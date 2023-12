[株式会社COGNOSPHERE]

新キャラクターのルアン・メェイ、雪衣、およびDr.レイシオ登場!一緒に宇宙ステーション「ヘルタ」の秘密を探ろう!



グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、『崩壊:スターレイル』Ver.1.6「只人と神の栄冠」を12月27日にリリースすることを発表しました。今回の更新では、ルアン・メェイ、Dr.レイシオ、雪衣がプレイアブルキャラクターとしてゲームに登場!また、新マップ--「宇宙ステーション『ヘルタ』・封鎖部分」が実装され、ルアン・メェイが生命科学の実験を行った後、解放可能に。それに加えて、馴染みのあるキャラクター--刃とカフカも帰ってきます!さらに限定★5キャラクターであるDr.レイシオの配布も決定!











綏園の危機を解決した後、主人公は宇宙ステーション「ヘルタ」に戻り、ルアン・メェイと出会います。ルアン・メェイはとあるクローンを育成しようとしていたのですが、図らずも異変が起き、宇宙の蝗害の王虫の原型が一時的に「宇宙ステーション『ヘルタ』・封鎖部分」に現れたため、主人公は本件に介入して彼女の手助けをすることになります。







さらに、Ver.1.6では「模擬宇宙」の更新が行われ、新しいDLC--黄金と機械がリリースされます!「模擬宇宙:黄金と機械」で、ルアン・メェイは模擬の「ヌース」を育てることに決め、#27皇帝ルパートが殞落する前の時代をロックオンしました。今回のアップデートでは新たに知恵の運命が実装されると同時に、大胆な試みによってサイコロと運命の紐付け関係が解除されました。サイコロにある6個のスロットは、異なる効果のサイコロ面を取り付けられており、挑戦が進むにつれ、プレイヤーはさらに多く、そして強力なサイコロ面を獲得できるだけでなく、新たなプレイモードも解放できます。サイコロ面を入れ替えることで、複数のサイコロ効果を組み合わせ、今までにない強力なバフ効果を構築することが可能になります。







さらに、宇宙ステーションでの研究を進めるため、主人公はある重要な任務を任されることになります。その任務とは小生命体の育て面倒をみることです。イベント「わくわくワンダーペット」では、マニュアルに基いて培養したい目標を選び、関連する培養情報を取得して、様々な種類のキュートな小生命体を育てることができます!もちろん、これ以外にもたくさんのプレイモードが実装されます。「虚構叙事」の実装、「忘却の庭」の拡大を含め、Ver.1.6でよりプレイしやすくなりました!ぜひご期待ください!







新キャラクター:「ルアン・メェイ」「Dr.レイシオ」「雪衣」





3名の個性豊かな新キャラクター、ルアン・メェイ、Dr.レイシオ、雪衣が仲間として加わります。



ルアン・メェイは「調和」の運命を歩む氷属性のキャラクターで、天才クラブ#81である彼女は長い間、生命科学の研究に専念してきました。模擬宇宙プロジェクトを立ち上げた1人でもありますが、彼女は滅多に顔を出しません。ルアン・メェイの戦闘スキル「緩く捻りて」は、味方全体の与ダメージと弱点撃破効率をアップすることができますので、チームにとって頼もしいサポーターです。







Dr.レイシオは「巡狩」の運命を歩む虚数属性のキャラクターで、「ヌース」を信仰するもう1つの組織--「博識学会」に所属しています。「天才クラブ」は各分野の頂点でありながら、一匹狼な天才たちが集っているのに対し、「博識学会」は知識は共有されるべきだと主張しており、知識を求める人を広く受け入れ、知識の普及に尽力しています。戦闘中、Dr.レイシオは敵に付与されているデバフが多ければ多いほど、追加攻撃を発動する確率も高くなります。







最後に紹介する雪衣は「壊滅」の運命を歩む量子属性の★4キャラクターです。雪衣の肉体はとっくに灰となったため、今の彼女は変化することのない傀儡の体を使っています。十王司は雪衣のためにこの体を作らせ、重罪人を1人捕まえるたびに、半日還陽できるという約束を雪衣と交わしました。妹の寒鴉と同様、雪衣も戦場では素晴らしい活躍を見せます。雪衣の必殺技「身を貫く天罰」は指定した敵単体に量子属性ダメージを与え、弱点を無視して靭性を削ることができます。また、削る靭性が多ければ多いほど、与ダメージが高くなります。







限定★5キャラ配布!











Ver.1.6のイベント跳躍「パンタ・レイ」開始後、ゲーム内メール機能を解放している開拓者全員が、ゲーム内メールを通して限定★5キャラクターの「Dr.レイシオ」を受け取ることができます!詳しくは公式からのお知らせをご確認ください。受取可能期限がありますので、皆さんこの機会をお見逃しなく!



『崩壊:スターレイル』は今年4月にリリースしてから半年が経ちましたが、App Store Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards 2023のBEST MOBILE GAMEなど、数々の賞を受賞しました。いよいよ迫りくるVer 2.0でも大きな展開をお届けしますので、ぜひお楽しみください!



Ver.1.6「只人と神の栄冠」予告PVはこちら











▼最新バージョンについてのより詳しい情報は、Ver.1.6予告番組をご覧ください













◆『崩壊:スターレイル』とは

『崩壊:スターレイル』は、HoYoverseが新たに贈る『崩壊』シリーズ最新作のスペースファンタジーRPGです。

開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。



◆ゲーム概要

タイトル:崩壊:スターレイル(ホウカイ:スターレイル)

ジャンル:スペースファンタジーRPG

対応OS:iOS/Android/PC/PlayStation(R)5版

配信日:4月26日

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)



◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目標に設立したブランドです。『原神』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『崩壊:スターレイル』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、ライブ壁紙アプリ『N0va Desktop』、コミュニティサービス『HoYoLAB』をリリースし、オリジナルIPを中心に、アニメ、マンガ、音楽、小説およびグッズなどの様々な製品を生み出しています。「Tech Otakus Save the World」を掲げ、技術開発に取り組み、最先端技術を追求し、トゥーンレンダリング、人工知能、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を積んでいます。HoYoverseは、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにオフィスを構え、積極的にグローバル化を進めています。

HoYoverse公式サイト:https://www.hoyoverse.com/ja-jp



(C) COGNOSPHERE



