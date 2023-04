[レブコム]

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る」をミッションとし、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する株式会社RevComm(レブコム、本社:東京都渋谷区、代表取締役:會田武史)は、新生活に寄り添うメンターロボット「AI MiiTel(ミーテル)さん」を開発します。

当社は、4月1日を夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。このプレスリリースは「株式会社RevComm」の夢です。









「AI MiiTelさん」は、これまでレブコムが音声解析AI電話「MiiTel」や、AI搭載オンライン商談解析ツール「MiiTel for Zoom」を通じて蓄積した1億5千万回以上の商談の音声解析データをもとに、ビジネスパーソンをサポートします。



「AI MiiTelさん」の主要機能





リアルタイムアドバイス機能



電話やオンライン商談中に、リアルタイムで的確なアドバイスを行います。過去の膨大な商談の解析データに基づき、「お客様が迷っているときには、AではなくBの提案をしてみましょう」といった回答を瞬時に選択し、アドバイスします。











メンター・モチベーションアップ機能



電話やオンライン商談が終わると、メンターとして、商談の良かったポイントを要約し、フィードバックや振り返りを一緒に行います。フィードバック内容は蓄積され、アドバイスの精度はさらに向上していきます。加えて、利用者の感情を音声感情認識機能から検知し、声かけを行うことで利用者にそっと寄り添います。4月は新生活のスタートという人も多く、新入社員など、不安な気持ちや孤独感を抱く人も少なくありません。気持ちが落ち込む日もあるでしょう。そんな時、「AI MiiTelさん」は「先週よりも数値が改善されています」、「昨日の商談は、お客様のニーズをうまく引き出せていましたね」など、モチベーションアップにつながるポジティブな声かけをしてくれます。「AI MiiTelさん」は感情表現も多彩で、利用者のパートナーとして、業務のアドバイスのみならずメンタル面におけるサポートも積極的に行います。











デュアルサポート機能



「AI MiiTelさん」には、スマートフォンアプリ版もあります。自宅やオフィスでの業務に限らず、お客様のオフィスに訪問し商談を行う際などには、「AI MiiTelさん」のスマートフォンアプリがサポートします。ビジネスのあらゆる場面で利用者の気持ちに寄り添い、一番近くでサポートします。











チームフォロー機能



4月からの新生活において、チーム・組織を率いるリーダーや管理職に就任した人も、「AI MiiTelさん」がサポートします。リーダーは、チームメンバーが使用する「AI MiiTelさん」と連携することで、メンバーの日々の業務の様子や困りごと、必要なアドバイスなどを通知で受け取ることができます。また、「メンター・モチベーションアップ機能」と連動し、メンバーが今どのような状況にあるか確認することができます。メンバーの状況に合わせて、最適なサポートやフォローを「AI MiiTelさん」が提案し、リーダーや管理職のマネジメント業務をアシストします。











製品概要



製品名:スマートスピーカー、スマートフォンアプリケーション「AI MiiTelさん」

色:レブコムホワイト

サイズ(高さ×幅×奥行):170mm×70mm×70mm

質量:300g

販売開始日:未定

販売価格:オープン価格





これまでの紹介の通り、「AI MiiTelさん」の機能は、現在企業におけるコミュニケーションで1,650社、4.3万人に活用されている、音声解析AI電話「MiiTel」ならびに、2022年7月に提供開始したAI搭載オンライン商談解析ツール「MiiTel for Zoom」の進化した姿です。「MiiTel」や「MiiTel for Zoom」は、業務上のコミュニケーションの不透明さの課題を解消することで、より健全なビジネス活動を実現します。企業活動におけるコミュニケーションコストを下げることで、生産性を高め、競争力向上に貢献します。

コミュニケーションが可視化されることで、ビジネスパーソン一人ひとりが、AIのサポートを受けながらより適切なコミュニケーションを実現します。このことにより、ビジネスにおける議論の中身はよりシンプルかつ本質的になり、“思いが正しく伝わるコミュニケーション”に近づいていきます。レブコムのミッション、「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る」は、思いが正しく伝わるコミュニケーションが広がっていき、その結果、一人ひとりが相手を想う本当に大切なコミュニケーションを行うことができるようになることを目指し定めたものです。

レブコムは、「人が人を想う社会」に向け、さらなる研究開発を進めていきます。





MiiTelについて



音声解析AI電話「MiiTel」は、電話営業やコンタクトセンター業務における、会話の内容を解析し、高精度のフィードバックを行うことで商談獲得率・成約率を向上させる、日本発の音声解析AI電話サービスです。顧客と担当者が「何を」「どのように」話しているか分からない、というブラックボックス化問題を解消し、アナログな議事録作成も自動文字起こし機能が軽減します。

商談内容を振り返りやすいシンプルな設計なので、自ら振り返り商談の質を高めたり、開発や他部門に顧客要望をニュアンスまで正確に伝えたりすることが可能です。MiiTelは、営業担当者が「人にしかできないクリエイティブな仕事」に専念する時間を生み出します。

また、MiiTelにより蓄積された顧客とのリアルな音声データは、自社の教育研修、サービス開発、機能改善などに幅広く活用いただけ、企業の事業成長を後押しします。日本語版に加え、インドネシア語版、英語版の提供を開始しています。

公式サイト https://miitel.com/jp/

資料請求 https://miitel.com/jp/document-request/













株式会社RevComm 会社概要



「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

音声解析AI電話「MiiTel」は、インサイドセールス市場を中心に、営業やコールセンター業務におけるトークの可視化とセルフコーチング、テレワーク体制構築にご活用いただいています。また、オンライン商談ツール「MiiTel for Zoom」は、複数人でのオンライン商談の解析や振り返りが可能となり、営業の成約率を飛躍させます。

これまで、Google for Startups Acceleratorの採択をはじめ、B-Dash CampやTechCrunchによる様々な大会で優勝、入賞しているほか、Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング TOP20」、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」にも選出されています。



・企業名 :株式会社RevComm

・所在地 : 150-0002東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階

・代表者 : 會田 武史

・事業内容 :AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト:https://www.revcomm.co.jp/



※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です



「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。 私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/01-15:16)