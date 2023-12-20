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【キスケKIT】圧倒的空間とビートが織りなす魔法！年末年始にボウリングのスーパーディスコボウル開催決定！【愛媛県　松山市】

［キスケ株式会社］

往来の大人気イベント「スーパーディスコボウル」が年末年始も開催！様々なクラブミュージックと映像のコラボレーションで盛り上がること間違いなし！

キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市、代表：山路義則）が運営する四国最大級のエンターテインメント施設「キスケBOX」（愛媛県松山市）内の「KIT・KITPLAY」では、2023年12月28日（木）～2024年1月3日（水）の期間「スーパーディスコボウル」を開催します。1970年の開業以来地元の人々に愛され続けてきたボウリング場「キスケボウル」にて行われる、音楽×ボウリングの融合イベントです。


20年以上の歴史を持つスーパーディスコボウルが年末・年始も登場！！
クラブ・ミュージックで包まれた場内で、お酒を飲みながら皆でボウリングをすれば盛り上がること間違いなし。
期間　12月28日～1月3日　20：00～23：00

音楽や特殊照明、レーザーやスモークなどの演出により、全く新しいボウリング体験をお楽しみいただけます。


キスケKITのボウリング全43レーン


・ファミリーBox12レーン
開放的な空間に、重厚感のあるゆったりとしたソファーのBOX席では、食事をしながらボウリングを楽しめます。


・パーソナルBOX28レーン
周囲を気にせずプライベートな時間を過ごせる、1レーンごとに仕切られたBOX席。大会向けの練習やカップル
でのデートなどにオススメです。



・VIPレーン
3レーンを専有、20名様までご利用可能なプライベート空間をご用意しました。ビリヤード・ダーツ・バーカウンター併設で素敵なパーティー空間を演出いたします。


店舗情報：キスケKIT



　2018年11月9日に「遊びを自由に組み立てる」をテーマに複合エンターテインメント施設「キスケ KIT（キット）」にリブランディング致しました。
キスケが本社を置く愛媛・松山市の「キスケBOX」3階（旧キスケボウルおよびカラオケWAO）の約6,100平方メートルを全面リニューアル。
カラオケ、ボウリング、ボルダリング、トランポリン、ダーツ、ビリヤード、キッズパークなどつのアトラクションが自由に楽しめる中国・四国エリア最大規模の複合エンターテインメント施設。

住所　　：愛媛県松山市宮田町4番地　キスケBOX３階
電話　　：089-998-3000
営業時間：10:00～23:00
URL　　：https://www.kisuke.com/kit/

運営会社名　：　キスケ株式会社



本社　 ：　愛媛県松山市宮田町4番地
代表者　：　代表取締役社長　山路　義則
設立　　：　1970年
資本金　：　2,005万円
URL　　：　https://www.kisuke.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


店舗名：キスケ KIT(キット)
担当 ：岩崎 洋一郎
電話 ：089-998-3000
メーアドレス：iwasaki@kiuske.coｍ

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-13:46）

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