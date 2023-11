[富士スピードウェイ株式会社]





富士スピードウェイは、11月11日(土)、12日(日)に開催する、ENEOSスーパー耐久シリーズ 2023 SUPPORTED BY BRIDGESTONE 第7戦 S耐ファイナル 富士4時間レース with フジニック フェス.の大会期間中、併催する、「肉」をテーマにした食フェス『フジニック フェスティバルPowered by水素』のメニューを発表しました。

グルメエンターテイナーのフォーリンデブはっしープロデュースのもと集まった、ステーキ、唐揚げなど来場者のお腹を刺激する12店舗に加え、富士スピードウェイ常設店舗ショッピングテラスから2店が参加し、全14店舗からなる肉にまつわる多彩なメニューがラインナップされました。



さらに、レーシングカーのパーツやチームウェア、チューニングパーツなど、クルマ関係のショップ、レーシングチーム、メーカー等、30店舗以上が出展する『スーパーガレージセール』も出展情報を公開し、こちらもクルマファン必見の内容となっております。



観戦券は、大人4,800円、小人1,100円。チケット1枚につき、当日場内の飲食テナントで使用できる1,000円分のミールクーポン(お食事券)が付くお得なチケットとなります。さらに今回はより多くのファミリーにお楽しみいただくため、超お得な「家族割チケット」も販売中です!全国のローソン、ミニストップの店頭端末およびローチケ、FSWオンラインチケットにてお買い求め下さい!







■S耐秋フェス公式サイト:https://www.fsw.tv/motorsports/racing/2023stai7/index.html



■チケット情報:https://www.fsw.tv/motorsports/ticket/07/2023-stai-rd7.html



フジニック フェスティバルPowered by水素 出店メニュー

グルメエンターテイナーとして知られるフォーリンデブはっしープロデュースのもと集まった12店舗に加え、富士スピードウェイ常設店舗『ショッピングテラス』からも参加が決定!多彩な肉料理が富士に集結します!

また、当イベントは、水素から発電された電気で運営されるカーボンニュートラルな食フェスとなります。

ミールクーポン(お食事券)を活用して、お好きな肉メニューを食べ比べするなど、食欲の秋をご満喫ください。



■出店メニュー



1. ご当地餃子



2. 焼き小籠包



3. 新潟タレカツ



4. 窯焼きハンバーグ



5. ハラミステーキ



6. 角煮まん



7. 大分中津からあげ



8. ケバブ



9. リブロースステーキ



10. 牛タン串



11. 炙りチャーシュー丼



12. ドイツソーセージ



■常設店舗(ショッピングテラス)メニュー

13.ホルモン炒め (店舗名:ハニーハウス)



14.BLTナンハンバーガー(店舗名:HASEGAWA)





フジニックフェスティバル詳細:https://www.fsw.tv/motorsports/race/07/2023-rd7-event.html



フジニックフェスティバル紹介映像:https://youtu.be/QGQF6V3csqE?si=VAypFaIsWmGoEeag



イベント名称:「フジニック フェスティバル Powered by 水素」



開催期間:11月11日(土)、12日(日)

営業時間:9時~17時

開催場所:富士スピードウェイ イベント広場

入場料:スーパー耐久最終戦のチケットが必要となります。











30店舗以上出展!「スーパーガレージセール」掘り出し物をゲットしよう!

スーパー耐久やSUPER GTに参戦しているチームやチューニングメーカーなどが30店舗以上の出店が決定している、『スーパーガレージセール』。レーシングカーのパーツやチームウェアからマフラー、ホイール、ブレーキと言った、チューニングパーツが、お得な価格で販売されます!掘り出し物に出会えるかも!?また、富士スピードウェイのオフィシャルグッズも大放出します!

出店者情報は随時、オフィシャルHPに公開していきます。



スーパーガレージセール詳細:https://www.fsw.tv/motorsports/race/07/2023-rd7-event.html







イベント名称:スーパーガレージセール

開催期間:11月11日(土)、12日(日)9時~17時(予定)

開催場所:富士スピードウェイ イベント広場

入場料:スーパー耐久最終戦のチケットが必要となります。















■出店内容



1.エンケイ

今人気の「RPF1RS」をはじめ「Performance、Racing Revolutionシリーズ」そして新製品「PF06」の展示を行っています。是非この機会にエンケイブースへお立ち寄りください。



2.ENDLESS

商品の展示やグッズ販売の他、旧グッズや旧パッドのを特価にて販売します。



3.モデルギャラリー HIKO7

ミニチュアカーの専門店になります。国内外のメーカーのミニチュアカーを数多く取り揃えております。



4.BRIDE

自動車用バケットシートの展示。各新商品をとりそろえ試座できます。



5.FUJITSUBO

デモカー展示、エグゾーストシステム・キャンプギヤ・オリジナルグッズ・ステッカーの展示&販売、ガラポン実施予定。

デモカーのサウンドチェックやその他エグゾーストチューニングのご相談はお気軽にブーススタッフまでお声がけください。



6.株式会社セルモ

TGR TEAM ZENT CERUMO 歴代チームTシャツやグッズなどセール価格で特別販売いたします。また今シーズン、スーパーGT全戦で販売していたガチャガチャも設置いたします!それぞれ数量に限りはございますが、特別なこの機会に是非お買い求めください。皆さまのご来店お待ちしております。



7.つちやエンジニアリング

SUPER GT300に参戦している#25 HOPPY team TSUCHIYAです。8月に開催されたRd.4 富士での決勝中に車両が炎上、以降のレースに出られなくなってしまいました。資金調達のため、ホピ子や以前の車両で使用していたパーツ等をガレージでかき集めました。ドライバーのサイン入りパーツもあります。

また、多くの皆さまからの温かい声援をいただき、参戦車両HOPPY Schatz GR Supra GT、通称“ホピ子”復活のため、土屋武士が代表を務めるつちやエンジニアリングでは「ホピ子復活プロジェクト」を開始。たくさんのご支援をいただいております。ありがとうございます。Racing again with you! 復活に向けて鋭意活動中です。どうぞよろしくお願いいたします。



8.フロアマット専門店R.S

車のフロアマットを中心に、バイクや自転車用メンテナンスマット、ドローン用マットなどを自社工場で製造しております。

あなただけのオリジナルマットを作りましょう!



9.サイトハウンド(乾炭素)

「乾炭素」ブランドでドライカーボンの製作、加工、販売をしています。カーボン製品の説明や車両製作の相談にのります。

気軽にご相談ください。



10.小倉クラッチ

強化クラッチの展示と販売を行います!イベント限定特価で販売いたします!



11.SHADE RACING OFFICIAL SHOP

SHADE RACINGはスーパーGT300とスーパー耐久ST-Zクラス、ST-4クラスに参戦しています。そのオフィシャルグッズとしてTシャツ、キャップ等を販売しております。是非SHADEカラーのグッズと共に応援をお願いします。



12.ガレージ・ベリー

マツダ NDロードスター展示やNDロードスター新作エアロパーツ展示・販売、ガレージベリーエアロパーツ全品イベント価格にて、

ご予約受付致します。



13.マジカルヒューズ

今回はマジカルヒューズの本体であるティーズスタイルレーシングより長期在庫処分価格品をご用意有名メーカーのオイルやケミカル品、社外パーツなどを処分価格の激安ガレージセール品をご用意!数量限定の為、早い者勝ち!!



14.ELSE DESIGN

オートモービルおよびレーシングエアープレーンなどを中心にオリジナルのイラストを制作しております。オーダーイラストなども承っておりますので、是非ブースにお越し頂きまして、作品を観てくださいませ。



15.PPF SHOP(株式会社デザインラボ)

カーラッピングフィルム、プロテクションフィルムを貼る為の便利な道具やフィルム材料を国内外より集め販売しております。

ブースでは家具や小物にも貼れる、色々なフィルムの端材を詰め放題形式で販売します。



16.エイチ・ピー・アイ

ガレージセールとのことで通常のイベント価格販売はもちろん会社に眠ってたアウトレット品など持ってきております。非常にお得になっておりますので色々宝探しをしてください。



17.MZRacing

マツダ車オーナー様に向けての商品提案をさせていただいております。色々なグッズ・パーツを取り揃えておりますので、ぜひMZRacingブースにお立ち寄りください。



18.YOKOHAMA(横浜ゴム株式会社)

YOKOHAMAのオリジナルブランドであるADVANブランドのグッズも特別価格でご案内。また、ヨコハマタイヤのスタッドレスタイヤもスペシャルプライスでのご案内となりますので、YOKOHAMAブースまで是非お立ち寄りください



19.AceCafe Japan(株式会社ベベルギア)

世界中のライダーやドライバーから聖地として愛されるエースカフェロンドン。

1938年の創業以来、モーターサイクルシーンでは、エースカフェに集う若者達はロッカーズと呼ばれ、スピード重視にカスタムされた彼らのオートバイはカフェレーサーと称され、現代でも人気のカスタムスタイルとなっています。ロータスやMini、近年では日本車オーナーのミーティング会場としても使用され賑わいを見せています。日本ではエースカフェの持つ背景をキーワードに公式アイテムを展開しています。S耐秋FES.では、防寒性に優れるライディング用ジャケットの旧モデル品をアウトレット価格で販売!Tシャツ/ロンT/ステッカーやキーホルダーなどのアパレル品もイベント限定価格で展示/販売します。訳あり特価品も多数ご用意しておりますので是非足をお運びください。



20.WD-40(メテオAPAC株式会社)

WD-40は70年の歴史をもつ世界No.1シェアの防サビ潤滑剤です。宇宙空間に耐えられる性能、圧倒的な防サビ性能、人体に害を及ばさない安全な製品です。当日はサンプル缶の配布、アウトレット商品の販売を予定しております。



㉑SPK株式会社

ALPINESTARS, TRS, アライヘルメット, Defi, TCL ADVANCEの商品のアウトレットセールを開催します!

特にALPINESTARSレーシングギアとTRSハーネスの旧品を数多くご用意いたします。一部Defiのメーターは実際に動作している様子をご覧いただけます。この機会に是非お越しください!



㉒京都機械工具(KTC)

KTCブースでは、KTCオフィシャルグッズや工具ケースのアウトレット販売の他、ご好評いただいております複数の価格帯の工具ガチャを実施予定です。会場にお越しの際は、ぜひKTCブースにお立ち寄りくださいませ!



㉓TONE ALPHA株式会社

TONE(トネ)は創立85周年を迎えました。1938年に日本で初めてソケットを製造し、プロ用作業工具からトルク管理機器、ボルト締結用の電動工具やエアー工具などを手掛ける日本を代表する総合工具メーカーとしてプロに愛されています。

日本だけに留まらず、世界のニーズに応える工具を生み出し続けるTONEは一般産業、メンテナンス、工場からプラント、建築現場など幅広いフィールドにおいて世界中のプロフェッショナルに愛用されており、モータースポーツにおいても、過酷な使用に耐えうる工具として数多くのレーシング・チームから絶大な信頼を得ています。TONEの工具・グッズを多数ご用意しますので、この機会に是非TONEブースにお立ち寄りください。



㉔有限会社ジェーアンブル

バイク用品のレディース専門ブランドRossoStyleLab(ロッソスタイルラボ)と街乗りとアウトドアブランドUrbanism(アーバニズム)を取り扱っているジェーアンブルです。旧作アイテムやWEB限定アイテムなど店頭で並ばないアイテムの特価販売を行います!!新作アイテムの販売も行います。



㉕ings(株式会社イングス)

スーパー耐久マシンに多数装着されているイングスエアロ。デモカー展示に加え、イングス製品をイベントお買い得特価で購入できるチャンス!ぜひイングスブースにお立ち寄りください!



㉖ASTRO PRODUCTS

自動車整備工具、DIYグッズなど数多く取り扱っております。全国に200店舗の専門店で皆様のご来店をお待ちしております。



㉗レーシングパーツセンター(株式会社セルブスジャパン)

SUPER FORMULAやSUPERGTその他様々なグッズを販売致します!



㉘ROOKIE Racing

ガレージセールでルーキグッズがお買い得に。特設フォトスポットにも是非遊びに来てね!



㉙Kingelt(クインゲルト)

KsフロンティアKTMカーズを応援する次世代燃料添加剤『CATACLEAN』をはじめ、リチウムイオンバッテリーの『MEGA・LiFe Battery』モータースポーツエクイップメントの『BuddyClub』、各種レーシングパーツを特価にて展示販売いたします。



㉚ウインマックス

1984年に国内初のハイパフォーマンス用の国産ブレーキパッドとして誕生したWinmaXは

来年40周年を迎えます。これからも開発・製造・販売まで一貫した強みを生かし信頼される製品を提供させて頂きます。



㉛KARZ

2023SUPER耐久参戦チームのグッズ販売とガレージセールを行います。その他レースクイーンによるチームグッズの物販サイン会も開催予定!!



㉜有限会社プラッツ

プラッツブースでは1/24スケールのレーシングカーのモデルキットや1/32スケールの組み立て簡単なスナップキットNASCARのミニカーをはじめ、食玩のリパックを1個300円のイベント特価で販売しております。

もちろんそれだけではその他の商品も販売予定です。



㉝アルパインスタイル

アルパインスタイルはアルパインが運営するカーディーラーです。新車・中古車の販売や下取り、アルパインのカーナビ/カーエレ商品やその他メーカーの商品もお取り扱い可能。ナビ、デジタルミラー、ドラレコ、インテリアパーツなどをガレージセール価格でご提供いたします。



㉞有限会社エムエムピー

掘り出し物ミニカーの販売



㉟株式会社コジット

アイデアでカーライフを豊かに。他にはないアイデア・機能を付加した商品ブランド「CAR FITY」を展開。カー用品以外にも、アウトドア用品ブランド「Pastool」も取り扱うメーカーです。



㊱SARD

SUPER GTに参戦しているSARDです。直販限定品を多数持ち込みする予定ですのでお楽しみに。





好評発売中!「超お得な家族割」でS耐秋フェスをファミリーで楽しもう!

今回のS耐秋フェスでは、ファミリーのみなさまに気軽にお楽しみいただくために、「観戦券」+「駐車券」+「ミールクーポン」がセットになった超お得なチケットをご用意しました。例えば「ファミリー得々MAX」を家族4名でご利用いただいた場合、ミールクーポンが4,000円分ついてくるので、実質お一人様1,475円でお楽しみいただけます!来場人数に合わせて、S耐秋フェスを存分に遊び尽くそう!





