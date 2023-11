[オリックス・ホテルマネジメント株式会社]

ORIX HOTELS & RESORTS(運営会社:オリックス・ホテルマネジメント株式会社、本社:東京都港区、取締役社長:似内 隆晃)は、このたび、ミッドスケール・ライフスタイルブランド「CROSS HOTEL(クロスホテル)」をブランドリフレッシュいたしますのでお知らせします。あわせて、今回のブランドリフレッシュを記念し、各施設のInstagram公式アカウントではペア宿泊券が当たるキャンペーンを開催いたします。





2007年にオリックスグループ初のホテルブランドとしてローンチされたクロスホテル。主要都市のプライムロケーションに位置するライフスタイルホテルとして、現在クロスホテル札幌、クロスホテル京都、クロスホテル大阪の3施設を展開しています。これまで大切にしてきた「地域とのつながり」を軸としながらも、従来の固定概念をなくし、誰にとってもポジティブな裏切りをつくり、良いギャップを生み続けていきたいという思いから、新しいブランドプロミスは「NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONS」に。心が動く刺激を求め、自分自身の成長につながる体験に興味を持つ皆さまに向けて、成長や刺激につながる価値体験をお届けしてまいります。







さらに、3施設の公式ウェブサイトもリニューアルしました。新しいウェブサイトは、3つのブランドコンセプトから3本の線を用いたデザインとしており、交差する線とそこから生成されていく面はクロスホテルが目指す新しいつながりから心地よい時間を生み出していく姿を表しています。

ぜひ、札幌、京都、大阪の中心地で、ここにしかできない体験とかけがえのない時間をお過ごしください。



1. CROSS HOTELのブランドコンセプト







■FEEL LOCAL~地域を発信~

ホテルでのイベントやさまざまな情報を発信して、地域への集客に貢献するクロスホテル。この地域で快適に「泊まりたい」と「過ごしたい」を叶える場所です。人とつながり、地域の歴史・文化に寄り添い、各地のトレンドを体感できます。





■COUNT ON US~思いがけないおもてなし~

一人ひとりに、ポジティブな裏切りや発見のあるコミュニケーションをはかります。心のこもった気づかいや人に寄り添ったコンシェルジュサービスなど、訪れた理由や思いを大切にお迎えします。すべてのお客さまに、他の街、他のホテルでは出会えない、家族や仲間とのかけがえのない時間をお届けします。





■CELEBRATE TOGETHER~集まりたくなる場所~

集まる場所、集まりやすい場所のクロスホテル。女子会から企業の集まり、結婚式の二次会、記念日などの大切な日まで、すべての人が垣根なく集まれる場所になるようにフレキシブルにご対応します。





2. CROSS HOTELのブランドホールマーク





CROSS HOTELを象徴するもの、それが「CROSS DELIGHTS」と「CROSS MOMENTS」です。





■CROSS DELIGHTS~人をつなげるイベント~

地域とつながるイベント開催など、地元とお客さまの接点が生まれる日があります。各クロスホテルが横断的に展開する地域フェアや地元のアート、ミュージックなど、五感で感じる明るくハッピーな季節イベントを実施します。また、スペシャルな日をSNS と連動することで、リアルとデジタルの両方から、にぎわいをつくります。



ToyToy Experience (クロスホテル札幌)

日時:11月24日(金)15:00~18:30

内容:アイヌ文化を未来へつなげる活動を続けるToyToyを迎え、音楽や文様を体験する1日。トンコリ演奏のほかアイヌ文様切り絵の体験プログラムなどもご用意。ToyToyがデザインしたアイヌ文様をモチーフとしたアクセサリーやファッション雑貨が並ぶPOP UP SHOPも登場します。

https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/event/7057/





■CROSS MOMENTS~お祝いのエンターテインメント~

トレンドに乗ったポジティブな裏切りのある、アニバーサリーの演出をはじめ、友人・家族・女子会など、集まって思い出をつくる場を提供します。各ホテルの独自性・アイデアを結集してクロスホテルだからこそ可能にするポジティブな裏切りや、発見のあるコミュニケーションをはかります。





特別な日のアニバーサリー演出(クロスホテル札幌、クロスホテル京都、クロスホテル大阪)

内容:大切な方との記念日のお祝いやサプライズにぴったりなアニバーサリーケーキや花束や、お部屋のバ

ルーン装飾などをご用意しています。詳細は、各施設へご相談ください。





オトナのための記念日プラン(クロスホテル札幌)

内容:サプライズがあふれる1日1組だけの宿泊プランです。ロビーでゆったりとしたチェックインからは

じまり、お部屋で楽しむドリンクのチョイス、ラウンジで特別メニューのご提供や、朝食を待たずに

入れるファストパスなど、チェックインからチェックアウトまでお客さまの特別な日を演出します。

詳細:https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/wcrspop/plan/7046/





3ブランドリフレッシュキャンペーン





クロスホテル札幌、クロスホテル京都、クロスホテル大阪のInstagram公式アカウントでは、各施設でペア3組6名さまに宿泊招待券をプレゼントするキャンペーンを開催します。ぜひ、対象の施設で誰とどんな体験をしたいかコメントしてください。





応募期間:11月13日(月)~11月30日(木)まで

応募資格:応募する施設の公式Instagramアカウントの「フォロー&コメント」

クロスホテル札幌 @crosshotel_sapporo

( https://www.instagram.com/crosshotel_sapporo/ )

クロスホテル京都 @crosshotelkyoto

( https://www.instagram.com/crosshotelkyoto/ )

クロスホテル大阪 @crosshotelosaka

( https://www.instagram.com/crosshotelosaka/ )

応募方法:1. 応募する施設の公式Instagramアカウントをフォロー。

2. キャンペーン投稿に「どなたと、どの施設で、どんな宿泊体験をしたい」のかをコメントする。

3. 当選の方のみ、各施設の公式InstagramアカウントよりDMで通知いたします。

※利用規約・詳細については、各施設の公式ウェブサイトにてご確認ください。

賞 品:無料宿泊招待券(各施設 3組6名さま(朝食付き))





4.施設紹介





■クロスホテル札幌

「心おどる 北海道クオリティに出逢う場所」をコンセプトに、地域を感じるおもてなしや、ご滞在を特別な日に変える演出など、北海道の魅力を体験いただける全181室のライフスタイルホテルです。

北海道ならではのフードやドリンクをフリーフロースタイルで楽しめるラウンジサービス、北海道で活躍をするアーティストと制作した客室、最上階18階には札幌の街を望む展望大浴場。そして、個性や感性を刺激する、五感で楽しむカルチャーイベントの実施など、地域とヒトとの心躍るつながりをご提供してまいります。

公式ウェブサイト: https://www.crosshotel.com/sapporo/



■クロスホテル京都

京都・河原町三条から1本南に下がった龍馬通に沿って位置する、洗練されたデザインと伝統的意匠が融合したライフスタイルホテルです。客室は「京感(共感)」と「木(気)づかい」をテーマにした、スイートルームを含む全301室。1階には印象的なグラフィックアートやペインティングアートなどに彩られた遊び心あふれる空間が広がり、にぎやかながらもどこかノスタルジックな雰囲気が漂うレストラン&バー「KIHARU Brasserie」を構え、朝食からディナーまでジャンルレスなメニューをお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト: https://www.crosshotel.com/kyoto/



■クロスホテル大阪

なんばの中心地に位置し、大阪・御堂筋の四季折々の銀杏並木の眺望や、道頓堀の夜景が魅力のスタイリッシュなライフスタイルホテルです。赤色を基調とした色鮮やかなデザインとすることで、新しく力強い洗練された空間を演出した全229室の客室のほか、さまざまなシーンに対応する「TERRACE & DINING ZERO」では、こだわりのお料理とお酒をご提供します。また、アートや伝統文化、食などの文化活動を通して、地域の歴史の古さと新しさの融合を表現する活動を推進しており、地域のにぎわいの創出にも貢献してまいります。

公式ウェブサイト: https://www.crosshotel.com/osaka/





CROSS HOTEL(クロスホテル)について:

CROSS HOTELは、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や街とつながり、ここだけの、かけがえのない滞在を叶えるミッドスケール・ライフスタイルブランド。NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONSをブランドコンセプトに、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。現在展開する3軒のクロスホテルは札幌、京都、大阪の中心地で、全ての人が垣根なく集まり、手の届く非日常体験をご提供します。



ORIX HOTELS & RESORTS(オリックス ホテルズ&リゾーツ)について:

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。現在、ORIX HOTELS & RESORTSでは、北は北海道から南は福岡、大分まで、5ブランドにて13の旅館・ホテルを展開し、2023年12月2日には「熱海・伊豆山 佳ら久」を新規開業予定です。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト: https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/



