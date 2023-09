[株式会社じげん]

株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO:平尾 丈、東証プライム・証券コド:3679)は、8月に発表した日本語版の統合報告書「ZIGExN REPORT 2023」(https://zigexn.co.jp/ir/integrated_report/)に続き、この度英語版(https://zigexn.co.jp/en/ir/integrated_report/)の発表をいたしましたのでお知らせいたします。







■株式会社じげん統合報告書 「ZIGExN REPORT 2023」について

当社グループは、一昨年創立15周年を迎え、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を新設。第二次中期経営計画として「Z CORE」を発表し、持続的な企業の成長を支える基盤として、ステークホルダーとの価値共創を重視することを掲げ、統合報告書の公表を開始しました。

統合報告書2021では当社に関する基本的な情報を分かりやすく伝達することを意識して作成し、昨年公表した統合報告書2022では、「両利きの経営」をテーマとして、経営における様々な二項対立をどのように捉え、どのように取り組んでいるかに着目して、大幅にアップデートいたしました。

そして、今回の統合報告書2023では、「顧客への提供価値」と「人材の価値」という2大テーマを踏まえて作成しております。



<顧客への提供価値>

今後当社グループが更なる成長を実現するうえでの最重要テーマであり、各事業において提供価値の更なる向上に注力しております。本報告書では顧客やユーザーの当社サービスに対する実際の声なども取り挙げております。



<人材の価値>

当社では各事業を牽引する事業責任者や積極的なM&Aを支えるPMI人材といったあらゆる人材がおりますが、こういった「人的資本」が当社の成長源泉の一つだと考えており、各人材のポテンシャルを最大限に引き出すことが中長期的な成長に貢献すると考えております。



■創業以来重視してきた「事業家集団」から、社会を変革する「UPDATERs」への発展

本報告書では、当社の人的資本経営方針見直しの背景から、人材戦略パートを前年より大幅にアップデートしております。



<当社代表 平尾のコメント>

今期の統合報告書では、じげんの「人的資本経営」について紙幅を割いています。これまで「事業家集団」を標榜してきたじげんですが、今後はより多様な「プロフェッショナルスキル」を持ち、多才な「個性と別解」をもった仲間が結集し、社会を変革していくチームとなるよう、組織の目指す姿/チーム像もアップデートしてまいります。これまで磨いてきたテクノロジーの駆使や多事業展開からの知見活用をベースにしつつ、既存のやり方にとらわれないサービス/プロダクトをチームで生み出していける事業家を何人育てることができるか。これを、我々の人的資本経営の中心に据えていきたいと考えています。



当社の統合報告書では、従来から実施している財務情報の開示のみならず、非財務情報の積極的な開示に取り組んでおります。これからも、株主さまをはじめとするステークホルダーの皆さまとの対話を大切にし、エンゲージメントの強化を図ってまいります。

詳しくは、じげんコーポレートサイトよりご覧ください。

・日本語版 https://zigexn.co.jp/ir/integrated_report/

・英語版 https://zigexn.co.jp/en/ir/integrated_report/





■株式会社じげん統合報告書 「ZIGExN REPORT 2023」の概要

Introduction

作成方針及び統合報告書2023のポイント

ZIGExN Group at a glance

じげんの軌跡

CEOメッセージ

取締役メッセージ

じげん価値創造モデル

マッチングテクノロジー

中・長期方針

価値創造の源泉

1・顧客価値を高める経営戦略

2・成長を加速させる投資戦略

3・ 各種戦略と連動した人材戦略

4・非連続成長を支える財務戦略

価値創造を支える仕組み

1・持続可能企業に向けて

2・コーポレートガバナンス体制

3・リスク分析

4・IR活動

事業ポートフォリオ

ライフサービスプラットフォーム事業

Vertical HR ‒ リジョブ、タイズ

Living Tech ‒ 賃貸スモッカ、リショップナビ

Life Service ‒ アップルワールド/ギャランツアー/リキシャ/トラベリスト

Data section





■株式会社じげん 会社概要

[社名] 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード] 3679 (東証プライム)

[本社所在地] 東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日] 2006年6月1日

[代表者] 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金] 125百万円(2023年3月31日時点) [事業内容] ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



