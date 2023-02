[株式会社ユナイテッドアローズ]

日常に溶け込むデザインとこだわりのジャストルーズなサイズバランスでゴルフウェアの自由な着こなしを提案



株式会社ユナイテッドアローズ(代表取締役 社長執行役員 CEO:松崎 善則、本社所在地:東京都渋谷区)が展開する「UNITED ARROWS/ユナイテッドアローズ」は、最高品質のゴルフ用品を展開するテーラーメイド ゴルフ株式会社(代表取締役社長:マーク・シェルドン-アレン、本社:東京都江東区)と共同開発したコレクション第2弾を、2023年3月3日(金)よりユナイテッドアローズ一部店舗とテーラーメイド銀座店他取扱店舗にて発売します。2月10日(金)より一部先行予約会を開催します。







2022年9月に開始した同プロジェクトは、ゴルファーが本当に求める機能を熟知したテーラーメイドと、ユナイテッドアローズが提案する上品で洗練されたデザインやトレンド感のあるスタイルを融合させ、スタイリッシュかつモダンなコレクションを展開し、ご好評をいただきました。



第2弾となる今コレクションでは、「NO BOUNDARIES」「GENDERLESS」「STREET」をテーマに、ゴルフシーンでのパフォーマンスはもとより、シーンを問わず街中に溶け込みデイリーに着用いただけるようなデザインとサイズバランスにこだわったコレクションを展開します。



機能素材を採用したスポーティーなアパレルやアクセサリー、グッズを含めた全17アイテムをラインアップ。春夏らしいライムグリーンやライラックなどのパステルカラーをアクセントに、ソフトで軽やかなスタイルを提案します。各アイテムの随所に小さく配置したロゴや、コンセプトメッセージを大きくグラフィックで表現するなど、より日常での着用を意識したデザインに落とし込みました。また、大人の方が無理なく着られる適度にゆとりのある“ジャストルーズ”なサイズバランスにもこだわり、幅広い自由な着こなしを楽しんでいただけるようほぼすべてのアイテムをユニセックスにしているのもポイントです。

前回とは一線を画す新たなアプローチで展開するコレクションにどうぞご期待ください。





「TaylorMade × UNITED ARROWS」コンセプト







“ゴルフはプレーヤー同士の関係性を繋ぐ力になる”という思想のもと、テーラーメイドがブランドコンセプトの一つに掲げる“Relatable”を今回のコラボレーションのコンセプトにも採用しました。一部ウェアの肩や袖部分のワンポイントのほか、ユナイテッドアローズとテーラーメイドのロゴを並べた商品タグにコンセプトメッセージを記載しています。



「WHILE A ROUND may last four hours, the relationships last a lifetime. It’s more than a game, GOLF isa driving force that brings us together.」







「TaylorMade ×UNITED ARROWS」商品詳細



※価格はすべて税込み



<伸縮性と耐久性に優れたTEXBRID(R)の素材を採用>





・テーラードジャケット

リラックスシルエットのテーラードジャケット。スナップボタン仕様やコンシールファスナーポケット、背裏にコンセプトメッセージのグラフィックを配置するなどスポーティーなデザインが特徴です。

価格:¥30,800

カラー:ブラック、オリーブ





・2wayジャケット

肩のジップを外すことでベストにもなる2way仕様のジップアップジャケット。フードは襟裏に収納でき、背面ウエストのドローコードでシルエットの調整を可能にしています。

価格:¥35,200

カラー:ブラック、オリーブ





・プルオーバーシャツ

背面上部をハーフジップにし、下部にはメッシュポケットを配置したデザインが特徴のプルオーバーシャツ。腕の可動域を広げるラグランスリーブ仕様にしています。

価格:¥24,200

カラー:ブラック、ベージュ、オリーブ





・S/S プルオーバーシャツ

ドロップショルダーのデザインで、裾のドローコードでシルエットの調整が可能な半袖のプルオーバーシャツ。左のサイドポケットに収納ができポケッタブル仕様になります。

価格:¥19,800

カラー:ブラック、オリーブ、ライラック





・ジョガーパンツ

裾リブ仕様のジョガーパンツ。後部には2つのバックポケットとフォンポケットを配置しています。

価格:¥20,900

カラー:ブラック、ベージュ、オリーブ





・ワイドパンツ

リラックスシルエットのワイドパンツ。テーラーメイドロゴ入りのテープベルトが付属。後部には2つのバックポケットとフォンポケットを配置しています。

価格:¥23,100

カラー:ブラック、ベージュ、オリーブ





・ショーツ

テーラーメイドロゴ入りのテープベルトが付属した膝上丈のショーツ。後部には2つのバックポケットとフォンポケットを配置しています。

価格:¥18,700

カラー:ブラック、ベージュ、オリーブ





・スコート

テーラーメイドロゴ入りのテープベルトが付属したシンプルで着回し力の高いスコート。後部には2つのバックポケットとフォンポケットを配置しています。

価格:¥19,800

カラー:ブラック、オリーブ、ライラック



<水分と反応することで持続的な冷感機能発揮するテーラーメイドオリジナルの【T-ICE】素材を使用>





・ポロシャツ

肌に触れる部分に凹凸があり肌離れに優れたポロシャツ。前立て下部にブランドロゴを配し、背面下部にもコンセプトメッセージのグラフィックを配しています。

価格:¥18,700

カラー:ホワイト、ブラック、ライラック、カモフラージュ





・モックネックTシャツ

肌に触れる部分に凹凸があり肌離れに優れたモックネックTシャツ。背面に大きくコンセプトメッセージのグラフィックを配しています。

価格:¥16,500

カラー:ホワイト、ブラック、オリーブ、カモフラージュ



<ACCESSORIES>





・キャップ

伸縮性と耐久性に優れたTEXBRID(R)の素材を採用したキャップ。フロントにテーラーメイドロゴを小さく3つ並べたデザインが特徴。つば裏にはコンセプトメッセージのグラフィックを配しています。

価格:¥5,500

カラー:ホワイト、ブラック、ベージュ





・ハット

伸縮性と耐久性に優れたTEXBRID(R)の素材を採用したバケットハット。フロントにテーラーメイドロゴを小さく3つ並べ、上部にMetal-Tのロゴを同色でプリントしたデザインが特徴。上部裏にはコンセプトメッセージのグラフィックを配しています。

価格:¥5,500

カラー:ブラック、ベージュ、オリーブ





・キャディバッグ

中綿素材を採用し、Metal-Tのロゴをあしらったシンプルなデザインのスタンドバッグ。取り外し可能なボアのショルダーパッドが付属。9型 3.4kg 47インチ対応。

価格:¥59,400

カラー:ブラック



・ヘッドカバー

第1弾から継続のボア素材を使用したヘッドカバー。

ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、パター用2種。

価格:各¥6,600

カラー:ブラック





・バッグ

シンプルな中綿素材を採用し、持ち手部分にコラボレーションロゴのウェビングをあしらったトートバッグ。外側のオープンポケットに加え、内側にメッシュポケットや小物を入れられるファスナー付きの内ポケットを備えています。

価格:トートバッグ ¥22,000 ラウンドトートバッグ ¥11,000

カラー:ブラック





・ミドルソックス(メンズ)

テーラーメイドロゴを小さく3つ並べたワンポイントデザインが特徴のミドルソックス。シーズンカラーを入れたバイカラーで展開します。

価格:¥2,200

カラー:ホワイト×ブラック ホワイト×オリーブ オリーブ×ブラック



・ハイソックス(ウィメンズ)

テーラーメイドロゴを大胆に大きく配したハイソックス。キャッチーなシーズンカラーもこなれた印象があり、存在感のあるデザイン性が魅力。

価格:¥3,080

カラー:ホワイト、オリーブ、ライラック





取扱店



・フルラインアップ

ユナイテッドアローズ

六本木ヒルズ店、心斎橋店、名古屋駅店、UNITED ARROWS ONLINE、ZOZO TOWN



・グッズ類

ユナイテッドアローズ

丸の内店、日本橋店、二子玉川店、金沢店





テーラーメイドゴルフ株式会社について







TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC.(米国)は1979年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーです。

日本では1986年に事業を開始し、クラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリーなど幅広いゴルフ用品を提供しています。ゴルフ市場における高い販売実績を記録しており、ツアープロをはじめ多くのゴルファーから高い支持を獲得しています。





株式会社ユナイテッドアローズについて







1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。



