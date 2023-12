[株式会社テレビ朝日]

EX THEATER ROPPONGI 10周年記念プログラム 最終日に実現!



2013年11月30日、六本木の地でB’z公演の歓声を産声に誕生したEXシアター六本木は、今年で開業10周年。これを記念したスペシャルプログラム『EX THEATER ROPPONGI 10th Anniversary』は、2023年11月30日、初日の「Da-iCE×Creepy Nuts」公演を皮切りに、全14タイトル16公演がスタートした。







輝かしい経歴を持つレジェンドから新進気鋭の若手まで超豪華なラインナップが見どころで、ロック、ポップスといった音楽ライブはもちろん、落語、演歌、トークライブなどジャンルも多岐にわたっており、まさにインクルーシブなエンターテインメント空間と化したこのイベント。その終幕を飾る最終日(12月17日)は、東京スカパラダイスオーケストラとyamaによる対バンライブだ。



@hiroyabrian



異色ともいえるこの組み合わせだけでも話題に事欠かないが、さらにうれしいニュース! なんと、この日限りのスペシャルセッションを披露する、との情報をキャッチした!! ボーカリストとのコラボはお手の物の東京スカパラダイスオーケストラ。彼らがyamaとの見事な一体感を見せつけるのか。はたまたyamaが“歌い手”としての実力をまじまじと見せつけ、スカパラメンバーをもってしても想像できないような新たな景色をみせてくれるのか。果たしてその内容はいかなるものか!? どちらのファンも、そうでない人も、要注目だ!!









■ボーカリストとのコラボレーション、といえばスカパラ!!

いわずもがな、数々のアーティストとのコラボレーションで、日本のミュージックシーンにおいて幾度となく話題をかっさらってきた「東京スカパラダイスオーケストラ」。記憶に新しいのは、今年11月上旬に開催された「テレビ朝日ドリームフェスティバル2023」での「緑黄色社会」長屋晴子とのセッション。横揺れ縦揺れの大盛り上がりで幕張メッセに集まった観客を大いに魅了した。



●東京スカパラダイスオーケストラ PROFILE

1989年デビュー。日本が世界に誇る9人組スカバンド。国内に留まることなく世界31ヵ国での公演を果たし、世界最大級の音楽フェスにも多数出演。2021年8月には「東京2020オリンピック競技大会」の閉会式でライブパフォーマンスを披露、2022年にはNHK紅白歌合戦に初出演した。

デビュー34年目を迎えた今も尚、バンドのテーマである“NO BORDER”を掲げ、音楽シーンの最前線を走り続けながらトーキョースカの楽園を広げ続けている。







■現代音楽シーンを代表する“歌い手” yama

SNSを中心としたネット上で話題となり、時代の寵児ともいえる才を発揮する新世代シンガー「yama」。その活躍ぶりは目覚ましく、日本はおろか優に国境をを飛び越え、今年はアジアツアーを行うほどの人気ぶりを見せている。“今見ておくべきアーティスト“の一人。



●yama PROFILE

2018年よりYoutubeをベースに活動をスタートし、2020年4月に自身初のオリジナル楽曲としてリリースされた「春を告げる」はSNSをきっかけにストリーミング再生では3億回再生を記録。アニメ「SPY×FAMILY」の第2クールED主題歌「色彩」、アニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season2のOPテーマ「slash」など、現在の音楽シーンを象徴するアーティスト。











<公演情報>

「EX THEATER ROPPONGI 10th Anniversary」

東京スカパラダイスオーケストラ × yama

2023年12月17日(日) EX THEATER ROPPONGI

OPEN 16:00 / START 17:00

<チケット情報>

テレ朝チケットにて絶賛発売中!!

受付URL:https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/tokyoska_yama

※お申込みには、tv asahi iDへの登録(無料)が必要となります。





