポイントバックキャンペーン開催中!1月8日(月)までの期間限定!







現在 『NIKKE』のアプリ内課金を含むApp StoreやAppleのサービスのお支払いを対象に、PayPayポイントバックキャンペーンが開催中です。本キャンペーンの期限が2024年1月8日(月)までとなっています。

キャンペーン期間中、『NIKKE』の有料コンテンツをApp StoreにてPayPay決済を利用して購入すると、決済金額の10%相当のPayPayポイントが還元されます。ぜひこのお得な機会をお見逃しなく。<キャンペーン期間>

2023年12月1日(金)~2024年1月8日(月)<キャンペーン詳細>

https://paypay.ne.jp/event/apple-coupon/▽NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/▽ NIKKE公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/NIKKE_japan<勝利の女神:NIKKE概要>

タイトル: 『勝利の女神:NIKKE』(略称:『NIKKE』)

配信日: 好評配信中(2022年11月4日(金)配信)

ダウンロードURL: https://bit.ly/3EVYgT5

料金: 基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト: nikke-jp.com

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル: 背中で魅せるガンガールRPG

権利表記: (C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.■Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的としており、インクルーシブで繋がりを重視する、アクセシビリティの高いコミュニティを育成することに注力しています。また国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは「PUBG MOBILE」や「勝利の女神:NIKKE」、「SYNCED(シンクド)」のパブリッシャーであり、Fatsharkの「ウォーハンマー40K:ダークタイド」、Funcomの「Dune: Awakening」、Inflexion Studiosの「Nightingale」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイトhttps://www.levelinfinite.com/ja/や公式 X https://twitter.com/LevelInfiniteJPをご覧ください。



