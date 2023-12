[株式会社GAMEPLEX]

株式会社NPIXELは、シネマティックオンラインRPG「グランサガ(Gran Saga)」(運営:株式会社GAMEPLEX)において、2024年の新年を祝う豪華なイベントを開催します!

12月28日のメンテナンス後からスタートするこれらのイベントでは、新年記念フィールドイベント「龍昇るゆりかご」をはじめ、豪華報酬がもらえる「年越しSPログインボーナス」が開催され、新年アーティファクト(以下、AF)「真夜中に浮かべる願い」「満月に照らされる願い」の実装や、それに伴う確率UP召喚イベントも実施しております。

さらに、新年を記念して「新春BOX(2024)」も登場し、「SSRスクロール選択BOX」や「SSR古代/天使/魔奇GW選択BOX」など、豪華なアイテムを入手するチャンスも!2024年は、新たな冒険を最高のスタートで迎えましょう!



アップデート内容や各イベントの詳細につきましては、グランサガ公式サイトのお知らせをご確認ください。

◈[アップデート] 12/28(木)実施アップデートのお知らせ

◈[イベント]12/28(木)実施アップデートのイベント案内





新年記念フィールドイベント「龍昇るゆりかご」開催!



本日のメンテナンス後から、特別なフィールドで開催される新年記念フィールドイベント「龍昇るゆりかご」を開催しております!

イベント期間中に「特別依頼」から特別なクエストを受注し、依頼を達成すると「新年の札」を獲得できます。獲得した「新年の札」は「エリサのスペシャルショップ」で使用でき、「SSR古代/天使GW選択BOX」や「SSR月照石選択BOX」などの様々なアイテムと交換可能です!

毎日参加して、豪華報酬を手に入れましょう!





イベント開催期間

2023/12/28(木)メンテナンス後 ~ 2024/01/11(木) 07:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。イベント詳細

噴水前のポータルからイベント専用フィールド「龍昇るゆりかご」へ入場できます。

また、「龍昇るゆりかご」では様々な活動ができます。■特別依頼

・「イベントのご案内」の「龍昇るゆりかご」タブ内の「特別依頼」から、特別なクエストを受注できます。

この特別なクエストでは報酬として、「新年の札」を獲得することができます。

依頼を受注するにはAPが必要で、クエストは毎日午前4時にクリア状態が初期化されます。

依頼受注後に諦めても、消費されたAPは返還されません。

・「イベントのご案内」の「龍昇るゆりかご」タブ内の特別ショップ「エリサのスペシャルショップ」にて「新年の札」を使用することで、「SSR古代/天使GW選択BOX」や「SSR月照石選択BOX」、「新規ポーション(期間制)」など、様々なアイテムを交換できます。■イベント実績

・イベント実績を達成すると、「新年の札」やイベント専用フィールド限定バフを適用することができる専用アイテムを獲得できます。

イベント実績は、01/11(木) 04:00に終了いたします。ご注意ください。

・一定数のイベント実績を達成することで、「新春BOX(2024)×5」を獲得できます。■侵攻ゲージ

・フィールドモンスターを討伐すると、侵攻ゲージが上昇します。

侵攻ゲージが100%になると、他の騎士団と協力して挑戦できる強力なフィールドボスモンスターが登場します。■龍の珠

・イベント専用フィールド「龍昇るゆりかご」には、合計10個の「龍の珠」が隠されており、触れることでイベント実績を達成することができます。

・また「龍の珠」は、フィールド上の祭壇に捧げることで、アイテム「龍のBOX」を獲得することができます。

「龍のBOX」は使用することで、「SSR月照石選択BOX」や「新緑のグランジュエル」など、様々なアイテムを獲得することができます。注意事項

・イベント専用フィールド「龍昇るゆりかご」は、メインクエスト「Prologue - Ep.9」クリア後に入場できます。

・「エリサからの特別依頼」は、メインクエスト「Chapter.3 - Ep.6」クリア後に受注できます。

・未使用の「新年の札」はイベント終了と同時に削除されます。

・「エリサのスぺシャルショップ」で獲得できる期限付きの一部の入場券やアイテムは、2024/01/18(木)07:00に消滅します。

・イベント専用フィールド限定バフを適用することができる専用アイテムはイベント終了後に消滅します。





「年越しSPログインボーナス」で豪華報酬をGETしよう!



毎日ログインするだけで豪華報酬がもらえる「年越しSPログインボーナス」を開催中です!全報酬を獲得すれば、合計70回分の召喚アイテムが手に入るほか、「SSRグランストーン選択BOX」などの特別な報酬もご用意しています。ぜひ毎日ログインして、これらの豪華なプレゼントを入手しましょう!





イベント開催期間

2023/12/28(木)メンテナンス後 ~ 2024/01/18(木) 04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



イベント詳細

(1). イベント期間中、「グランサガ」にログインします。

(2). ログイン時に下記の報酬を獲得できます。◈ログインボーナス





注意事項

(1).ログインボーナスはゲーム内の[メール]に届きます。

(2).ログインボーナスは届いてから7日間、[メール]にて受け取れます。

(3).受け取らなかったイベント報酬は復旧できませんので、期間内に必ずお受け取りください。

(4).イベントにて獲得できる「聖木の恵み」「聖木の実」「聖木の記憶」「聖木の雫」「王国指令書(金)」は2024/01/25(木)04:00に消滅します。





新年を記念した「新春BOX」 登場!



新年を祝して、ショップに特別な「新春BOX(2024)」が登場します!

イベント期間中にショップに追加された「新春BOX(2024)」タブからこのBOXを購入でき、「新春BOX(2024)」からは一定の確率で「新春の豪華BOX(2024)」「新春の金色BOX(2024)」「新春の銀色BOX(2024)」のいずれかが獲得できます。

「SSRスクロール選択BOX」や「SSRAF+BOX」など、貴重なアイテムが手に入るチャンスですので、この機会をお見逃しなく!





イベント開催期間

2024/01/01(月)00:00 ~ 2024/01/25(木) 04:00までイベント詳細

(1)上記イベント開催期間中、[ショップ]>[新春BOX(2024)]タブに「新春BOX(2024)」が登場します。



(2).「新春BOX(2024)」は、一定の確率で「新春の豪華BOX(2024)」「新春の金色BOX(2024)」「新春の銀色BOX(2024)」のいずれかを獲得できるアイテムで、使用することで様々なアイテムが獲得可能です。



※各BOXは使用することで、獲得可能アイテムのうち、いずれか1種を獲得します。

※「SSRスクロール選択BOX」は、任意の「SSRスクロール」を選択して獲得できるアイテムです。





2024年新年AF「真夜中に浮かべる願い」「満月に照らされる願い」登場!



本日のメンテナンス後より、2024年新年AF「真夜中に浮かべる願い」「満月に照らされる願い」が登場いたしました!

このAFの実装により、[ 図鑑 > アーティファクト ]に、「真夜中に浮かべる願い」「満月に照らされる願い」が追加されます。

※2024年新年AF「真夜中に浮かべる願い」「満月に照らされる願い」は、ミックス召喚からは獲得できません。アーティファクトについて















※上記は極超越5段階目の性能です。

※開発中の内容になります。実装時に変更になる可能性があります。





また、本日より期間限定で、「2024年新年AF確率UP」を開催いたします!





イベント開催期間

2023/12/28(木)メンテナンス後 ~ 2024/01/11(木) 04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。【対象 AF】

・真夜中に浮かべる願い New

・満月に照らされる願い Newイベント詳細

[召喚]に「2024年新年AF確率UP」ページが追加され、対象のAF提供割合が上昇します。◈SSRゲージ(確率UP召喚)

(1).SSRゲージは10回召喚を利用時、SSRが出現しなかった場合にのみ上昇します。

(2).対象の召喚にてSSRゲージがMAXになった場合、以下の特典がございます。

Step1:次の10回召喚時に確率アップ対象のSSR AFから1種が100%の確率で出現します。

※SSRゲージMAX報酬を獲得するとSSRゲージは初期化され、再度開始します。

Step2:対象のSSR AFを選択して入手できるSSRAF選択BOXを獲得します。

※Step2 SSRゲージMAX報酬を獲得するとSSRゲージは初期化され、Step1から再度開始します。 注意事項

・SSR AF「真夜中に浮かべる願い」「満月に照らされる願い」は、ミックス召喚からは獲得できません。

・「2024年新年AF確率UP」を利用する際は該当の召喚ページよりご利用ください。

・「2024年新年AF確率UP」は「聖木の恵み」で召喚可能です。

「聖木の恵み」を10回召喚で使用した際もSSRゲージは獲得できます。

※一部の召喚では使用が制限される場合がございます。

・使用期限がない「聖木の恵み」は「2024年新年AF確率UP」の終了後も消滅しません。

使用期限がない聖木の恵みは今後開催される召喚でも使用可能です。

・「1回召喚」実行時にSSRゲージは上昇しません。

・獲得確率UP期間終了後、残りのSSRゲージは初期化されます。

・召喚画面左下「自動還元/分解設定」は設定された内容により獲得したグランウェポン、アーティファクトの還元/分解を行います。これらの設定により還元/分解が行われたグランウェポン、アーティファクトの修復は出来かねますことをご了承ください。





毎日ログインプレゼント実施のお知らせ



皆様が年末年始をより楽しくお過ごしいただけるよう、「毎日ログインプレゼント」を実施いたします!イベント開催期間

2023/12/28(木)メンテナンス後 ~ 2024/01/10(水) 23:59まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。イベント詳細

2023/12/28(木)より期間中、毎日ゲーム内接続を行う事で、以下の特典を獲得します。◈特典



注意事項

・イベントにて獲得できる「王国指令書(金)」「討伐入場券」は、7日間の使用期限があります。





グランサガとは



グランサガはiOS/Android/PCでお楽しみいただける、最高峰のクオリティで描かれるクロスプラットフォーム対応のオリジナルゲーム作品です。王道のRPGをベースに、世界中で愛されるゲームを目指して、Unreal Engine 4によるハイクオリティな3Dグラフィックや、梶裕貴さん、⻤頭明里さんら超豪華声優陣によるフルボイスストーリーをお届けします。さらに、ゲーム内BGMをはじめとする全音楽制作には下村陽子さんが参加。イラストやロゴデザインは天野喜孝さんが手がけ、グランサガのテーマソング「MAKAFUKA」はRADWIMPSが完全書き下ろしで提供しています。





