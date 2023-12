[エフエス]

2023年12月15日(金)~12月17日(日)三日間、期間限定出店!



ザ・パイホール・ロサンゼルス・ジャパン(株式会社FSプランニング:東京都港区、代表取締役 山中 勇輝)は日本上陸以来、オーガニックコーヒーと手作りのパイ、あたたかい空間をみなさまに届けてまいりました。この度、2023年12月15日(金)~12月17日(日)五反田TOCにてポップアップを開催致します。定番のスイーツパイ、セイボリーパイをはじめ、スモアパイといった期間限定商品も展開いたします。ぜひ、この機会にポップアップストアにお立ち寄りいただき、ロサンゼルスの空気そのままの世界観、手作りのパイをお楽しみいただければ嬉しいです。









■ポップアップ開催概要



【開催期間】 2023年12月15日(金)~12月17日(日)

【開催場所】 五反田TOC

【営業時間】 金 10:30~21:00

土 10:30~19:00

日 10:30~18:00





※ご予約は承っておりません。

※営業時間は五反田TOCに準じます。期間中急遽変更になる場合がございます。

予めご了承くださいませ。



以下、メニュー↓

■Sweet

期間限定 S'more pie(スモアパイ)

Mom’s apple crumble(マムズアップルクランブル)

Mom’s cherry double crust(マムズチェリーダブルクラスト)

Chocolate brownie (チョコレートブラウニー)

Earl grey tea (アールグレイ)

Montblanc(モンブラン)

Pecan nuts(ピーカンナッツ)

Salted honey custard(ソルトハニーカスタード)



■Savory

Chicken & Corn bread(チキン&コーン ブレッド)

Mac & Cheese(マック&チーズ)

Shepherd’s(シェパーズ)

Stew with Salmon Broccoli(サーモンとクリームシチュー)

Vegetable & Curry(ベジタブル&カレー)



■Quiche

4 kinds Mushroom Quiche(4種のキノコキッシュ)

Swiss & Leak Quiche(スイス&リーキのキッシュ)



※商品はなくなり次第終了となります。







■「The Pie Hole Los Angeles」とは?

創立者であるマシュー・ヘフナーの母秘伝のレシピを元に、2011年ロサンゼルスにハンドメイドのオリジナルパイとオーガニックコーヒーのお店「The Pie Hole Los Angeles」をオープンしました。

現在ではハリウッドやオレンジカウンティーなど著名な地域へ出店を拡大しており、多くのハリウッドスターなど世界中のファンを魅了しています。

トリップアドバイザーで「ロサンゼルスのベーカリー」口コミランキングで第1位を獲得するなど、今最も注目されているカフェの1つです。

「The Pie Hole Los Angeles」はパイとコーヒーだけではなく、家族の温かみを感じられるようなアットホームな空間を提供するショップです。



■オーガニックコーヒーへのこだわりについて

「The Pie Hole Los Angeles」のコーヒーは、添加剤や雑草剤など有害な物質は一切使用していません。100%オーガニックの最高品質な豆をミディアムローストで仕上げた、滑らかで綺麗な味わいのブレンドコーヒーです。スムースな口当たりでドライフルーツのような明るい酸味とチョコレートのような味わい、そしてフローラルな香りと共に豊かなボディ感が口の中に残ります。さっぱりとした味わいのコールドブリューコーヒーや、まろやかな口当たりのニトロコーヒーはパイとの相性も抜群です。



【店舗情報】

※印は現在は閉店または臨時休業中



※●日本1号店

The Pie Hole Los Angeles ルミネ新宿



※●日本2号店

The Pie Hole Los Angeles GINZA SIX



※●日本3号店

The Pie Hole Los Angeles 原宿竹下通り



●日本4号店

The Pie Hole Los Angeles 西麻布

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目15-3 KITERU1F

TEL:03-6712-5275

Instagram : @piehole.nishiazabu_staff



●日本5号店

The Pie Hole Los Angeles 小金井公園

〒180-0021 東京都武蔵野市桜堤2丁目6-19 hocco13S

TEL:0422-68-3764

Instagram : @piehole.koganei_staff



●日本6号店

The Pie Hole Los Angeles 旧軽井沢

〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢774 SASH! International 2F

Instagram : @piehole.karuizawa_staff



●日本7号店

The Pie Hole Los Angeles 福岡

〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金2丁目11-20 1F

TEL:092-791-1255

Instagram : @piehole.fukuoka_staff



■「The Pie Hole Los Angeles」公式SNSアカウント情報

Instagram : @PIEHOLE_J



【運営会社概要】

■会社名: 株式会社FSプランニング

■設立日: 平成25年3月27日

■代表者: 代表取締役 山中 勇輝

■本店所在地: 東京都港区西麻布2-15-3

■URL: http://fs-planning.jp/



〈このリリースについてのお問い合わせ〉

株式会社FSプランニング

03-6268-8547(代表)

時間:9:00-18:00

(土日祝を除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/16-09:16)