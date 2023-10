[京セラコミュニケーションシステム株式会社]

~小中学生がタブレット端末で学校でも家でも読書・学習できる環境を提供~





京セラコミュニケーションシステム株式会社(本社:京都市伏見区 代表取締役社長 黒瀬 善仁、以下KCCS)は、学校向けクラウド型図書館システム「ELCIELO for School」を福島県大熊町の教育施設である「学び舎 ゆめの森」に導入し、小中学校の児童生徒が2023年9月から利用を開始したことを発表します。



「学び舎 ゆめの森」は、東日本大震災により被災した大熊町に12年ぶりに誕生した、認定こども園と義務教育学校(小中学校)・学童保育が一体となった町立の教育施設です。大熊町では、震災以前から子どもの読書活動の推進に注力するとともに、10年前から小中学校の児童生徒に1人1台のタブレット端末を配布するなど、早くからICT教育にも取り組んでいます。2023年8月に新設された本施設の中心には、最大5万冊の本を収蔵できる大きな円形の図書ひろばが設けられており、児童生徒は本に囲まれた空間でデジタル教材を用いて一人ひとりの学習進度に合わせた授業を受けることや、施設内の好きな場所で自由に読書や学習をすることができます。





大熊町では、本施設の新設にあたり、ICTや電子コンテンツを活用した先進的かつ子どもたちが読書をしたくなるような環境を構築したいと考え、KCCSが提供する「ELCIELO for School」を導入しました。

「ELCIELO for School」は、紙の本だけでなく電子書籍や音声読み上げコンテンツのオーディオブックなども一元管理できる、小中学校向けのクラウド型図書館システムです。



本システムの導入により、児童生徒はタブレット端末で電子書籍やオーディオブックを学校だけでなく家でも手軽に閲覧することができるようになりました。また「セルフ貸出機能」により、児童生徒自身が本のバーコードを自分のタブレット端末のカメラで読み取ることで、図書カウンターを通さなくても借りることができるようになっています。





さらに、オーディオブックを利用することで、活字に慣れていない低学年の児童生徒が読書を楽しむことができるほか、英語の童話を耳で聞いて言語学習に役立てるなど、今までの学校の読書とは違う新しい教育支援を行うことができる環境も実現しています。



今後もKCCSは「ELCIELO for School」の機能強化を行うとともに、大熊町や教育施設と連携しながら子どもたちの読書活動推進の支援を行って参ります。



■「学び舎 ゆめの森」について







■展示会への出展予定

「ELCIELO for School」は、2023年10月24日・25日にパシフィコ横浜で開催される「第25回 図書館総合展2023」に出展します。(オンライン展は11月15日まで開催中)

出展内容・開催フォーラム詳細:https://www.libraryfair.jp/booth/2023/249



■学校向けクラウド型図書館システム「ELCIELO for School」について

URL: https://www.kccs.co.jp/contents/ict/service/elcielo-school/



*製品の仕様・サービスの内容は予告なく変更させていただく場合があります。

*製品名・サービス名および会社名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。





【お客様からのお問い合わせ】

京セラコミュニケーションシステム株式会社

KCCSカスタマーサポートセンター

URL:https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/?category=education&service=elcielo-school



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)