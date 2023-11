[武内製薬株式会社]

~累計販売数400,000個のプロテインブランド【THE PROTEIN(通称:ザプロ)】から新登場~



健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業を展開する武内製薬株式会社(本社:東京都品川区西五反田 代表取締役:小倉 由渡)は、フォロワーのお声から商品企画をスタートした新商品 <THE PROTEIN ソイプロテイン 1kg チャイ風味>を販売開始いたしました。







商品開発の背景





ザプロ公式アカウント X (旧:Twitter)は現在25,100人超。今回の商品はフォロワーの皆様に寒くなる季節に飲みたいフレーバーを募集したところ、最も多くの回答が寄せられ商品化に踏み切りました。好みの分かれるチャイですが、万人に受けるような程よいスパイス感に仕上げています。まろやかなスパイス感と深いコクが特徴的で 、お水はもちろん、牛乳や豆乳で割ると本格的なチャイラテが完成します!



武内製薬株式会社 ザプロ事業部 商品開発担当者



□ザプロ公式アカウントX(旧:Twitter)

25,422フォロワー *11月28日(火)時点

https://www.instagram.com/the__protein/



背景には空前のチャイブーム?





SNS投票の人気はもちろん、背景として令和に求められているリラックスしながら自分の感性を磨ける飲み物として関心を得ています。スパイスの効能による健康意識や美意識は、女性人気の高い「ソイ」と相性ばっちり!是非、運動時だけでなく、自分の時間を過ごす際のお供にもおすすめです!!



商品説明





上品なコクと、ほどよいスパイス感が口いっぱい広がるフレーバー。ほっと一息つきたくなるような本格チャイ風味のソイプロテイン。お水はもちろん、牛乳や豆乳で割ると本格的なチャイラテが完成します。



THE PROTEIN ソイプロテイン 1kg チャイ風味 の3つのこだわり





1.高たんぱく・アミノ酸スコア100



プロテイン1杯で*たんぱく質「約15.0g」を配合しています。また、たんぱく質の構成要素であるアミノ酸が、バランスよく含まれているかの指標であるアミノ酸スコアが100です。このスコアが100に近いほど「質のいいたんぱく質」であるとされています。*1食20gあたりの推定値



2.11種類のビタミン×低糖質×低脂質

ビタミンA、B1、B2、B6、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ビタミンB12、D、E、Cを配合し、美容のサポートを行います。また、1食当たりの糖質は2.4g、脂質は0.7g*と、低糖質・低脂質です。さらに1食分たったの76kcalで、美味しくたんぱく質補給をしたいけど、カロリーはあまりとりたくない方にもおススメです。*水で割った場合の計算となります。



3.機能的でオシャレなパッケージ

粉噛みしにくく軽い力でスーッと閉まる三連チャックを採用。毎日使うからこそ、使いやすさにもこだわりました。また、洗練されたオシャレなパッケージデザインで部屋に置くことも可能です。







商品概要







商品名:武内製薬 THE PROTEIN ソイプロテイン 1kg チャイ風味

内容量:1kg

販売価格:2,680円(税込)

栄養成分および全成分:

【栄養成分】

エネルギー76kcal、水分1.0g、たんぱく質15.0g、脂質0.7g、

炭水化物2.4g、灰分0.9g、ナトリウム197mg、食塩相当量0.5g、糖質2.4g、

食物繊維0.0g、V.A 129μg、V.D 0.5μg、V.E 2.1mg、V.B1 0.2mg、V.B2 0.2mg、

ナイアシン3.4mg、V.B6 0.3mg、V.B12 0.5μg、葉酸42μg、パントテン酸1.0mg、

V.C 20mg、植物性乳酸菌(死菌)20億個

【全成分】

大豆たん白(中国製造)、デキストリン、食塩、植物性乳酸菌末(殺菌)/香料、香辛料抽出物、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L- フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムカリウム)、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸 Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D3、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)



販売店舗





楽天

https://item.rakuten.co.jp/takeuchi-labo/ta-the-prs/

Yahoo

https://store.shopping.yahoo.co.jp/virginbeautyshop/ta-the-prs.html

auPay

https://wowma.jp/item/610642099

Qoo10

https://www.qoo10.jp/g/1031188668

Amazon

販売開始次第、URLを記載します



プロテインブランド THE PROTEIN(通称:ザプロ)











甘すぎないフレーバーで飲みやすく、シンプルで考え抜かれた設計のプロテイン。プロアスリートの肉体作りから、健康促進目的まで、幅広い世代・性別のニーズにお応えできるように、フレーバー・品質・栄養設計に徹底的にこだわりました。全ての原料の仕入れから加工・包材調達まで一貫して自社でディレクションし、原価以外のコストを極限まで抑えることで、高品質×低価格を実現しました。



会社概要







■会社名:武内製薬株式会社

■代表者:代表取締役 小倉 由渡

■所在地:東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立:2016年9月

■URL:https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容:健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口 : 小林

TEL:070-2426-8228 E-MAIL : pr@kinpica.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-10:16)