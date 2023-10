[株式会社ベネクス]

公式オンラインストア・伊勢丹新宿店にて10月4日~限定発売



休養時専用の「リカバリーウェア」を開発、製造、販売する株式会社ベネクス(所在地:神奈川県厚木市、代表取締役:中村 太一、以下、当社)は、ママたちの産後のこころとからだをケアするためのリカバリーウェアを詰め込んだ『産後リカバリーギフト』~Yell & Hug for Mum~を、公式オンラインストア・伊勢丹新宿店にて2023年10月4日(水)より限定発売します。





◆特設ページ: https://store.venex-j.co.jp/lp/sungo-recovery-gift/ ※2023年10月4日(水)14時公開予定



産後ママを周りの私たちがサポートしたい。「出産おめでとう」の気持ちを込めて「休養」をギフトする





創業当初より、健康のための3要素の一つ「休養(=リカバリー)」にいち早く着目する当社は、2022年11月より「産後リカバリープロジェクト(※1)」に参画しています。「出産」による母体へのダメージは大けがを負っているのと同じと言われるほどの状況がありながら、「役割があり休めない」意識を持っている産後の女性は60%超え(※2)と、非常に多いことを知り、当社商品がママたちの役に立てることはないか考えました。





出産祝いのギフトと聞いて最初に思い浮かぶのは、赤ちゃんが使えるものが多い印象です。ベネクスが今回提案するのは、出産を終え、これから育児をがんばるママの元気を「休養」で支えるギフト。ママたちの最優先はいつでも赤ちゃんで、自分のケアは後回しになりがちです。守るべき大切な存在を前にがんばって、気づくと疲れてしまっているということもあるかもしれません。そこで周りの私たちがママのこころとからだをいたわり、サポートすることが大切だと考えます。そこで「着て休む、ただそれだけ」で休養の質を高めるベネクスリカバリーウェアが、ママを包み込み癒しの存在となり寄り添いたい。そんな想いで今回新たに産後ママに向けたギフトを開発しました。





「抱っこ疲れ」「足のむくみ・冷え」「おなか周りのケア」など、ママの悩みに寄り添うリカバリーウェアが詰まったひと箱





ベネクスリカバリーウェアは、独自開発のナノプラチナなどの鉱物を繊維1本1本に練り込んでつくった「PHT(Platinum Harmonized Technology)」を使用した、身に着けるだけで上質な休養をサポートする機能性に加え、ノンコンプレッションの締め付けのない仕様・デザインが特徴の休養時専用ウェアです。

今回『産後リカバリーギフト』に込めた想いは、「Yell & Hug for Mum」。これから育児がスタートするママにエールを贈り、リカバリーウェアがママや赤ちゃん、家族をやさしく包み込むことを願ってつくりました。





ギフトは、全3種類。『Mum Yell miniセット』は、抱っこで疲れがたまりやすい腕から手首までのケアアイテム『ロングアームカバー』、むくみが気になるふくらはぎのケアのための『レッグコンフォート』の2アイテム、『Mum Yellセット』は、この2アイテムに、冷えやすい足先をケアする『アンクルコンフォート』を加えた3アイテム。『Mum Hugセット』は、全身を包み込むことをコンセプトに、ブランケットやひざ掛けなど赤ちゃんとも一緒に使える『リカバリークロス+』、おなか周りにやさしい腹巻『ボディコンフォート』、『アンクルコンフォート』の3アイテムをセットにしました。

『ロングアームカバー』、『レッグコンフォート』、『アンクルコンフォート』は、今回のギフト開発に向けてママをあたたかく包み込むことをイメージした新カラー・ウォームピンクで登場。さらに、すべてのギフトセットに、ベネクスリカバリーウェアと同じ「PHT」をつかった、赤ちゃんも使えるうさぎのぬいぐるみ(※3)をご用意しました。



ママの明日の元気が、赤ちゃん・家族に、そして社会に繋がると信じています。当社は、今後も使う人のライフスタイルに寄り添った商品開発を通じて、皆様の活力あふれる毎日を応援し続けます。





※1:「産後リカバリープロジェクト」は、出産後の女性(夫婦)に対する、リカバリーのためのサービス、情報、環境が大幅に不足している現状に着目し、「ママの心身のリカバリー」、「産後リカバリーの文化づくり」を推進することで日本の子育ての環境を向上することを目指し、2022年11月に立ち上がりました。





※2:一般社団法人日本リカバリー協会「ココロの体力測定2022」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000085299.html





※3:ぬいぐるみは、乳幼児用ホルムアルデヒド試験済みです。尚、ベネクスリカバリーウェアは、2014年に世界トップレベルの安全な繊維製品の証「エコテックス(R)スタンダード100」を取得しています。「PHT」に練り込まれている独自素材DPV576は、最も厳しい規制値で、36カ月までの乳幼児、幼児期が安心して使える繊維製品「分類I(class I)」で認証されており、2020年にはさらに環境への配慮を強化した基準であるAnnex6の認証を受けました。(※すべての方に刺激が起きないというわけではありません)

https://oeko-tex-japan.com/about/standard100/



【商品概要】





◆商品: 産後リカバリーギフト ~Yell & Hug for Mum~

◆発売日: 2023年10月4日(水)~

◆カラー:

ロングアームカバー、レッグコンフォート、アンクルコンフォート: 〈限定カラー〉ウォームピンク

リカバリークロス+: サクラ

おうちインナー ボディコンフォート: スモーキーピンク

◆組成:

ロングアームカバー、レッグコンフォート、アンクルコンフォート: ポリエステル84%、ポリウレタン16%

リカバリークロス+: ポリエステル90%、ポリウレタン10%

おうちインナー ボディコンフォート: 再生繊維(セルロース)56%、ポリエステル36%、ポリウレタン8%

◆サイズ: One-Size

◆特設ページURL: https://store.venex-j.co.jp/lp/sungo-recovery-gift/

※2023年10月4日(水)14時公開予定

◆特徴:抱っこで疲れた腕から手首、むくみや冷えが気になる足、お腹や全身などケアできる“ママのためのリカバリーウェア”をぎゅっと詰め込んだギフトセット。リカバリーウェアと同じ「PHT」をつかった、赤ちゃんも使えるうさぎのぬいぐるみ付きで、ママの元気を「休養」でサポートします。

◆販売店舗:

〈ベネクスショップ〉 伊勢丹新宿店 本館5階 ベッドバスパウダールーム/ベネクス

※2023年10月4日(水)~10月17日(火)の期間、POP UPを開催します。

〈オンラインストア:3店舗〉 VENEX公式オンラインストア、VENEX公式楽天市場店、VENEX公式Yahoo!店

◆商品問い合わせ先:ベネクスカスタマーサービス 046-200-9288





【ベネクス 産後リカバリーギフト】

●Mum Yell miniセット: 10,230円(税込)

抱っこで疲れがたまりやすい腕から手首と、むくみが気になるふくらはぎのケアにおすすめ。

・ロングアームカバー

・レッグコンフォート



●Mum Yellセット: 13,420円(税込)

Mum Yell miniセットに冷えやすい足先のケアアイテムも加えたセット。

・ロングアームカバー

・レッグコンフォート

・アンクルコンフォート



●Mum Hugセット: 18,370円(税込)

赤ちゃんと一緒にママを全身包んでケア。

マルチに使えるクロスと、出産後のおなか周りにやさしい腹巻、冷えやすい足先のケアにおすすめ。

・リカバリークロス+

・ボディコンフォート

・アンクルコンフォート



※すべてのギフトセットに、リカバリーウェアと同じ「PHT」を使用したうさぎのぬいぐるみ付き。



【ベネクスについて】





健康のための3大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。休養時専用の「リカバリーウェア」の開発、製造、販売を行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、ケアという発想に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持つ自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生した「リカバリーウェア」は、エビデンス(科学的根拠)の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計160万着(2023年7月3日時点)の販売実績を記録するヒット商品となっています。

「ベネクスリカバリーウェア」は、2013年にドイツで行われた世界最大のスポーツ用品見本市「ISPO」で日本企業初の金賞を受賞。また、2018年9月には、「休養時専用ウェア」として、県民の未病改善の促進及び未病産業の市場拡大に向け、未病の見える化や未病の改善に貢献できる信頼性のある優れた商品・サービスを認定する神奈川県の「ME-BYO BRAND(未病ブランド)」にも認定されました。その翌年2019年には、日本健康医療学会から健康医療に役立っている製品を開発、生産、販売する会社、団体等に向けて贈られる「第7回 健康医療アワード」を受賞しています。





〈「ベネクスリカバリーウェア」の評価〉

スポーツ:2013年「ISPO」金賞受賞

社会:2018年「ME-BYO BRAND(未病ブランド)」認定

健康:2019年 「健康医療アワード」受賞





■「リカバリーウェア」を支える2つのメカニズム



1. 特殊繊維「PHT(Platinum Harmonized Technology)」

当社独自の先端テクノロジーを駆使し、ナノプラチナなどの鉱物(特許取得名称:DPV576)を繊維1本1本に練りこんで開発したポリエステルの「PHT」繊維。この「PHT」を使用して作った「リカバリーウェア」は、休養時の体を優しく包み込み、体力が回復しやすい環境を整え、心身の“休養”をサポートします。





2. 休養時の着心地のよさを追求した仕様とデザイン

体を締め付けないノンコンプレッションデザインでゆったりとした着心地を実現。素材や縫製、カッティングにもこだわり、睡眠中、家でのリラックス時やスポーツ直後、移動中など、あらゆる休養シーンにおいて、ゆったりとした着心地で体に余計なストレスを感じさせない心地よさを追求しています。





【株式会社ベネクス 概要】

法人名: 株式会社ベネクス

代表: 代表取締役 中村 太一

所在地: 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話: 046-200-9288

設立: 2005年9月30日

事業内容: リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ: https://www.venex-j.co.jp/

ベネクスは、「JAPAN BASE」のオフィシャルパートナーです。





