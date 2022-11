[ABEMA]

~2022年11月21日(月)16時より「ABEMA」にてチケット販売を開始~



新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV ONLINE LIVE(アベマ ペイパービュー オンライン ライブ)」にて、9人組ガールズグループ・NiziUが開催する初の東阪ドーム公演『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』の模様を、2022年12月18日(日)16時30分より生配信することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを2022年11月21日(月)16時より販売開始いたします。









このたび生配信が決定した『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up” ONLINE LIVE』は、NiziU初の東阪ドーム公演『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』の最終公演となります。全4公演のチケットは全て完売し、11月12日(土)、13日(日)にグループ初となる東京ドームでの公演を見事成功させた彼女たち。メジャーデビュー後、約1年11か月という速さで東京ドーム公演を開催するのは、女性アーティスト史上最速記録となります。そんな9人が次に立つステージは、京セラドーム大阪。「ABEMA PPV ONLINE LIVE」では、12月18日(日)に京セラドーム大阪で開催される最終公演の模様を生配信でお届けいたします。



なお、本ライブはテレビデバイスでご視聴いただくことで、大画面で、オーディエンスの一体感や迫力のパフォ ーマンスなど、ライブ会場さながらの臨場感をお楽しみいただけます。(※1)

テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511



本配信は、エンターテインメント産業における収益化のデジタルシフト支援を専門に行う株式会社 OEN(※2) の協力の元、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて、2022年11月21日(月)16時からチケットの販売を開始し、2022年12月18日(日)16時30分までの期間にABEMAコイン3,750コイン(4,500円相当)でチケットを購入し、視聴することができます。また、「ABEMAプレミアム(※3)」会員の方限定で、販売額の約500円割引となるABEMA コイン3,340コイン(4,008円相当)でチケットを購入することが可能で、お得に本配信をお楽しみいただけます (※4)。



今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV ONLINE LIVE」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。



(※1)「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは「ABEMA コイン」でチケットを購入後、ご視聴いただけます。「ABEMA コイン」 はスマートフォンアプリもしくはPCから購入いただけます。テレビデバイスや一部のタブレットではチケットのご購入はいただけません。 チケットを購入後、テレビデバイスにてお楽しみください。

(※2) 株式会社OENは、高品質なライブ配信やチャンネル月額課金での動画配信のほか、オンラインサロン、EC物販など、エンターテインメント産業のデジタルシフトを推進し、新たな収益機会の創出を応援する、サイバーエージェントの子会社です。

(※3) 「ABEMA プレミアム」は、月額960円で、「ABEMA」をより一層お楽しみいただける「ABEMA」のプレミアムなプランです。「ABEMAプレミアム」会員の方限定でチケットが割引対象になります。購入の際は最新のアプリバージョンにてご利用ください。

(※4) アプリでのご購入は、別途手数料として一般チケットは370コイン(444円相当)、ABEMAプレミアム会員限定チケットは330コイン(396円相当)が生じます。





「ABEMA PPV ONLINE LIVE」/『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up” ONLINE LIVE』概要



▼出演

NiziU



▼配信日時

2022年12月18日(日)16時30分~(配信開始15時30分)



▼視聴料金

・一般チケット:ABEMAコイン 3,750コイン(4,500円相当)

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料としてABEMAコイン370コイン(444円相当)がかかります。



・「ABEMAプレミアム」会員限定チケット:ABEMAコイン 3,340コイン(4,008円相当)

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料としてABEMAコイン330コイン(396円相当)がかかります。



▼販売期間

2022年11月21日(月) 16時00分~ 2022年12月18日(日)16時30分まで



▼配信URL

https://abema.tv/channels/payperview-5/slots/CViAysL5yhxSkf



▼本配信の詳細についてはこちら

https://abema-ppv-onlinelive.abema.tv/posts/39157133



※上記配信概要は予告なく変更になる可能性がございます。



※上記配信概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※ライブ配信終了後の見逃し配信 、開演後の追っかけ再生はございません。時間通りの生中継のみとなります。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは「ABEMA コイン」でチケットを購入後、ご視聴いただけます。

「ABEMA コイン」はスマートフォンアプリもしくはPC から購入いただけます。テレビデバイスや一部のタブレットではチケットのご購入はいただけません。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTV ではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです(最新のアプリバージョンにてご確認ください)。

※チケットご購入後の配信延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※開演時間直前は回線が混み合い、アクセスしづらくなる可能性がございます。生配信当日は開演時間よりも前に余裕をもってアクセスしてください。

※インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、公演の一時中断・途中終了の可能性がございます。その際は、トラブルの内容に応じて都度お知らせをさせていただきます。

※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねます。

※本公演は有料での配信ライブです。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる画面録画・撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※配信ライブ映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信ライブ映像を流すことを含みます。

※本配信は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」についての詳細はこちらをご確認ください。

https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872



