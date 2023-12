[プーマ ジャパン株式会社]

プーマジャパン株式会社(本社所在地:東京都品川区)は12月の新商品として、「PUMA WITH SWAROVSKI CRYSTALS」コレクションと「PUMA x BUTTER GOODS」を発売いたします。





1.「PUMA WITH SWAROVSKI CRYSTALS」コレクションを12月7日(木)より発売







タイムレスな魅力とラグジュアリーさで知られる「SWAROVSKI(スワロフスキー)」は、125 年以上に渡り、その精密なカットでクリスタルのトップブランドに君臨しています。今回の「PUMA WITH SWAROVSKI CRYSTALS」コレクションは、アップサイクルしたスワロフスキー・クリスタルを使用し、あえて不揃いなクリスタルを散りばめることによりユニークさと完璧な不完全さを讃えています。



シューズは、ブラックカラーの「PUMA SUEDE(プーマ スウェード)」に、アッパーのフォームストリップを囲むようにクリスタルを散りばめており、コーディネートのワンポイントになるデザインに仕上がっています。



アパレルは、胸元のプーマキャットロゴや、T7ジャケットの1本ラインにクリスタルを散りばめ、随所にこだわりのディテールが施されています。細かなクリスタルがストリートウェアに輝きを放ち、息をのむようなエレガンスとデイリースタイルが融合したルックです。アクセサリーには、クラシックでスポーティーなシルエットのキャップをラインアップします。



【発売日】2023年12月7日(木)

【商品販売店】プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア京都、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、

一部取扱店舗 ※店舗により取扱商品が一部異なります。





商品名:PUMA SWAROVSKI CRYSTALS SUEDE

希望小売価格:20,900円(税込)

品番:396352

カラー:02







商品名:PUMA SWAROVSKI CRYSTALS TEE

希望小売価格:7,150円(税込)

品番:622249

カラー:01/28/65







商品名:PUMA SWAROVSKI CRYSTALS フーディ

希望小売価格:15,400円(税込)

品番:622250

カラー:01/65







商品名:PUMA SWAROVSKI CRYSTALS T7 ジャケット

希望小売価格:19,800円(税込)

品番:622251

カラー:01







商品名:PUMA SWAROVSKI CRYSTALS T7 パンツ

希望小売価格:14,300円(税込)

品番:622253

カラー:01







商品名:PUMA SWAROVSKI CRYSTALS キャップ

希望小売価格:8,250円(税込)

品番:024942

カラー:01





2.「PUMA x BUTTER GOODS」 を12月16日(土)より発売







プーマのブランド創立75周年とオーストラリア発のストリートウェアブランド「Butter Goods(バター グッズ)」の15周年を記念して、前シーズンに引き続き「PUMA x Butter Goods」コレクションを発売します。



Butter Goodsは、オーストラリアのパースを拠点に2008年に設立され、スケートボード、音楽、アートなどのさまざまなストリートカルチャーにインスパイアされたストリートウェアブランドです。今シーズンのコレクションは、90年代のダートバイクやBMXのレーシングギアをモチーフにしたアイテムが登場します。



アパレルは、“PUMA Pro Racing”や“Butter Equipment”など、プロのレースからインスパイアされた遊び心のあるチームロゴを施した、ロングスリーブジャージをラインアップします。ショーツは、両ブランドのロゴやチェッカー柄でレースのゴールラインを表現したデザインとなっています。また、数字の記章はプーマの創業年である1948年と、Butter Goodsの創業年である2008年を意味しています。



シューズには、ブラックをベースに炎モチーフのパッチをアクセントにした「SUEDE CLASSIC Butter Goods(スウェード クラシック バター グッズ)」が登場します。ステッチをホワイトカラーに施し、シュータンには両ブランドが並ぶコラボレーションロゴ、ヒールカウンターには刺繍のプーマキャットがデザインされています。



【発売日】2023年12月16日(土)

【商品販売店】プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱店舗 ※店舗により取扱商品が一部異なります。





商品名:SUEDE CLASSIC Butter Goods

希望小売価格:18,700円(税込)

品番:396127

カラー:01







商品名:PUMA X Butter Goods 15Y ジャージ

希望小売価格:18,700円(税込)

品番:625618

カラー:11











商品名:PUMA X Butter Goods 15Y ショーツ

希望小売価格:13,200円(税込)

品番:625619

カラー:01



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-10:16)