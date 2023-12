[アマン東京]

『ストロベリー アフタヌーンティー』、『ストロベリー カクテル セレクション』、『ストロベリー フォレ デセール』を2024年1月15日(月)より期間限定でご提供



アマン東京(東京・大手町、総支配人 八木朋子)では、2024年1月15日(月)から4月14日(日)まで、33階のザ・ラウンジ by アマンにて、様々な品種の国産苺をお楽しみいただける『ストロベリー アフタヌーンティー』(10,500円/税・サービス料込)と、『ストロベリー カクテル セレクション』(3種、各3,300円/税・サービス料込)をご提供いたします。また、1階別棟のザ・カフェ by アマンでは、1月15日(月)から3月15日(金)まで、すべてのメニューで苺を味わう『ストロベリー フォレ デセール』(6,200円/税・サービス料込)をご用意いたします。





■ザ・ラウンジ by アマン『ストロベリー アフタヌーンティー』







はじめに、アミューズとして、ライチのエスプーマを乗せたジューシーな苺のスムージーをお持ちいたします。苺の爽やかな甘酸っぱさとライチの甘みとの調和が、ストロベリーアフタヌーンティーの始まりを甘美に演出いたします。



特製黒竹スタンドの上段では、フランス産オレンジハニーのムースの上に苺のムースを重ねたバスケット型のケーキがトレーを彩ります。ハニーの上品な甘さと、苺やライムの酸味が味わい豊かなハーモニーを奏でます。



中段には、4種類それぞれ異なる食感の苺のスイーツを並べました。苺とクランベリーのジュレをのせた柑橘とバニラが香るなめらかなパンナコッタや、カリッとしたストロベリークランチが入ったチョコレートムースの他、カモミール風味のクリームをトッピングした苺のシュークリームや、苺のメレンゲをあしらったベルガモットのタルトなど、旬の苺ならではの素材本来の甘みや酸味を感じていただけることでしょう。



下段では、苺に生ハムとコクのあるピスタチオクリームを合わせた一品をはじめ、フレンチトーストや牛肉のバルサミコ煮、オマール海老のタルトなど、シェフが厳選したプレミアムな食材に苺のフレーバーを折り重ねた、洗練されたセイボリーをお楽しみください。







そして、特製のボックスには、様々な品種の国産苺を3種類日替わりで詰め合わせ、アマン東京選りすぐりの苺を食べ比べしていただく特別な仕様でお届けいたします。香ばしい自家製スコーンや、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」のラインナップを含む30種以上のお飲み物とともに、この時季ならではの格別な苺の美味しさをどうぞ。



『ストロベリー アフタヌーンティー』

料金: お一人さま 10,500円(税・サービス料込)

期間: 2024年1月15日(月)から4月14日(日)まで

時間: 11am - 4.30pm (ラストオーダー) ※お席のご利用は2時間まで

場所: アマン東京33階 ザ・ラウンジ by アマン

お問い合わせ: レストラン予約 03-5224-3339(10am - 7pm)

WEBご予約: https://www.tablecheck.com/ja/shops/amantokyo-thelounge/reserve



メニュー

・アミューズ

苺のスープ ライチのエスプーマ

・上段

フランス産オレンジハニーのムース 苺とライムのケーキ

苺のマカロン

苺のフィナンシェ

・中段

苺とカモミールのシュークリーム

苺とベルガモットのタルト

フランス産ミルクチョコレートムース 苺のクルスティヤン

パンナコッタ 苺とクランベリーのジュレ

・下段(セイボリー)

苺とプロシュット ピスタチオクリーム

フレンチトースト ゴルゴンゾーラ 東京蜂蜜 クルミ

ベリーとモッツァレラのテリーヌ サーモンマリネ アボカド

牛肉のバルサミコ煮 ライスクラッカー

オマール海老とビーツのタルト

・スコーン

プレーンスコーン

柚子とホワイトチョコレートのスコーン

クロテッドクリームと自家製ジャム

・ジュエリーボックス

国産苺3種の食べ比べ(品種は日替わりです)





■ザ・ラウンジ by アマン『ストロベリーカクテル セレクション』







ザ・ラウンジ by アマンのバーカウンターでは、3種類のストロベリーカクテル(各3,300円/税・サービス料込み)が登場いたします。人気のマルガリータに、苺のエッセンスを加えた「ストロベリー マルガリータ」は、塩とピンクペッパーをグラスの縁に飾ったスノー・スタイルで、スタンダードカクテルにひねりを加えたユニークな口当たりをお楽しみいただけます(写真中央)。「苺のローズモヒート」は、苺の爽やかな甘みをホワイトラムで強調し、バラの花びらを添えて華やかな一杯に仕上げました(写真左)。赤と白のグラデーションが美しい「ストロベリー レイヤード」は、いちごとキャラメルのエッグノックをベースにしたシルキーな舌触りのカクテルです(写真右)。







冬から春にかけてご用意するこの時季ならではのこだわりの一杯を、33階のバーカウンター越しに眺める摩天楼の夜景とともにご賞味ください。



『ストロベリーカクテル セレクション』

料金: 3種 各3,300円(税・サービス料込)

期間: 1月15日(月) から4月14日(日)まで

時間: 11am - 10pm

場所: アマン東京33階 ザ・ラウンジ by アマン

お問い合わせ: レストラン予約 03-5224-3339(10am - 7pm)



メニュー

・ストロベリーマルガリータ

・苺のローズモヒート

・ストロベリーレイヤード





■ザ・カフェ by アマン『ストロベリー フォレ デセール』







ザ・カフェ by アマンの「フォレ デセール」は、季節の果物を使ったクラシックなフランス菓子やグラスデザートを、セイボリーとコーヒーまたは紅茶とともにお楽しみいただけるデザートセットです。今回は、すべてのスイーツに旬の苺をたっぷりと使い、苺本来の甘みや酸味、そして果肉感をご堪能いただける苺づくしのメニューをご用意いたしました。



上段には、フォンダンを纏わせ色鮮やかな苺を表現したフランスの定番菓子‘ルリジューズ’が愛らしく並びます。上のシュー生地の中には、コクと甘みのあるピスタチオクリームを、 下のシュー生地の中には、苺のクリームとカットしたみずみずしい苺をたっぷりと詰めました。その他、苺のフィナンシェや、冷たいヌガーグラッセの苺ソースがけ、苺とクランベリーのジュレなど、アマン東京ペストリー料理長 井ノ上拓哉がこだわって作り上げる繊細なデザートとともに、大手町の森の中で春の訪れを感じるひとときをお過ごしください。



『ストロベリー フォレ デセール』

料金: お一人さま 6,200円(税・サービス料込)

期間: 1月15日(月)から3月15日(金)まで

時間: 1pm - 5pm (ラストオーダー) ※お席のご利用は90分まで

場所: アマン東京 1階別棟 ザ・カフェ by アマン

お問い合わせ: レストラン予約 03-5224-3339(10am - 7pm)

WEBご予約: https://www.tablecheck.com/ja/shops/amantokyo-thecafe/reserve



メニュー

・苺のデザート 5種

苺とピスタチオのルリジューズ

苺とミルクチョコレートのタルト

苺のフィナンシェ

ヌガーグラッセ ストロベリーソース

苺とクランベリーのジュレ

・セイボリーの盛り合わせ

・コーヒーまたは紅茶









アマン東京とは

「アマン東京」は2014年12月22日にアマン初の都市型ホテルとして開業いたしました。高層複合ビル大手町タワーの最上階部33階から38階に、木と石と和紙による、日本の伝統文化と現代性を兼ね備えた広々とした静かな空間を提供しています。客室数84室、高い天井高を持つガーデンラウンジを始め、レストラン、バーラウンジ、1階別棟のカフェ、パティスリー、カウンター8席の鮨店、そして8室のトリートメントスイート、30メートルの屋内プールやフィットネスジムを持つアマン・スパなどを擁し、そのどこからでも東京の眺望や自然をご堪能いただけます。





アマンとは

アマンは、プライベートな邸宅にいるかのような心温まるもてなしと、常に小規模であること、そして美しさの際立つラグジュアリーで非日常的な体験のできる、プライベートなリゾート・コレクションとして1988年に創設されました。そのコンセプトは、初のリゾートとして誕生したプーケット島のアマンプリ(平和なる場所)から、世界へと発信されていきました。現在、アマンは、20のデスティネーションにて34軒のリゾートを展開し、12軒のアマンでは、ブランデッド レジデンスを提供、また10軒のプロジェクトが進行中です。近年、アマングループは「アマンスキンケア」(2018年)、「アマン ファイン フレグランス」(2020年)、レディ トゥ ウエアコレクション「The Essentials by Aman」(2021年)、スキンケアライン「Aman Essential Skin」(2023年)など、静謐な隠れ家の枠を超え、その魅力的なライフスタイルを提供しています。さらにアマンは常に進化を続けることをブランド哲学に据え、 2020年にはサンスクリット語で「魂」を意味する新しいホテルブランド「Janu(ジャヌ)」を立ち上げ、現在東京(2024年3月開業予定)とサウジアラビアのアルウラ(建設中)を含む、7つのホテルが計画されています。ジャヌは、人とのつながり、遊び心のある表現、ソーシャルウェルネスを掲げ、ユニークなホスピタリティをご提供いたします。



