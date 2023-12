[レゴジャパン株式会社]

ご自分へのご褒美や大切な方への特別な日のお祝いに



レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する大人レゴの新商品「レゴ(R)アイコン バラのブーケ」を2024年1月1日(月)より販売開始します。







「レゴ(R)アイコン バラのブーケ」は、満開のバラ4本、五分咲きのバラ4本、つぼみのバラ4本の全部で12本の赤いバラと4本のカスミソウを散りばめた美しいレゴ(R)セットです。花瓶に飾って美しさを堪能いただける長い緑の茎がついており、お手入れ無用で咲き続けます。





加えて、楽しく簡単に組み立て出来るように設計されており、バラには愛情や情熱といった花言葉があることから、新年を迎え友人や家族との絆をさらに深める共同作業としても、気持ちを新たに一人で心を込めて取り組むにも最適です。

大人のために特別にデザインされたクリエイティブな組み立ての過程は、くつろぎの時間を提供します。レゴグループが行った調査によると、大人の80%が積極的に新しいくつろぎ方を求めており、大多数(87%)は「遊びがリラックスや落ち着きを与えてくれる」と回答しています(※Play Well Study 2022年調査)。

12本のブーケのレゴ(R)セットをお気に入りの花瓶に活ければ、自宅でもオフィスでも、どんな部屋も明るくエレガントにするホームデコレーションになります。さらに、ご自分へのご褒美として、または大切な方への特別な日のお祝いとして、心のこもったユニークな贈り物としても最適です。





*「Play Well Study 2022」について

本報告書の調査結果は、特に言及がない限り、2022年初頭に35カ国で実施した20分間のオンライン定量調査により、合計32,781人の保護者と5~12歳の子ども24,593人から収集されたものです。



■商品概要







■レゴ(R)ボタニカルコレクション

レゴグループでは、毎日忙しい大人たちに向けてマインドフルネスとストレスの解消をもたらし、リアルな自然の美しい草花をつくりあげられる「レゴ(R)ボタニカルコレクション」を販売しています。大人の創造力を開花させる没入型の組み立て体験を提供する、大人のためのレゴ(R)セットのシリーズです。また、本コレクションは持続可能なサトウキビを原料とする植物由来プラスチック製のパーツが含まれている商品もあります。





〇和と遊びの競演でお部屋を粋に演出する「レゴ(R)盆栽」

常緑樹と桜の木の二種類を組み替えて楽しめるセット。レゴ(R)ブロックで組み立てる長方形の植木鉢と木製風の台座が付属していることに加え、桜の花びらには可愛らしいカエルたちが隠れており、お部屋を遊び心のある空間に演出できます。







〇テーブルに分けて置いてもかわいい「レゴ(R)フラワーブーケ」

バラ、キンギョソウ、ポピー、アスター、ヒナギク、ススキといった草花をイメージしたセット。茎の長さが調節できるので、ブーケとしてだけでなく、様々な花瓶に合わせて分けて飾るなどアレンジも自由自在です。









〇お部屋をエレガントに演出する「レゴ(R)胡蝶蘭」

白とピンクの配色が清々しい鉢植えのセット。優雅でありながら、ミニフィギュアの盾や恐竜のしっぽのレゴ(R)パーツが花のがくや根に変身していて、レゴ商品ならではの発想の転換が含まれています。









〇アレンジでオリジナリティを出しやすい「レゴ(R)多肉植物」

乾燥帯と熱帯の植物に加え食虫植物をベースにした9種類のモデルが入ったセット。単品植えした鉢をそれぞれリビングやオフィスに飾ったり、鉢植えを組み合わせたり、寄せ植えにしてみたり、自由な発想でアレンジを楽しめます。







〇レゴ(R)フラワーブーケと合わせて1つの花束になる「レゴ(R)アイコン ワイルドフラワーブーケ」

8種類の野の花を含む美しいブーケのセット。単品としてはもちろん、レゴ(R)フラワーブーケとまとめて飾れば豪華な花束として楽しめます。









〇壁にも掛けられる「レゴ(R)アイコン ドライフラワー」

ガーベラとバラを中心とした落ち着いたカラーのセット。置物としてだけでなく、壁掛けにして部屋をおしゃれに演出することも出来ます。











〇スペースに合わせて3サイズから選べる「レゴ(R)アイコン ミニ観葉植物」

乾燥地帯や熱帯の植物、食虫植物をベースにした9種類の植物モデルのセット。3つの異なるサイズのモデルが入っているため、レイアウトスペースの大きさに合わせて飾るモデルを選ぶことも可能です。





レゴ(R)ボタニカルコレクションに関する詳細はこちら:

https://www.lego.com/ja-jp/themes/adults-welcome/botanical-collection





■大人もハマる「大人レゴ」

レゴジャパンは大人たちが現実から離れ、趣味の時間を楽しむためのコンテンツとして、様々な大人の趣味に合わせた大人向けのレゴ(R)セット「大人レゴ」を提供しています。植物、アート、映画、有名建築、ポップカルチャー、車・バイク、宇宙など幅広い商品ラインナップを展開。無心になって手を動かすことでマインドフルネスな時間を創出します。大人レゴは、豊富な商品知識をもつスタッフがご案内するレゴ(R)ブランドストアをはじめ、全国のレゴ(R)商品取り扱い店舗で発売中です。



大人向けのレゴ(R)商品に関する詳細はこちら:https://www.lego.com/ja-jp/categories/adults-welcome?cmp=SHOP

大人向け製品のカタログはこちら(英語):https://catalogs.lego.com/lego-sets-for-adults/?icmp=LP-SHCC-Standard-BC_CC_Standard_Adults-TH-NO-OIU88W5XCB



■レゴ(R)ブロックが発する象徴的な音を使用した大人のためのプレイリスト

レゴ(R)グループでは、大人がストレスを解消し、フロー状態に入るのをサポートする究極のサウンドトラックを集めたプレイリストを公開しています。全トラックにおいてレゴ(R)ブロックの発する象徴的な音を使用しており、大人レゴを組み立てる時のBGMとしても最適です。



〇レゴ(R)ブロックのASMR「レゴ(R)ホワイトノイズ」



レゴ(R)ブロックが発する音のみを使用して作成されたオーディオトラックで構成されたプレイリスト。レゴ(R)ブロックの各パーツはそれぞれユニークな音を出すため、完璧な癒しの音を求めて1万以上の実験を行いました。2つのパーツが組み合わさった時の楽しい音を捉えた「It All Clicks」や、何千ものレゴ(R)ブロックを両サイドから流し込んだ「The Waterfall」などが楽しめます。

SpotifyやiTunesを含む10種類以上の音楽ストリーミング・プラットフォームや、LEGO.comから無料でアクセス可能です。

LEGO.com:https://www.lego.com/ja-jp/themes/adults-welcome/botanical-collection/flower-bouquet



〇世界的なアーティストのトム・ミッシュらが参加した「レゴ(R)リズム&ブリック」



レゴ(R)ブロックの象徴的なサウンドに楽器演奏と芸術性を加えて、ローファイ・ミュージックの新ジャンル「R&B(リズム&ブリック)」を創出しました。流れるようなジャズ・ギターとレゴ(R)ブロックのサウンドを使ったビートを取り入れたトム・ミッシュのトラックなど実験的な音楽が楽しめます。

Spotify URL: https://open.spotify.com/playlist/6Bhdn2Xw5quf9HCR1c6Sv0



■レゴ(R)ストアについて

レゴ(R)ストアは、グローバルで展開しているレゴ(R)ブランドストアです。レゴ(R)ストア限定商品やグッズ等、ブランドストアならではの豊富な商品ラインナップを取り揃えている他、好きな色や形のパーツを選んで購入できる「Pick a Brick(ピック・ア・ブリック)」や、好きなパーツを組み合わせて自分好みのミニフィギュアが作れる「Build a Minifigure(ビルド・ア・ミニフィギュア)」、レゴ(R)ブロック遊びが体験できるプレイコーナーも展開しています。

さらに、レゴ(R)ストアではARなどの最新のデジタル技術を取り入れたディスプレイや、レゴ(R)ブロックでの遊び方や商品について豊富な知識を持ったスタッフとのビルディングが体験でき、商品サンプルもご覧いただけます。商品の購入だけでなく、家族で楽しめるデスティネーションとして、是非お立ち寄りください。



全国のレゴ(R)ストア店舗一覧:https://www.lego.com/ja-jp/stores



■レゴグループについて



遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。



