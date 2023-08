[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

美とウェルネスの体験で肌本来の美しさを引き出す



フォーシーズンズホテル東京大手町(所在地:東京都千代田区、総支配人:アンドリュー・デブリト)THE SPA(ザ スパ)では、温泉都市として称号を受けているハンガリー、ブダペストのスパブランドOmorovicza(オモロヴィッツァ)を取り入れたスパトリートメントをスタートいたしました。

ハンガリー湿原の泥*1を配合した泥パックや、ミネラルを豊富に含むハンガリー温泉水*2を贅沢に配合した化粧水で健やかなお肌に導くトリートメントから、日本が持つ最先端の技術で年齢肌のお悩みに対する効果を追求したスペシャルケアもご用意しております。





ビューティーリチュアル ルミナスグロウ(フェイシャル&ボディ)







~日本最先端技術にハンガリーの自然の恵みを融合~

最新の導入技術TPS*3 によりコラーゲンを肌の奥まで*4浸透させ、うるおいと弾力を取り戻します。

エイジングサインに働きかけるパックやリフティングハンドマッサージで、肌本来の輝きを取り戻しすっきりと引き締まったフェイスラインへと導きます。

米ぬかや米胚芽から作られた希少な天然ライスオイルでお肌全体をしっかりと保湿しながら、背中と首のマッサージで心身リラックスを促します。フェイシャルでは、オモロヴィッツァのミネラル豊富なハンガリーの湿原の泥*1を配合したクレンジングバームや温泉水*2が含まれるミスト化粧水で肌にうるおいを与え、健やかな肌に整えます。その後は、コラーゲンの生成を促すラジオ波とTPSでコラーゲンを肌の奥まで*4アプローチいたしますので、内側からふっくらとした弾力のハリ肌に導きます。

日本とハンガリーの悠久の時が育んだ美と自然の英知に東京最先端の美容へのアプローチを融合させた、美とウェルネスの体験で肌本来の美しい素肌のよみがえりをご実感下さい。



■ 料金: 58,500円/120分



モロヴィッツァのスペシャルトリートメント





THE SPAでは、様々なお肌悩みに合わせてオモロヴィッツァのスペシャルトリートメントを実施しております



ブルーダイヤモンド フェイシャル

ナノ化された整肌成分のダイヤモンドペプチド、必須アミノ酸など厳選された美容成分が角質層のすみずみまで瞬時になじみ、ダメージやストレスを受けた肌を修復、お肌の弾力を高めて上品かつ若々しいハリ肌へと導きます。ダブル洗顔の後、銅と乳酸の優しいピーリングで顔色を明るくし、肌のキメを整えます。その後、バラの香りのマスクを使用して、肌にふっくらとした栄養を与え、肌本来のバリア機能を回復させます。最後にリズミカルかつ流れるようなマッサージにより、細胞の再生とコラーゲンの生成を促し、お肌を引き締め、ハリ・うるおい・透明感のある理想の美肌へと導きます。更にローズクウォーツを用いたHARMONIZING QUARTZマッサージで究極のリラクゼーションを提供し、続く冷たいダーマグローブがクリアな目元に導きます。

■ 料金: 53,000円/90分



イリュミネイティング フェイシャル

クリアに輝くエイジレスな肌を取り戻したい方にお勧めのトリートメントです。

古い角質を取り除き、ビタミンCがもつ抗酸化作用で肌を保護し、コラーゲンを増やすことで、輝きのあるツヤ肌へと導きます。

ネロリの香りのダブルクレンジングの後、銅と乳酸の優しいピーリングで、お肌のキメを整え、滑らかな状態に整えます。ローズ香るマスクで肌にふっくらとした栄養を与え、肌本来のバリア機能を回復させ、マスク中は手と腕のマッサージで全身の血の巡りを良くし、リラックス効果も。ビタミンCがもつ効果と、リズミカルかつ流れるようなマッサージにより、細胞の再生とコラーゲンの生成が活発になり、お肌を引き締め、クリアに輝くエイジ レス肌に仕上げます。

■ 料金: 42,600円/75分



お問い合わせ・ご予約

THE SPA (ザ スパ)

ウエブサイト:https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/spa/

お問合せ・ご予約:03-6810-0660

*1泥炭:吸着剤 *2 温泉水:保湿成分 *3 TPS : Triple Penetration System。HE SPAでは最新の 導入技術TPSを採用しており、温熱効果のあるオレンジのLEDライトがトリートメントの効果を促進し、イオン導入とハイパーパルスにより美容成分を肌の奥まで届け、浸透を促します。

*4 角質層



【Omorovicza(オモロヴィッツァ)とは】



スパ美容大国ハンガリーの首都であり、ドナウの真珠と称されるブダペスト生まれのスパブランド。世界でも珍しい温泉湖として有名なブダペスト近郊のヘーヴィーズ湖(Lake Heviz)では、良質な温泉水が古くから医療や美容に活用され、その歴史は2,000年前の古代ローマ時代にまで遡る。カルシウムやマグネシウム、銅、亜鉛が豊富に含まれた温泉水は、健やかな肌へと導くハンガリーの“ヒーリングウォーター”として知られ、200年前にはその温泉水を使いオモロヴィッツァ家が国際的なリゾートスパ「Racz Spa」を築いた。2006年には、ノーベル賞受賞の実績を持つセゲド大学の研究所との共同研究により、特許取得の「ヒーリングコンセントレイト(TM)」で肌深層ケアを実現するスキンケアプロダクトの開発に成功。ステファン デ ハインリッヒ デ オモロヴィッツァと妻マーガレットの情熱が実を結び誕生した「オモロヴィッツァ」の製品は、肌に有効なミネラルを多く含み、エイジングサインに働きかけるとして国内外の多くの百貨店、ホテルのスパなどで展開しています。



THE SPA(ザ スパ)について







都会の喧騒から離れ、静寂の中でベストな状態のご自身を再発見していただける天空の美とウェルネス空間です。禅にインスパイアされた世界に誘い、古くから伝わる美容の知恵と最先端の技術を融合したトリートメントメニューや、最先端のフィットネストレーングなど、ホリスティックなアプローチで自己を高めていただけます。

お2人で同時にトリートメントを受けることのできるカップルトリートメントルームを含む5つのプライベートトリートメントルームでは、スパ&フィットネス担当ディレクターファラズ・タンヴェール率いる専属のセラピストが美と健康のためのトリートメントを提供しています。

屋久島の樹齢千年を超える屋久杉を使用した、『Yakusugi フォレスト リニューアル』、素肌が蘇る最先端のフェイシャルトリートメント、『ルミナス グロウ』などのフォーシーズンズ・シグネチャー・ビューティー・リチュアルは日本で古くから伝わる美容の知恵と最先端の美容技術を融合させたスパトリートメントをご体験頂いております。

その他、THE SPAでは、スチームルーム、お風呂、広々とした最先端のトレーニングマシンを取り揃えたフィットネスセンター(パーソナルトレーニングも提供しております)、皇居とスカイラインを望む20メートルの室内温水プール、ヴィタリティプールもご利用いただけます。



場所: フォーシーズンズホテル東京大手町39階

営業時間:スパトリートメント 10:00~20:30 月~木曜日 / 10:00~21: 30 金~週末 & 祝日 (最終入店1時間前)

プール・お風呂 6:30~21:30、フィットネスジム 24時間営業

ウエブサイト:https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/spa/

お問合せ・ご予約:03-6810-0660



フォーシーズンズホテル東京大手町について







フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート20室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、コンテンポラリーフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン&バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



※ 本プレスリリース内の料金は特記がない限り、消費税・サービス料が含まれた総額表示となります。

※ ご提供内容や時間は予告なく変更になる場合がございます。

※ 写真はイメージです。



